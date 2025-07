La strategia di Electronic Arts per rilanciare la propria franchigia calcistica dopo le difficoltà incontrate lo scorso anno prende forma con l'annuncio di EA Sports FC 26, che verrà svelato ufficialmente mercoledì 16 luglio.

L'azienda americana ha deciso di puntare su una figura iconica del calcio mondiale per catturare l'attenzione: Zlatan Ibrahimović sarà infatti il protagonista della copertina dell'Ultimate Edition, segnando il suo ingresso nel gioco come carta leggendaria che celebra una carriera straordinaria.

La scelta dello svedese, che ha militato in club prestigiosi come Barcellona, PSG, Inter Milano e Ajax, rappresenta chiaramente un tentativo di riaccendere l'entusiasmo della community dopo un periodo complesso per la serie.

Il lancio del nuovo capitolo includerà per la prima volta anche Nintendo Switch 2, affiancandosi alle piattaforme già consolidate come Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, Xbox One e PC.

Questa espansione del supporto hardware testimonia la volontà di EA di raggiungere un pubblico più ampio possibile, soprattutto considerando le sfide commerciali affrontate dal predecessore. L'uscita è prevista per il corso di quest'anno, seguendo la tradizionale finestra di lancio autunnale della serie.

Il reveal è fissato per il 16 luglio, e lo potete seguire qui:

Le aspettative per il nuovo titolo sono inevitabilmente condizionate dalle problematiche che hanno caratterizzato EA FC 25, un gioco che aveva iniziato il proprio percorso con segnali incoraggianti ma che si è rapidamente scontrato con la realtà di una fanbase sempre più critica. Nonostante le recensioni positive al lancio, la comunità ha presto manifestato il proprio malcontento per problemi di gameplay ricorrenti, alcuni dei quali trascinati da oltre un decennio senza trovare soluzione definitiva.

Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha dovuto affrontare pubblicamente la questione lo scorso febbraio, spiegando come il titolo avesse registrato "un lancio di alta qualità e stabile" con pre-ordini, coinvolgimento e monetizzazione dei giocatori in crescita rispetto all'anno precedente.

Sarà interessante anche capire quale sarà il prezzo definitivo, che potrebbe aggirarsi anche in torno ai 100$.