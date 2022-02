Luoghi di grazia in Elden Ring: cosa sono e come si usano

Se avete già iniziato la vostra avventura in Elden Ring, sicuramente avrete già imparato a vostre spese che l’Interregno è un luogo estremamente pericoloso e ricco di insidie, pronte a fare di tutto per rendere le vostre imprese più difficili.

Fortunatamente, esistono anche dei luoghi nei quali è possibile trovare un po’ di sollievo: sono i luoghi di grazia, che consentiranno ai nostri Senzaluce di poter riprendere il fiato e tornare in forze per nuove avventure.

In questa guida vi spiegheremo dunque cosa sono i luoghi di grazia, quali benefici potrete ottenere dalla loro presenza e come utilizzarli.

Cosa sono i luoghi di grazia

I luoghi di grazia non sono altro che luoghi sparsi in tutto l’Interregno nei quali sarà possibile curare i nostri PV e PA, oltre che a poter guarire immediatamente da eventuali alterazioni di stato.

Questo ci consentirà anche di ricaricare tutte le ampolle sacre, ma sarà necessario tenere in conto che utilizzandoli riporteremo in vita anche una buona quantità di nemici sconfitti in Elden Ring.

Dopo averne scoperto uno, il luogo di grazia verrà automaticamente segnato nella nostra mappa: questo ci permetterà di viaggiare verso la sua posizione in automatico, tranne quando ci troveremo in determinate segrete.

La luce emanata da alcuni luoghi vi permetterà inoltre di ricevere un suggerimento sul percorso da intraprendere per proseguire la vostra avventura, motivo per il quale vale la pena di consultarli tutte le volte che vi troverete in difficoltà.

Come si usano i luoghi di grazia

Per utilizzare un luogo di grazia, non dovrete fare altro che avvicinarvi ad esso e premere il pulsante Triangolo, Y o corrispondente sul vostro PC per attivarlo: se emetteranno un raggio di luce, significa che non li avrete ancora mai raggiunti.

Dopo aver eseguito tale operazione, premere nuovamente il pulsante vi consentirà di aprire il relativo menù e riposare, oltre che a poter accedere a nuove opzioni sbloccabili in base al vostro progresso nella storia.

I luoghi di grazia vi permetteranno infatti di poter accelerare il tempo, salire di livello, aggiungere cariche, distribuirle o incrementare il ripristino delle ampolle, equipaggiare incantesimi, personalizzare la vostra ampolla di balsamo o gestire gli oggetti presenti nei vostri forzieri.

Si tratta a tutti gli effetti di una delle poche possibilità a vostra disposizione per prepararvi alle incombenti minacce dell’Interregno: cercate di trovarne il più possibile e di utilizzarli con saggezza.