Dove trovare tutte le magie in Elden Ring: Shadow of the Erdtree

La nuova espansione Shadow of the Erdtree aggiunge molte nuove magie al già ricco arsenale presente nel gioco base. Tra le nuove stregonerie e i nuovi incantesimi ne abbiamo oltre quaranta totalmente nuove.

Trovare tutte queste magie non è semplice, per questo veniamo in vostro soccorso con questa guida in cui vi spieghiamo dove trovare ogni singolo incantesimo o stregoneria di Shadow of the Erdtree.

Dove trovare tutte le magie in Shadow of the Erdtree

Come in Elden Ring base, anche in Shadow of the Erdtree avremo magie basate su Intelligenza e Fede, le due statistiche principali per lanciare i vari incantesimi. Le magie basate su Intelligenza usano solitamente degli scettri per essere lanciati e nel gioco sono definite Stregonerie, mentre quelli di Fede usano dei sigilli per essere lanciati e vengono definiti Incantesimi.

In Shadow of the Erdtree abbiamo in totale 14 Stregonerie e 28 Incantesimi, ma alcuni di questi avranno bisogno sia di Fede che di Intelligenza per essere usati, e a volte alcuni saranno basati totalmente su Arcano, anche se rientrano nella categoria degli Incantesimi principalmente.

Le Stregonerie

Iniziando dalle 14 stregonerie presenti, ecco dove trovarle e gli effetti di ognuno.

Evanescenza di Miriam

Effetto : permette di teletrasportarsi per brevi tratti in base alla direzione indicata dal giocatore.

: permette di teletrasportarsi per brevi tratti in base alla direzione indicata dal giocatore. Luogo in cui trovarlo: Venduto dal Conte Ymir (qui la guida alla sua quest) nella Cattedrale di Manus Metyr per 10 mila rune.

Unghia di Scintipietra

Effetto : Lancia un’Unghia di Scintipietra che insegue il nemico.

: Lancia un’Unghia di Scintipietra che insegue il nemico. Luogo in cui trovarlo: Venduta dal Conte Ymir nella Cattedrale di Manus Metyr per 12 mila rune.

Unghie di Scintipietra

Effetto : Lancia diverse unghie magiche che inseguono il nemico

: Lancia diverse unghie magiche che inseguono il nemico Luogo in cui trovarlo: Venduto dal Conte Ymir nella Cattedrale di Manus Metyr per 12 mila rune.

Microcosmo fugace

Effetto : Crea ai piedi del nemico un microcosmo che esplode dopo aver rilasciato un’onda di vuoto. La carica aumenta la potenza.

: Crea ai piedi del nemico un microcosmo che esplode dopo aver rilasciato un’onda di vuoto. La carica aumenta la potenza. Luogo in cui trovarlo: Venduta dal Conte Ymir nella Cattedrale di Manus Metyr per 20 mila rune.

Massa putrescente

Effetto : Lancia una grossa massa di putrescenza che esplode all’impatto facendo piovere fiamme spettrali nell’area.

: Lancia una grossa massa di putrescenza che esplode all’impatto facendo piovere fiamme spettrali nell’area. Luogo in cui trovarlo: Troverete l’incantesimo su un corpo a nord del Sito di Grazia chiamato Punto di sosta della faglia all’interno del dungeon chiamato Faglia dei sarcofagi di pietra.

Vortice di putrescenza

Effetto : Lancia un vortice di putrescenza che esplode ricoprendo l’area di fiamme spettrali

: Lancia un vortice di putrescenza che esplode ricoprendo l’area di fiamme spettrali Luogo in cui trovarlo: Scambiate la Rimembranza del Cavaliere Putrescente dalla Leggidita Enia alla Tavola Rotonda

Triplice scintilama

Effetto : Crea un sigillo che genera tre scintilame dopo qualche istante

: Crea un sigillo che genera tre scintilame dopo qualche istante Luogo in cui trovarlo: Nel Castello di Ensis, su un corpo in cima alla cappella dove affronterete il cavaliere Cariano Moonrithyll.

Anelli di luce spettrale

Effetto : Crea diversi anelli di luce spettrale che attaccano insieme il nemico.

: Crea diversi anelli di luce spettrale che attaccano insieme il nemico. Luogo in cui trovarlo: Nel luogo chiamato Tomba nascosta di Charo, situato nella Costa Cerulea, si trova ai piedi di una grande statua di un uccello dei sepolcri.

Spine impenetrabili

Effetto : Evoca le spine impenetrabili dell’Albero Ombra da sottoterra che infliggono ingente sanguinamento al nemico.

: Evoca le spine impenetrabili dell’Albero Ombra da sottoterra che infliggono ingente sanguinamento al nemico. Luogo in cui trovarlo: Nei Magazzini all’interno della Rocca delle Ombre. Prima di arrivare nella camera di Messmer, scendete su una sporgenza con un cadavere che si trova al di sopra del quarto piano. La stregoneria sarà sul corpo.

Manto di spine

Effetto : Ricopre il personaggio di un manto di spine impenetrabile infliggendo danno al contatto con gli avversari quando si rotola.

: Ricopre il personaggio di un manto di spine impenetrabile infliggendo danno al contatto con gli avversari quando si rotola. Luogo in cui trovarlo: Lo troverete nella cappella sommersa nel Distretto della Chiesa della Rocca delle Ombre dopo aver sconfitto uno Spirito Arboreo Ulcerato.

Missile gravitazionale

Effetto : Lancia un dardo di gravità che attira i nemici in un punto prima di esplodere. La carica accresce la potenza.

: Lancia un dardo di gravità che attira i nemici in un punto prima di esplodere. La carica accresce la potenza. Luogo in cui trovarlo: Nell’area chiamata Entroterra si trova un cratere con all’interno il boss Bestia Meteoritica. Sconfiggetelo per ottenere la stregoneria.

Dita premurose

Effetto : Avvolge l’esecutore con una rete di grosse dita che fanno da scudo contro tutti gli attacchi a distanza, oltre a infliggere danno ai nemici vicini.

: Avvolge l’esecutore con una rete di grosse dita che fanno da scudo contro tutti gli attacchi a distanza, oltre a infliggere danno ai nemici vicini. Luogo in cui trovarlo: Nel piccolo cimitero appena fuori dalla Cattedrale di Manus Metyr. Dovrete però prima completare la quest del Conte Ymir per trovare questa magia (ecco la nostra guida alla quest).

Lune gemelli di Rellana

Effetto : Evoca due lune gemelle che colpiscono il terreno per tre volte con delle onde d’urto che infliggono danni ingenti.

: Evoca due lune gemelle che colpiscono il terreno per tre volte con delle onde d’urto che infliggono danni ingenti. Luogo in cui trovarlo: Sconfiggete il boss Rellana, Cavaliera delle Lune gemelle e scambiate la sua Rimembranza dalla Leggidita Enia alla Tavola Rotonda.

Lame di Pietra

Effetto : Evoca dei blocchi di roccia affilati dal terreno, con la carica usciranno più blocchi infliggendo anche più danni.

: Evoca dei blocchi di roccia affilati dal terreno, con la carica usciranno più blocchi infliggendo anche più danni. Luogo in cui trovarlo: Sconfiggete il boss Comandante Gaius e scambiate la sua Reminiscenza con la Leggidita Enia alla Tavola Rotonda.

Gli Incantesimi

In Shadow of the Erdtree sono stati aggiunti davvero tantissimi nuovi incantesimi di vario tipo. Ecco come trovarli.

Spirito Vigile

Effetto : Evoca uno spirito custode sopra l’esecutore che richiama diverse apparizioni prima di svanire

: Evoca uno spirito custode sopra l’esecutore che richiama diverse apparizioni prima di svanire Luogo in cui trovarlo: Dentro il dungeon Belurat, insediamento della torre, parlate con la Megera dell’Araldo del Corno indossando la maschera della Bestia Divina dopo averla sconfitta.

Archi dorati

Effetto : Lancia una serie di archi dorati con un gesto del braccio. Caricando l’incantesimo la potenza aumenta.

: Lancia una serie di archi dorati con un gesto del braccio. Caricando l’incantesimo la potenza aumenta. Luogo in cui trovarlo: Recatevi nelle Rovine di Moorth, in fondo alla voragine che conduce al Villaggio di Bonny.

Arco dorato gigante

Effetto : Lancia un enorme arco dorato con un gesto del braccio. La carica ne accresce la potenza.

: Lancia un enorme arco dorato con un gesto del braccio. La carica ne accresce la potenza. Luogo in cui trovarlo: Nelle Rovine di Unte al di sotto della Rocca delle Ombre. Risveglate il Golem della Fornace con un vaso della fornace grande per risvegliarlo.

Cura remota

Effetto : Ripristina una grande quantità di punti vita agli alleati raggiunti da quest’incantesimo.

: Ripristina una grande quantità di punti vita agli alleati raggiunti da quest’incantesimo. Luogo in cui trovarlo: Nella regione di Altus Ombra, a nord delle Rovine di Moorth si trova una grotta che conduce alla Base di Rauh. L’incantesimo si trova vicino a un albero in questo passaggio sotterraneo.

Ira Remota

Effetto : Lancia un’onda d’urto dorata che respinge i nemici.

: Lancia un’onda d’urto dorata che respinge i nemici. Luogo in cui trovarlo: Nei Magazzini della Rocca delle Ombre, nell’area della soffitta su un grande ingranaggio.

Pioggia di fuoco

Effetto : Fa piovere fiamme dal cielo per un breve periodo di tempo. La carica ne accresce la potenza.

: Fa piovere fiamme dal cielo per un breve periodo di tempo. La carica ne accresce la potenza. Luogo in cui trovarlo: Recatevi nella zona ovest della Rocca delle Ombre, lungo il passaggio che porta alle Rovine di Rauh. Dovrete affrontare e sconfiggere Salza, sapiente dei cavalieri del fuoco per ottenerlo.

Serpente di fuoco

Effetto : Lancia una fiamma che serpeggia verso il bersaglio. La carica ne aumenta la potenza.

: Lancia una fiamma che serpeggia verso il bersaglio. La carica ne aumenta la potenza. Luogo in cui trovarlo: Nel Magazzino della Rocca delle Ombre, lo troverete su un corpo nella sezione posteriore vicino a una balconata.

Forma del Crogiolo: spine

Effetto : Crea un manto di spine sul dorso dell’esecutore che inizia poi a rotolare infliggendo danni ai nemici colpiti. La carica potenzia l’incantesimo.

: Crea un manto di spine sul dorso dell’esecutore che inizia poi a rotolare infliggendo danni ai nemici colpiti. La carica potenzia l’incantesimo. Luogo in cui trovarlo: Sconfiggete il boss Ippopotamo dorato dentro la Rocca delle Ombre.

Forma del Crogiolo: fiore

Effetto : Crea un fiore di Miranda sul torace che evoca una pioggia di luce in un’area. Se caricato diventa più potente.

: Crea un fiore di Miranda sul torace che evoca una pioggia di luce in un’area. Se caricato diventa più potente. Luogo in cui trovarlo: Nelle Antiche Rovine di Rauh, sconfiggete un Fiore di Miranda gigante sotto una torre nella zona a nord della parte superiore delle rovine.

Anello di luce multistrato

Effetto : Genera un anello di luce composto da diversi strati che infligge danni nel tempo. Se caricato aumenta i danni.

: Genera un anello di luce composto da diversi strati che infligge danni nel tempo. Se caricato aumenta i danni. Luogo in cui trovarlo: Nella Faglia dei sarcofagi di pietra, sconfiggete il nemico progenie leonina per ottenerlo.

Carica elettrica

Effetto : Carica il corpo dell’esecutore di fulmini infliggendo danni ad area per alcuni secondi. La carica ne aumenta la potenza.

: Carica il corpo dell’esecutore di fulmini infliggendo danni ad area per alcuni secondi. La carica ne aumenta la potenza. Luogo in cui trovarlo: All’interno delle Catacombe del Varco Nebbioso, dopo il secondo ascensore lo troverete in una stanza con all’interno una trappola irta di punte sul soffitto pronta a calare su di voi al vostro passaggio. Proseguite fino a trovare una stanza con due maghi e quest’incantesimo su un cadavere.

Lancia folgorante del cavaliere

Effetto : Evoca una lancia folgorante che, in base alla carica, è in grado di creare un certo numero di altre lance di fulmini che si scaglieranno contro il nemico.

: Evoca una lancia folgorante che, in base alla carica, è in grado di creare un certo numero di altre lance di fulmini che si scaglieranno contro il nemico. Luogo in cui trovarlo: Nelle Catacombe del Fiume degli Scorpioni, Nella grande stanza dove troverete per la seconda volta degli occhi che vi infliggono il morbo mortale con il solo sguardo, alla fine di un ponte troverete una sporgenza sul lato destro che vi permetterà di passare dal lato opposto. Correte su questa sporgenza restando attaccati al muro e poi entrate nella stanza dietro i due occhi. Troverete l’incantesimo nella stanza direttamente di fronte a voi.

Lance intrecciate dei parassiti

Effetto: Secerne dei fili appiccicosi e li attorciglia per formare due lance, che poi vengono scagliate frontalmente.

Luogo in cui trovarlo: Nelle Antiche Rovine di Rauh. Su un corpo nell’edificio pieno di parassiti della Marcescenza Scarlatta, poco prima del Sito di Grazia Sagrato della Chiesa del Bocciolo.

Piume dell’uccello divino

Effetto : L’esecutore apre le braccia come se fossero ali e lancia una raffica di piume dorate che infliggono danno. Tenendo premuto si continuerà a lanciare piume.

: L’esecutore apre le braccia come se fossero ali e lancia una raffica di piume dorate che infliggono danno. Tenendo premuto si continuerà a lanciare piume. Luogo in cui trovarlo: Nelle Antiche Rovine di Rauh a ovest, su un corpo dentro un padiglione di pietra vicino a un lago.

Ruggito di Rugalea

Effetto : Attinge al potere del grande orso rosso per emettere un ruggito che infligge danni agli avversari. La carica ne accresce la potenza.

: Attinge al potere del grande orso rosso per emettere un ruggito che infligge danni agli avversari. La carica ne accresce la potenza. Luogo in cui trovarlo: Nella zona a nord della Base di Rauh, dovrete sconfiggere il boss Rugalea, il grande orso rosso.

Tornado della belva divina

Effetto : Evoca una tempesta con il corpo che lancia un tornado in fronte all’esecutore.

: Evoca una tempesta con il corpo che lancia un tornado in fronte all’esecutore. Luogo in cui trovarlo: Dovete sconfiggere il boss Bestia Divina Leone Danzante che si trova nelle Antiche Rovine di Rauh, proseguendo su un ponte distrutto accessibile attraverso il Sito di Grazia, Antiche Rovine, grande scalinata. Troverete alla fine del percorso un grosso tempio nell’area più in basso rispetto alla vostra.

Spira

Effetto : Evoca una colonna di luce a spirale che esplode ai piedi del nemico. Tenendo premuto il pulsante d’attacco si terrà attiva la colonna di luce.

: Evoca una colonna di luce a spirale che esplode ai piedi del nemico. Tenendo premuto il pulsante d’attacco si terrà attiva la colonna di luce. Luogo in cui trovarlo: Nel dungeon finale di Enir-Ilim, su una piattaforma vicino all’albero trovato all’inizio.

Respiro di fiamma spettrale

Effetto : Evoca il soffio di fiamme spettrali di un drago. La carica estende la durata della magia.

: Evoca il soffio di fiamme spettrali di un drago. La carica estende la durata della magia. Luogo in cui trovarlo: Scambiate tre cuori di drago al Grande Altare della Comunione Draconica vicino al Picco Frastagliato.

Lama furente di Ansbach

Effetto : Evoca una lama di fiamma sanguinaria per colpire i nemici. La carica aumenta il numero di fendenti.

: Evoca una lama di fiamma sanguinaria per colpire i nemici. La carica aumenta il numero di fendenti. Luogo in cui trovarlo: Ad Enir-Ilim, dopo aver concluso la quest di Ansbach (trovate qui la nostra guida).

Albero Madre minore

Effetto : Crea un piccolo Albero Madre minore che ripristina gradualmente i punti vita degli alleati vicini.

: Crea un piccolo Albero Madre minore che ripristina gradualmente i punti vita degli alleati vicini. Luogo in cui trovarlo: Nella zona dell’Entroterra all’ingresso del Villaggio sciamanico.

Tirannia di Bayle

Effetto : Incanala la potenza di Bayle il Terribile, in un potente ruggito rovente.

: Incanala la potenza di Bayle il Terribile, in un potente ruggito rovente. Luogo in cui trovarlo: Scambiate il cuore di Bayle con quest’incantesimo al Grande Altare della Comunione Draconica.

Fuoco folgorante di Bayle

Effetto : Incanala la potenza di Bayle il Terribile nella sua ala troncata infusa di fuoco folgorante.

: Incanala la potenza di Bayle il Terribile nella sua ala troncata infusa di fuoco folgorante. Luogo in cui trovarlo: Scambiate il cuore di Bayle con quest’incantesimo al Grande Altare della Comunione Draconica.

Fulmine draconico di Florissax

Effetto : Potenzia con il fulmine scarlatto l’esecutore e i suoi alleati vicini, aumentando tutte le resistenze ai danni.

: Potenzia con il fulmine scarlatto l’esecutore e i suoi alleati vicini, aumentando tutte le resistenze ai danni. Luogo in cui trovarlo: Completate la quest della Sacerdotessa della Comunione Draconica per ottenerlo.

Terra delle Ombre

Effetto : Lancia una raffica di proiettili dorati contro i nemici.

: Lancia una raffica di proiettili dorati contro i nemici. Luogo in cui trovarlo: Scambiate la Rimembranza del Girasole Ombra con Enia alla Tavola Rotonda per ottenere l’incantesimo.

Farfalle marcescenti

Effetto : Evoca una miriade di farfalle che esplodono all’impatto rilasciando marcescenza scarlatta.

: Evoca una miriade di farfalle che esplodono all’impatto rilasciando marcescenza scarlatta. Luogo in cui trovarlo: Scambiate la Rimembranza della Santa del Bocciolo da Enia alla Tavola Rotonda per ottenere quest’incantesimo.

Fiamma della frenesia di Midra

Effetto : Evoca la manifestazione della testa del Signore della Frenesia da cui erompono in continuazione fiamme frenetiche. Tenendo premuto l’attacco si prolunga l’incantesimo.

: Evoca la manifestazione della testa del Signore della Frenesia da cui erompono in continuazione fiamme frenetiche. Tenendo premuto l’attacco si prolunga l’incantesimo. Luogo in cui trovarlo: Scambiate la Rimembranza di Midra con Enia alla Tavola Rotonda per ottenere quest’incantesimo.

Sfera di Messmer

Effetto : Concentra la fiamma di Messmer in una grande sfera fluttuante per poi volare e schiantarla a terra verso il nemico provocando una grande esplosione. La carica ne accresce la potenza.

: Concentra la fiamma di Messmer in una grande sfera fluttuante per poi volare e schiantarla a terra verso il nemico provocando una grande esplosione. La carica ne accresce la potenza. Luogo in cui trovarlo: Scambiate la Rimembranza dell’Impalatore da Enia alla Tavola Rotonda per ottenere l’incantesimo.

Luce di Miquella

Effetto : Annienta i nemici evocando una grande colonna di luce.

: Annienta i nemici evocando una grande colonna di luce. Luogo in cui trovarlo: Scambiate la Rimembranza di un dio e un lord da Enia alla Tavola Rotonda per ottenere quest’incantesimo.

