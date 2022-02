Elden Ring, come chiamare Torrente

Il mondo aperto di Elden Ring è immenso e ricco di segreti da scoprire e nemici da affrontare: per facilitarci il compito avremo la possibilità di affidarci al nostro nobile destriero.

Torrente è infatti il cavallo che accompagnerà il nostro Senzaluce nelle sue avventure, consentendoci di poter ricoprire non solo tantissime sezioni della mappa, ma anche di darci una mano in combattimento.

In questa guida vi spiegheremo dunque come chiamare Torrente in vostro aiuto in pochi semplici passi, rendendo la vostra avventura nell’ultimo capitolo di FromSoftware molto più semplice.

Come chiamare Torrente

Prima di poter sbloccare il vostro destriero, sarà necessario completare tutta la prima fase iniziale di Elden Ring: la vostra avventura inizierà necessariamente a piedi, dato che l’intento degli sviluppatori è quello di abituare i giocatori a tutte le meccaniche del gioco.

Dopo essere riusciti a sopravvivere alle prime insidie, non dovrete fare altro che riposare nel primo luogo di grazia che troverete nella mappa e riposarvi: questo attiverà una cutscene che vi permetterà di incontrare Melina.

Se accetterete il suo incarico riceverete il Fischietto del destriero spettrale, che da quel momento potrete utilizzare per evocare Torrente tutte le volte che vorrete. In caso contrario, non riceverete questo utile oggetto, ma potrete sempre cambiare idea tornando in un luogo di grazia e selezionando l’opzione di parlare con Melina.

Una volta ottenuto il Fischietto del destriero spettrale, non vi resta fare altro che equipaggiarlo e utilizzarlo: il vostro compagno di avventura arriverà presto al vostro fianco, pronto per essere cavalcato.

Torrente potrà essere utilizzato ovunque vorrete, fatta eccezione per alcuni specifici dungeon e caverne: la cavalcatura si rivelerà molto utile soprattutto durante i combattimenti, dato che vi permetterà di allontanarvi velocemente per evitare attacchi particolarmente pericolosi.

Non preoccupatevi dunque se non otterrete il vostro destriero nei primi istanti di gioco: basteranno pochi istanti prima di sbloccare quello che diventerà presto il vostro compagno ideale.