Elden Ring: come funziona Arcano

Tra le statistiche di Elden Ring, Arcano è la grossa novità dell’acclamato titolo di From Software rispetto ai precedenti Dark Souls. Se inizialmente non è molto intuitivo capire quali magie o altre caratteristiche influenzi, basta prendere un po’ la mano con il gioco per capire che è fondamentale per usare al meglio le magie draconiche e soprattutto lo status del Sanguinamento, uno dei più potenti all’interno del gioco.

Arcano però non si limita solo a essere importante per potenziare questo gruppo di magie e status, ma ha anche altri utilizzi forse meno ovvi, ma altrettanto importanti. Vediamo quindi quali sono le principali funzioni legate alla statistica Arcano.

Tutte le funzioni di Arcano in Elden Ring

Andiamo dunque ad analizzare ogni effetto che la statistica Arcano ha su un personaggio se si decide di spendere punti su questa caratteristica.

Sanguinamento

L’effetto del Sanguinamento, applicabile da alcune armi e incantesimi, è sicuramente il motivo principale per cui conviene aumentare Arcano, specialmente se pensate di creare una build basata su questo potente status. Le armi o abilità in grado di applicare Sanguinamento provocano un aumento di questo status nei nemici, e quando quest’aumento supera la resistenza dell’avversario applica un danno che è solitamente una percentuale degli HP del nemico più 100 o 200 danni extra a seconda dell’arma usata. La percentuale cambia in base al tipo di nemici, solitamente quelli normale subiscono il 15% della salute, mentre i boss il 10,5%, anche se ci sono delle eccezioni.

Se un'arma scala con Arcano (come la Reduvia), questa statistica aumenta la quantità di accumulo di status alterati come Sanguinamento, Veleno, Sonno e Follia. Aumentando la caratteristica quindi, si potrà sia infliggere più danni che aumentare l’aumento dell’applicazione di uno status. Ad esempio il pugnale Reduvia potenziato a +10 e con Arcano a 45 aumenta l’applicazione del Sanguinamento di 87 punti alla volta, mentre con 60 punti di Arcano arriva a 94.

Come in ogni soulslike di From ci sono dei soft caps nelle statistiche per cui aumentandole dopo un certo punto iniziano ad avere bonus meno efficaci su danni o altre caratteristiche. Per i danni fisici Arcano inizia a diminuire la sua efficacia dopo i 18/60/80 punti, mentre per l’accumulo di status i soft cap sono a 25/45/60.

Oltre a Sanguinamento, Arcano influenza anche l’accumulo di Veleno, Sonno e Follia, e per questo è importante anche per altre build che si basano su questa statistica. Molte armi non leggendarie, ossia tutte quelle che possono essere portate fino al potenziamento massimo di +25, possono essere trasformate in armi basate sul Sanguinamento, Veleno od Occulto, in questo modo il loro danno e aumento dello status scala con Arcano.

Incantesimi

Ci sono molti incantesimi, come quelli della Comunione Draconica ad esempio, che hanno bisogno di un certo investimento di punti nella statistica Arcano per essere utilizzati. Solitamente quasi tutti gli incantesimi che richiedono Arcano richiedono anche la statistica Fede, mentre esiste una minoranza che oltre ad Arcano necessita anche di punti in Intelligenza.

Fortunatamente gli incantesimi che richiedono Arcano per essere utilizzati non necessitano di tantissimi punti tranne per rare eccezioni. Ad esempio i diversi soffi del drago richiedono in media tra i 12 e i 15 punti con alcuni incantesimi che superano i 20 punti. Solo in Shadow of the Erdtree sono arrivati alcuni incantesimi, come quelli legati a Bayle, che richiedono oltre i 40 punti in Arcano per essere usati.

Gli incantesimi che applicano Sanguinamento come Sciame di Mosche possono vedere i loro effetti migliorati se si usa un Catalizzatore che scala con Arcano, anche se l’aumento dell’applicazione di uno status è minore rispetto a un’arma corpo a corpo.

Altri effetti importanti

Oltre a queste due importanti funzioni, Arcano ha altri utilizzi altrettanto utili:

Aumenta la probabilità che i nemici rilascino oggetti rari una volta sconfitti. Di base un personaggio ha 100 in Scoperta, con ogni livello di Arcano si aggiune un +1 a questa statistica.

una volta sconfitti. Di base un personaggio ha 100 in Scoperta, con ogni livello di Arcano si aggiune un +1 a questa statistica. Aumenta la resistenza ai Danni Sacri , utile contro nemici che utilizzano incantesimi o attacchi di questo tipo.

, utile contro nemici che utilizzano incantesimi o attacchi di questo tipo. Aumenta la statistica Vitalità, importante perché più è alta e più aumenta la resistenza contro il Morbo Mortale, uno status tra i più pericolosi del gioco dato che può infliggere morte istantanea se supera la resistenza di un personaggio.

Arcano è dunque una caratteristica molto importante per creare delle potenti build. Viene però considerata una caratteristica più di supporto, dato che il suo potenziale massimo lo mostra accompagnata dal potenziamento di un’altra statistica. Fede solitamente è la scelta più ovvia per chi vuole fare una build improntata molto su Arcano, dato che molti incantesimi potenti e basati sul Sanguinamento richiedono entrambe le stats per essere usati.