Come duplicare le Rimembranze in Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Battere i boss in Elden Ring è senza alcun dubbio la sfida più grande del gioco, ma anche quella più soddisfacente. Ogni volta che ne viene sconfitto uno tra quelli più importanti, si viene premiati con la sua Rimembranza, da portare poi alla Leggidita dentro la Rocca della Tavola Rotonda.

Questo PNG è in grado di trasformare ogni anima di un boss in un oggetto molto potente, che può essere un’arma o un incantesimo, ma ogni Rimembranza dà accesso a due diversi tipi di ricompense. I giocatori dunque sono costretti a sceglierne soltanto una dovendo perdere l’altra almeno fino al New Game Plus.

Per fortuna FromSoftware ha pensato a una soluzione parziale per poter avere entrambe le tipologie di ricompensa ottenibili da una Rimembranza, ossia i Mausolei Erranti.

Queste enormi costruzioni hanno al loro interno un santuario che permette di duplicare qualsiasi Rimembranza ottenuta in gioco. Così dopo essere riusciti a fermare questi colossi semoventi, è possibile accedere all’edificio che trasportano sul loro dorso in qualsiasi momento per duplicare un qualsiasi oggetto ottenibile dai boss.

In Shadow of the Erdtree (trovate qui la nostra recensione) non c’è nessun Mausoleo Errante, ma questo non vuol dire che non ci siano nuovi metodi per duplicare le anime dei boss e ottenere nuove interessanti armi e incantesimi.

Come duplicare le Rimembranze dei boss in Shadow of the Erdtree

In Elden Ring: Shadow of the Erdtree esistono tre diverse tombe che svolgono lo stesso ruolo dei Mausolei Erranti del gioco base. Queste dunque sono anche più immediate e semplici da usare, dato che basterà trovarle per poter duplicare subito una Rimembranza.

L’unica pecca è che sono soltanto tre, mentre in tutto Shadow of the Erdtree ci sono ben dieci boss che alla sconfitta lasciano la loro Rimembranza, dunque vi consigliamo di ponderare bene prima di decidere quale di queste anime speciali duplicare. Se per caso avete ancora dei Mausolei Erranti del gioco base da utilizzare, sappiate che questi possono duplicare anche le Rimembranze dei boss dell’espansione.

Cattedrale di Manus Metyr ad Altus Ombra

La prima tomba è molto semplice da trovare. Basterà arrivare nella zona di Altus Ombra, nella parte più a est dove sorge la Cattedrale di Manus Metyr, luogo in cui potrete anche incontrare il Conte Ymir e iniziare la sua interessante quest. Per raggiungere questo luogo dovrete andare alle rovine di Moorth a est del Castello di Ensis, scendere in una voragine presente in mezzo a questa zona e arrivare al Villaggio di Bonny. Da qui basterà seguire la strada principale verso nord per trovare la Cattedrale.

Sul retro della cattedrale troverete dunque la prima tomba in mezzo all’acqua, state soltanto attenti ai soldati marionetta che pattugliano la zona.

Zona delle Rovine delle Dita di Rhia

La seconda tomba si troverà nella zona a sud-est della mappa chiamata Rovine delle Dita di Rhia. Per raggiungere questa zona dovrete raggiungere l’area in cui si trova l’enorme drago e andare verso la Costa Cerulea e poi dirigervi verso est in direzione del Picco Frastagliato.

Una volta arrivati nella zona delle rovine, troverete il Sito di Grazia di questa zona chiamato proprio Rovine delle Dita di Rhia, da qui basterà seguire la strada e invece di andare verso il centro dell’area seguendo la strada che va verso il basso, salite verso la strada più elevata, la tomba di pietra si troverà alla fine di questo percorso. State solo attenti alle mani mostruose nella zona.

Zona delle Rovine delle dita di Dheo

L’ultima tomba si trova in una zona un po’ elaborata da raggiungere. Si trova nella penisola a nord-est della mappa che somiglia un po’ a una banana come forma. Per raggiungere questo posto dovrete, innanzitutto trovare il gesto “O Madre” nel Villaggio di Bonny, poi andare alla Rocca dell’Ombra dall’entrata a est nel quartiere della chiesa e dopo aver drenato l’acqua trovare l’ascensore all’interno dell’area per raggiungere la zona in cui è presente il Sito di Grazia chiamato Rocca delle Ombre, cancello sul retro. Qui ci sarà una stanza a lato del Sito di Grazia in cui è presente una grande statua di Marika senza testa. Utilizzate il gesto “O Madre” per aprire un passaggio segreto e raggiungere una nuova regione chiamata Entroterra.

Ora proseguite per la strada principale oltre il ponte fino a raggiungere il Sito di Grazia chiamato Collina del dito di pietra all’inizio delle Rovine delle dita di Dheo. Qui la tomba si troverà a sud-est del cratere dove si trova il boss Bestia Meteorica, proprio lungo il dirupo che si affaccia sul mare, su un livello più in basso rispetto al cratere. Attenti sempre alle mani mostruose che infestano questa zona.