Elden Ring | Guida

Elden Ring è senza dubbio alcuno uno dei videogiochi più importanti del 2022. Accolto in modo trionfale dalla critica e premiato anche dal nostro Domenico Musicò nella video recensione completa, l’ultimo lavoro di FromSoftware sotto la guida di Hidetaka Miyazaki rappresenta una straordinaria evoluzione nell’universo dei soulslike, sposando l’estetica decadente e il gameplay sfidante a un universo open world.

L’esplorazione, straordinariamente estesa, non accetta di facilitarsi e propone dietro ogni anfratto dei misteri da scoprire, ma anche dei potenziali sanguinosi nemici pronti a farvi la festa. Per questo, le vostre scorribande all’interno dell’Interregno, mentre vestirete i panni del Senzaluce, potrebbero richiedere qualche consiglio da parte di chi ha già esplorato in lungo e in largo il gioco.

«Elden Ring risulta maestoso, coinvolgente e molto più dirompente di quanto ci aspettassimo. From Software consolida il proprio trono ed è pronta a regnare ancora per molti anni».

– Domenico Musicò per SpazioGames.it, recensione di Elden Ring

È il motivo per cui abbiamo deciso di proporre sulle nostre pagine delle speciali guide dedicate a Elden Ring, che vi permettono di orientarvi nel titanico videogioco di Miyazaki, senza mai rinunciare alla scoperta e prive quindi di qualsiasi tipologia di spoiler.

Le guide sono attualmente in elaborazione e ulteriori ne arriveranno nei prossimi giorni, quindi vi raccomandiamo di non perdere di vista il nostro hub.

Guide generiche per Elden Ring

Consigli per iniziare

Che classe scegliere

Luoghi di grazia: cosa sono e come si usano

Cosa succede quando muori

Guide al combattimento

Guida agli status

Come invocare un amico per farsi aiutare

Ulteriori guide sono in elaborazione: tenete d’occhio la pagina per gli aggiornamenti in arrivo!