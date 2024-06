Il giorno fatidico è arrivato, Elden Ring: Shadow of the Erdtree è finalmente disponibile per tutti. L’espansione del soulslike open world di FromSoftware è davvero immensa, come ribadito anche nella nostra recensione, tanto che si può paragonare a un gioco completo per la quantità di ore in grado di occupare anche agli utenti più esperti di questo tipo di titoli.

Prima di farsi largo nel Regno delle Ombre (se volete sapere come accedere ai contenuti dell’espansione vi rimandiamo alla nostra guida), abbiamo alcuni consigli da darvi per iniziare e godersi così al meglio l’incredibile nuova espansione che va a chiudere il cerchio dell’immenso Elden Ring (che ora potete trovare su Amazon con l'espansione inclusa).

8 consigli per iniziare Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Abbiamo qui raccolto 8 consigli per partire con il piede giusto una volta arrivati nel lugubre quanto affascinante Regno dell’Ombra. Il gioco non sarà infatti una passeggiata di salute, anzi. Anche se vi aspettavate una certa difficoltà sappiate che per alcuni pericoli non sarete pronti, per questo un aiuto in più non fa mai male.

Il livello consigliato

Shadow of the Erdtree è ancora più brutale dei contenuti endgame del gioco base. Se pensavate di aver visto il peggio di Elden Ring con le Vette dei Giganti e zone successive vi sbagliate di grosso. Senza un’adeguata preparazione verrete spazzati via in uno o due colpi anche dai nemici più scarsi.

Per questo è giusto arrivare con un personaggio che abbia un livello adeguato e, soprattutto equipaggiamento da endgame, con armi potenziate al massimo.

Un buon livello per accedere sarebbe intorno al 150, ma anche se leggermente inferiore, fino al 125 all’incirca, dovreste essere in grado di affrontare i pericoli del Regno delle Ombre senza morire troppo spesso (per i boss è un altro discorso).

Oltre al livello però c’è un altro elemento che dovreste tenere in alta considerazione: il punteggio della statistica vitalità da cui dipendono i vostri punti vita.

Per sopravvivere il minimo indispensabile a curarvi consigliamo di avere questa statistica tra il 45 e il 50, altrimenti è molto probabile che i nemici più forti e, soprattutto i boss, rischino di “oneshottarvi” facilmente.

Mai sottovalutare il nemico

Sappiamo che questa è una lezione che qualsiasi giocatore di soulslike dovrebbe avere imparato, ma in Shadow of the Erdtree vale ancora di più. Anche i nemici più deboli, per quanto possano facilmente essere abbattuti con un fendente, se prendono il sopravvento possono eliminarvi in pochi colpi.

Per farvi un esempio gli uccelli becchini che trovate sparsi proprio all’inizio della Piana dei Sepolcri, se non uccisi prima che spicchino il volo, inizieranno degli attacchi continuati in grado di interrompere le vostre azioni e uccidervi facilmente in breve tempo. L’iniziativa in Shadow of the Erdtree fa un’enorme differenza tra l’eliminare facilmente un nemico e il dover utilizzare preziose pozioni per curarsi, se non persino essere uccisi per aver sottovalutato troppo certi avversari.

Trovate i frammenti dell’Albero Ombra

Potenziarsi con il nuovo sistema introdotto da Shadow of the Erdtree è fondamentale per avere una vita leggermente più facile contro i pericoli dell’espansione.

Il nuovo sistema è diverso dai classici livelli e ricorda un po' i potenziamenti di Sekiro.

Questo sistema è distaccato dai livelli classici dei personaggi, e funziona un po’ come il sistema di potenziamento di Sekiro dove, raccogliendo determinati oggetti (in questo caso i frammenti dell'Albero Ombra), potrete ottenere un cospicuo bonus alle statistiche sia offensive che difensive.

Se all’inizio non sembrerà cambiare granché, sappiate che vi accorgerete della differenza di danni subiti e inflitti dopo aver aumentato di qualche livello questo tipo di nuovo potenziamento.

Trovare i frammenti dell'Albero Ombra può essere semplice all’inizio, ma andando avanti molti saranno nascosti e ben protetti. Solitamente sarà possibile trovarli intorno alle chiese e altri luoghi di culto dedicati a Marika. Ce ne saranno poi diversi nei vari dungeon più importanti, ma alcuni saranno persino nascosti addosso a dei nemici.

Ad esempio se vedrete uno degli spiriti umani vaganti per il Regno dell’Ombra portare sopra la testa una sorta di contenitore e, soprattutto, attorniato da uno sbrilluccichio, allora siate certi di eliminarlo subito, altrimenti potrebbe fuggire. Queste anime in pena potrebbero infatti avere un frammento dell'Albero d’Ombra o anche delle Ceneri di spirito venerate per potenziare Torrente e gli spiriti da evocare, anche queste importantissime per rendere più semplice la vostra sopravvivenza.

Non preoccupatevi di consumare le Lacrime di Larva per il respec

In Elden Ring era possibile trovare molte Lacrime di Larva, oggetti fondamentali per fare il respec del personaggio andando da Rennala. Se nonostante la grande quantità presente nel gioco base, le avete esaurite o ve ne restano poche, sappiate che anche in Shadow of the Erdtree ne troverete diverse.

Quando esplorate il mondo state attenti, soprattutto di notte, a delle piccole aree illuminate solitamente presenti in mezzo alle aree piene di vegetazione.

Qui infatti troverete delle nuove Lacrime di Larva che potranno essere usate per resettare e riassegnare le statistiche del vostro personaggio. Noi ne abbiamo trovate almeno 6, ma è molto probabile ce ne siano molte altre in giro da scovare. In questo modo avrete nuove possibilità di cambiare la vostra build per adattarla ai tanti nuovi tipi di arma.

Non abbiate paura di cambiare arma

Una delle caratteristiche più interessanti di Shadow of the Erdtree sono le tante nuove armi presenti, tra cui ben otto categorie nuove, come gli spadoni leggeri, le lame invertite e le bellissime arti marziali. Certo arrivati a questo punto avrete delle armi provenienti dal gioco base molto potenti e a cui sarete affezionati, ma date una possibilità a questi nuovi strumenti offensivi, alcuni sono perfetti da affiancare alle armi già in vostro possesso.

Le armi da lancio ad esempio, non consumano proiettili e sono vantaggiose per esplorare limitando i rischi. Molte di queste inoltre sono completamente personalizzabili con le Ceneri di Guerra, in questo modo potrete aggiungere del danno magico o elementale e renderle ancor più appetibile per la vostra build.

Rune a volontà e non solo

In Shadow of the Erdtree otterrete quantità spaventose di rune in breve tempo, dato che i nemici ne rilasciano davvero molte una volta uccisi. Anche a livelli alti sarà semplice ottenerne abbastanza per aumentare di livello o per comprare materiali come quelli per potenziare le armi. Non preoccupatevi quindi troppo del farming, dato che basterà proseguire naturalmente nel gioco per ottenere rune in quantità.

Inoltre, se esplorate bene, potrete trovare anche tantissimi materiali per potenziare armi e spiriti da evocare, compresi quelli che li potenziano al massimo, molto limitati nel gioco base.

Se incontrate un blocco cambiate strada

Questo concetto era presente anche nel gioco base, che dava molta libertà nell’esplorazione e nel raggiungimento dei vari obiettivi del gioco, ma in Shadow of the Erdtree vale ancora di più perché il percorso per arrivare al boss finale è ancora più libero e meno definito.

Nella nostra prova ad esempio abbiamo bypassato senza volerlo uno dei primi due boss dei legacy dungeon semplicemente esplorando e arrivando oltre la sua fortezza.

Dunque, se incontrate un’area con nemici troppo ostici o un boss troppo forte da affrontare cambiate strada e tornate quando sarete più forti.

È difficile infatti trovare punti di blocco totali in Shadow of the Erdtree, e se sono presenti solitamente sono pensati per essere affrontabili in qualunque momento voi ci arriviate, cosa invece non sempre vera per molti boss opzionali.

Attenzione ai segreti

Come tutti i giochi di FromSoftware, anche Shadow of the Erdtree è cosparso di numerosi segreti. Arrivare in alcune aree è davvero complicato e il percorso per raggiungerle è spesso nascosto in luoghi impensabili. Ci sono ad esempio dei dungeon minori che una volta completati daranno accesso ad aree della mappa altrimenti impossibili da raggiungere, senza contare poi i classici passaggi segreti nascosti da muri finti che possono nascondere delle sorprese notevoli.

Ci saranno infine alcuni segreti davvero difficili da comprendere se non con un grande sforzo intuitivo. Vi diciamo solo che sarà importante tenere a mente i vari nuovi gesti ottenuti e a volte anche l’equipaggiamento indossato di fronte ad alcuni PNG potrà fare la differenza.

Fortunatamente esistono sempre i messaggi di aiuto degli altri giocatori quando ci si sente smarriti.