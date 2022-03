Dove trovare la Campana Evoca Spiriti in Elden Ring

Il mondo di Elden Ring potrebbe rivelarsi un posto freddo e desolato, pronto a farvi avere la peggio ad ogni singola distrazione: fortunatamente, durante la nostra avventura non dovremo essere necessariamente da soli.

Una delle feature più interessanti dell’ultimo capolavoro di FromSoftware è infatti la possibilità di evocare NPC e mostri alleati per poter combattere al nostro fianco.

Perché ciò sia possibile, i giocatori dovranno prima assicurarsi di avere a disposizione la Campana Evoca Spiriti: in questa guida vi riveleremo come trovarla e ottenerla.

Dove trovare la Campana Evoca Spiriti

I giocatori potranno ottenere la Campana Evoca Spiriti solo dopo avere attivato il luogo di grazia della Chiesa di Elleh: se avete già sbloccato questo punto di accesso, basterà semplicemente esservi assicurati di aver sbloccato Torrente.

Sbloccare il vostro fidato destriero sarà un’operazione molto naturale che porterete a termine nei primi istanti di gioco, ma se volete accelerare il processo il prima possibile potrete consultare la nostra guida dedicata a Torrente.

Dopo aver ottenuto il vostro partner di Elden Ring, non dovrete fare altro che teletrasportarvi alla Chiesa di Elleh e utilizzare il luogo di grazia per accelerare il tempo e fare in modo che diventi notte fonda.

Quando vi risveglierete dal vostro sonno, incontrerete ad aspettarvi la strega Renna: dopo una breve chiacchierata, rispondete affermativamente alla sua domanda per accelerare la procedura e riceverete la Campana Evoca Spiriti.

La strega vi concederà anche alcune ceneri per iniziare: sarà necessario che troviate quelle corrispondenti ai personaggi e mostri che vorrete evocare in vostro soccorso.

Per evocare i vostri nuovi alleati non dovrete fare altro che equipaggiare le ceneri come qualunque altro oggetto consumabile: ricordatevi però che il loro utilizzo vi costerà preziosi FP, esattamente come ogni altro incantesimo.

Se non recupererete inizialmente la Campana Evoca Spiriti da Renna, la strega a un certo punto della storia smetterà di comparire alla Chiesa di Elleh: in tal caso, potrete semplicemente acquistarla alla Tavola Rotonda non appena Melina vi consentirà di entrare.