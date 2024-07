Elden Ring: Shadow of the Erdtree | Guida alle quest di Jolàn e Queelign

Il nuovo Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha diverse scelte da compiere, e alcune di queste potrebbero precludere alcune ricompense fino a quando non si inizia una nuova run. È il caso ad esempio delle quest legate a Jolàn e a Queelign, due PNG con cui avrete a che fare durante l’avventura nel Regno dell’Ombra.

Per capire cosa sia meglio scegliere nelle loro quest e quali ricompense sarà possibile ricevere, abbiamo preparato questa guida per essere sicuri di fare le giuste scelte.

Come ottenere le armi (o gli spiriti) di Jolàn e Queelign

La scelta principale che dovrete compiere per entrambe le quest di questi due personaggi è legata alla parte finale delle loro storie, in cui dovrete decidere se utilizzare una Iride di Grazia o una Iride dell’Occultamento. Nel gioco esistono due Iridi di Grazia, entrambe posizionate all’interno della Rocca delle Ombre.

Per trovare la prima dovrete usare l’ascensore a sinistra del Sito di Grazia del piano terra del Magazzino e proseguire in una stanza piena di abomini dei vasi. la troverete vicino a un altare.

Le due Iridi dell’Occultamento invece si trovano:

La prima nel Forte delle Reprimende che si trova a sud della Rocca delle Ombre passando oltre le Rovine di Moorth. Qui nel cortile di questo forte troverete sulla sinistra una buca, calatevi e affrontate l’ammazzapresagi armato di due mazze. Sconfiggendolo otterrete automaticamente l’Iride dell’Occultamento.

Ora vediamo come usare questi importanti oggetti.

Jolàn, Spada della notte, come ottenere la sua arma e armatura e il suo spirito

La quest di Jolàn è strettamente connessa a quella del Conte Ymir, di cui vi abbiamo parlato in questa guida. Seguitela fino alla fine. Dopo aver sconfitto sia Jolàn che il conte, riposate al Sito di Grazia li di fianco e tornate nell’area dove avete sconfitto i due. Troverete Jolàn ferita appoggiata alla colonna dove era posizionata di solito. Parlandole avrete la possibilità di usare una delle due Iridi.

Usando l’Iride di Grazia, lei si trasformerà in uno spirito e sarà pronta ad aiutarvi in battaglia. Inoltre, se andrete nell’area dell’Entroterra (stessa zona dove dovete per forza andare per una parte della quest del Conte Ymiri), recatevi nel Villaggio Sciamanico proprio all’inizio dell’area, lo strapiombo dal lato opposto del villaggio vi permette di scalarlo per arrivare a un’entrata segreta della Guglia di Rabbath . Qui troverete il fantoccio di Anna, la sorella di Jolàn che vi attaccherà durante la quest di Ymir. Con lo spirito di Jolàn in vostro possesso potrete fonderli per ottenere uno degli spiriti più potenti del gioco .

Se infine volete trovare anche l’armatura in stile Sauron di Jolàn, dovrete recarvi a sud del Villaggio di Bonny, nella prigione con lo stesso nome alla fine del percorso dopo il ponte. Alla fine di questo dungeon circa, troverete un vaso su cui dovrete usare come ascensore per raggiungere un punto più in basso. Se risalirete sullo stesso vaso subito dopo essere scesi, questo vi porterà in una zona ancor più sopraelevata, e di fronte a voi troverete il set di Armatura della Notte utilizzato da Jolàn e Anna.

Queelign, cavaliere del fuoco, come ottenere la sua arma e il suo spirito

Queelign vi invaderà due volte e dovrete sconfiggerlo in entrambe le occasioni per proseguire nella sua quest. State attenti perché infligge pesanti danni da fuoco. La prima volta che vi invaderà è nell’Insediamento della Torre di Belurat, in un punto difficile da mancare. Arrivati al Sito di Grazia del Piccolo Altare dovrete poi proseguire e andare subito a destra. Qui troverete un grosso spiazzo con un albero al centro: basterà addentrarvi in quest’area per venire invasi.

La seconda invasione avverrà nella chiesa appena a nord-ovest rispetto al Sito di Grazia appena fuori Forte Ensis, non appena battuta Rellana e dove di solito troverete Lena e l’Araldo del Corno. Sconfiggetelo anche qui riceverete una chiave, molto importante per concludere la quest.

Ora dovrete recarvi nel Distretto della Chiesa nella Rocca delle Ombre. Dovrete saltare tra i tetti di quest’area allagata fino a trovare un edificio con un grosso buco in cui calarvi. Qui troverete una porta che è possibile aprire con la chiave di Queelign. Entrando all'interno potrete vedere il personaggio riverso a terra, parlategli per sentire le sue farneticazioni e avere la scelta di utilizzare una delle due iridi.

Donandogli l’Iride della Grazia lo trasformerà in uno spirito da utilizzare in battaglia.

da utilizzare in battaglia. Se invece gli darete l’Iride dell’Occultamento otterrete il suo speciale spadone, molto forte per i suoi danni da fuoco.

Purtroppo non è possibile ottenere entrambe le ricompense per ciascun personaggio in una sola run. Dovrete per forza andare avanti in New Game Plus e optare per la scelta opposta per ottenere sia gli spiriti che le armi di entrambi i PNG.