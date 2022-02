Come salire di livello in Elden Ring

La procedura per salire di livello nei soulslike di FromSoftware è particolarmente differente dall’immediatezza a cui i fan dei giochi di ruolo sono abituati ed Elden Ring non poteva essere un’eccezione.

Proprio come nei precedenti capitoli della software house, sarà necessario raccogliere la maggior quantità di rune possibili, che rappresentano la valuta di questa grande avventura.

Tuttavia, questa operazione da sola non sarà sufficiente per migliorare le nostre statistiche: in questa guida vi spiegheremo come salire di livello e come sbloccare questa funzionalità.

Come salire di livello

L’abilità di salire di livello non sarà immediatamente disponibile, ma andrà attivata sbloccando un incontro con il personaggio Melina, che ci verrà a fare visita in uno dei primi luoghi di grazia presenti nell’Interregno.

Se sceglierete di riposarvi nei luoghi presenti davanti al cancello o a nord del lago di Agheel, Melina verrà a incontrarvi e vi proporrà un accordo: nel momento in cui lo accetterete, sbloccherete la possibilità di aumentare di livello. In caso contrario, questa proposta resterà bloccata fino a quando non cambierete idea.

Sottolineiamo per chi fosse in cerca di una sfida che non sarà possibile completare Elden Ring se prima non accetterete la possibilità di aumentare di livello, dato che la storia del gioco resterà bloccata fino a quando non accetterete l’offerta di Melina.

Dopo aver accettato tale proposta, non solo sbloccherete la possibilità di evocare il vostro fidato destriero Torrente, ma potrete finalmente spendere le vostre sudatissime rune per migliorare le vostre statistiche e salire di livello.

Per salire di livello basterà dirigersi in qualsiasi luogo di grazia a vostra scelta e selezionare l’apposita opzione sul menù: il gioco vi segnalerà quante rune sarà necessario spendere per ogni singola statistica.

Naturalmente, più sarà elevato il livello dell’attributo da voi scelto e maggiore sarà la quantità di rune necessarie per potenziarla ulteriormente: prendetevi dunque tutto il tempo necessario per studiare tutti gli attributi in vostro possesso.