Elden Ring: guida alle armi

Elden Ring offre ai suoi utenti moltissime possibilità di personalizzazione e di equipaggiamento, che consentiranno agli utenti di poter creare il Senzaluce con le caratteristiche ideali per sopravvivere al pericolosissimo Interregno.

Non sarà dunque importante soltanto stare attenti ai nostri attributi e scegliere con cura la classe, ma i giocatori dovranno prestare particolarmente attenzione alle armi da equipaggiare, ognuna delle quali possiede proprietà diverse.

In questa guida vi spiegheremo dunque come funzionano tutte le armi di Elden Ring, aiutandovi così a selezionare la migliore per le vostre esigenze.

Guida alle armi

Non appena selezionerete una classe in Elden Ring, avrete immediatamente a disposizione un’arma di partenza: questa servirà come un utile suggerimento per le abilità offensive che il vostro Senzaluce possiede.

Tuttavia esistono molteplici tipi di equipaggiamento: di seguito troverete tutte le categorie principali di armi, con le caratteristiche chiave che dovrete tenere in considerazione.

Pugnale

Si tratta di lame piccole e che infliggeranno pochi danni, ma che allo stesso tempo sono in grado di offrire un’ottima velocità di attacco e vi consentiranno di infliggere diverse combo. È un’arma che richiederà molta pratica per un migliore utilizzo, dunque non è indicata per i principianti.

Spada

Quest’arma ha bisogno di poche presentazioni ed è un vero e proprio must-have per i giochi di ruolo fantasy. Si tratta di un’alternativa bilanciata, estremamente semplice e che offre molteplici opzioni, come la possibilità di utilizzare uno scudo o evocare alleati con le ceneri.

Spadone

Come suggerisce lo stesso nome, sono esteticamente e funzionalmente molto simili alle spade tradizionali, ma molto più grandi e difficili da maneggiare. Quest’arma è particolarmente indicata per chi preferisce avere a disposizione una maggiore capacità offensiva, tuttavia sarà necessario sacrificare la mobilità del vostro Senzaluce.

Spada Curva

Questa opzione è particolarmente indicata per chi preferisce una variante più rapida come i pugnali, ma senza rinunciare alle capacità offensive delle spade. Le scimitarre sono dunque un ottimo ibrido tra queste due opzioni, che vi permetterà di infliggere colpi molto più veloci, sacrificandone la varietà.

Katana

A differenza delle altre spade che abbiamo elencato fino a questo momento, le lame di stampo giapponese sono specializzate in fendenti e affondi, con probabilità molto più elevate di causare il sanguinamento dei nemici. Uno strumento ideale per chi è alla ricerca di una scelta bilanciata in grado di infliggere più danni nel tempo.

Spada a doppio taglio

L’ultima arma a fare parte della categoria delle spade è sicuramente la più particolare del gruppo, ma è particolarmente indicata per il controllo del terreno e per infliggere danni a molteplici nemici. Otterrete maggiori benefici impugnandola a due mani, dato che sarete in grado di lanciare attacchi rotanti devastanti.

Martello

Questa opzione è indicata per chi vuole semplicemente puntare tutto sulla forza bruta. I martelli sono le armi più pesanti e devastanti del gioco, ma sono allo stesso tempo le più lente in assoluto e sacrificheranno estremamente la vostra mobilità.

Ascia

Si tratta di un’alternativa aggressiva, ma più bilanciata rispetto al martello e in grado di offrire molteplici soluzioni di attacco. Queste armi non solo sono in grado di infliggere tantissimi danni in breve tempo, ma spesso possiedono abilità che vi renderanno delle vere minacce per i mostri che vi affronteranno.

Lancia

Se siete giocatori che preferiscono tenere le minacce a distanza, senza per questo rinunciare a una certa dose di aggressività, allora queste armi fanno al caso vostro. Le lance vi consentiranno infatti di non avvicinarvi troppo ai nemici, ma allo stesso tempo includono attacchi perforanti devastanti.

Grande lancia

Questa categoria di armi vi consentirà di infliggere danni ancora superiori rispetto alle comuni lance, dato che si tratta di un equipaggiamento più pesante e difficile da controllare. A causa delle sue grandi dimensioni, sarà tuttavia necessario sacrificare la vostra mobilità e infliggerete attacchi più lenti.

Arco leggero

Se sceglierete di diventare arcieri, sarete senza alcun dubbio una classe specializzata nel colpire e uccidere i nemici a distanza. Il grande vantaggio dell’arco leggero non è soltanto la possibilità di sconfiggere i mostri senza avvicinarsi troppo, ma anche avere a disposizione abilità perforanti particolarmente utili contro avversari resistenti.

Bastone

Si tratta dello strumento preferito dagli stregoni e sarà a tutti gli effetti la vostra bacchetta magica. Quest’arma è fondamentale per tutti i giocatori interessati a evocare stregonerie e le armi migliori saranno in grado di aumentare le efficacia delle vostre mosse.

Sigillo Sacro

A differenza dei bastoni, queste armi serviranno ad assicurarvi di poter lanciare i migliori incantesimi disponibili. Utilizzando quest’arma avrete dunque a disposizione magie molto diverse, che terranno conto della vostra Fede e non dell’Intelligenza.

Come avete potuto vedere voi stessi, Elden Ring vi offre tantissime opzioni diverse l’una dall’altra per i vostri attacchi: valutate con cura le vostre capacità, scegliete la vostra preferita e preparatevi ad affrontare le insidie dell’Interregno.