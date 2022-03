Elden Ring, Lacrima Riflessa: dove trovarla

Affrontare le numerose battaglie nell’Interregno di Elden Ring in solitaria si rivelerà spesso una sfida ardua senza il giusto equipaggiamento o senza disporre di tutto l’aiuto necessario.

Fortunatamente, può venirci incontro una delle meccaniche più interessanti dell’ultimo soulslike di FromSoftware: utilizzare le ceneri spirituali durante le sfide più impegnative.

In questa guida vi spiegheremo dove trovare una delle ceneri spirituali più utili di tutta l’avventura: la Lacrima Riflessa.

Dove trovare Lacrima Riflessa

Questa evocazione è particolarmente utile in quanto creerà una copia esatta del vostro Senzaluce, utilizzando lo stesso identico equipaggiamento e fungendo da doppione per distrarre o infliggere ulteriori danni ai nemici.

A differenza di altre ceneri spirituali, Lacrima Riflessa utilizzerà parte della nostra salute e non i punti FP, permettendo così di essere utilizzata da tutte le classi di Elden Ring.

Dato che si tratta di una delle evocazioni più potenti di tutto il gioco, potrete ottenerla soltanto dopo aver sconfitto Radahn, uno dei boss più potenti del gioco: questo sbloccherà l’accesso alla città eterna di Nokron.

Una volta entrati in questa nuova area, dovrete procedere fino a quando non incontrerete un boss secondario da dover sconfiggere: la Lacrima Riflessa.

Proprio come la sua evocazione, questo nemico copierà immediatamente il vostro equipaggiamento, motivo per il quale vi suggeriamo fortemente di rimuovere ogni armatura o arma che avete addosso prima di incontrare il boss, per poi riequipaggiarle subito dopo e lasciarlo senza difese.

Dopo aver battuto questo nemico, per ottenere le ceneri di Lacrima Riflessa dovrete raggiungere il Luogo di Grazia dei Boschi Ancestrali e saltare su una piattaforma sottostante: seguite la parete stretta fino a quando non avrete la possibilità di saltare su un’altra sporgenza. Da qui potrete saltare su un tetto, per poi scendere e procedere su un corridoio fino ad arrivare a un muro pericolante: seguitelo fino a quando non troverete delle finestre.

Invece di saltarvi dentro, girate a sinistra fino a raggiungere una zona protetta da una barriera: dopo averla rimossa, sconfiggete il nemico al suo interno e potrete aprire un forziere con le ceneri di Lacrima Riflessa.