Elden Ring: come battere Godrick

La vostra avventura nell’Interregno di Elden Ring potrebbe rischiare di interrompersi di fronte a una grave minaccia: se siete arrivati a leggere questa guida, è probabile che vi siate imbattuti in uno dei boss più difficili che l’avventura di FromSoftware ha da offrire.

Godrick l’Innestato è infatti un nemico altamente pericoloso e difficile da prevedere, dato che i suoi attacchi sono pronti a punire ogni vostro errore e la sua forma decisamente insolita renderà particolarmente ostico comprendere quali mosse sarà meglio eseguire.

Se volete sperare di avere speranze contro questo minaccioso nemico, in questa guida vi sveleremo alcuni utili consigli che vi aiuteranno a sconfiggere Godrick.

Come battere Godrick in Elden Ring

Prima di iniziare la battaglia contro il potente boss di Elden Ring, vi consigliamo di dirigervi nell’ingresso che troverete sulla vostra destra subito dopo aver superato le barricate: in questa stanza incontrerete il guerriero Nepheli, che vi prometterà di aiutarvi a battere Godrick.

Non appena avrete consultato tutti i suoi dialoghi, potrete evocare Nepheli per distrarre Godrick, dandovi così una grande opportunità da non lasciarsi sfuggire per colpire l’Innestato alle spalle: vi consigliamo di utilizzare questa evocazione qualora dovesse servirvi un attimo di respiro per infliggere seri danni.

Come altri boss prima di lui, l’Innestato possiede due fasi: nella seconda parte della battaglia diventerà ancora più pericoloso con nuove potenti mosse e i suoi attacchi aumenteranno efficacia, ma tralasciando questa differenza la strategia resterà sempre quella di attaccare solo quando avrete dei momenti sicuri per farlo.

Una delle azioni dalle quali dovrete guardarvi le spalle è sicuramente la sua risata, che si trasformerà in un grugnito durante la seconda fase: significa che Godrick sta per evocare onde d’urto da scagliarvi contro. Nella prima fase saranno due in totale, mentre nella seconda diventeranno tre: durante questo attacco cercate di mantenere le distanza il più possibile e concentratevi unicamente sullo schivarle.

Proprio la trasformazione dalla prima alla seconda fase rappresenta un’opportunità imperdibile per infliggere la maggior parte di danni possibili: quando lo sentirete urlare pochi istanti prima che si avvii la cutscene, dirigetevi il prima possibile alle sue spalle o di fianco e attaccate con tutte le vostre forze.

La parte 2 dello scontro vedrà Godrick utilizzare spesso attacchi evocando una testa di drago: quando noterete queste animazioni, allontanatevi il più possibile da lui ed evitate il suo morso, che causerà con molta probabilità la vostra morte con un colpo solo, oltre alle fiammate che potrebbe evocare contro di voi.

In breve, l’unico modo per sconfiggere Godrick è quello di mantenere le distanze e attaccare soltanto quando sarete certi di trovare l’occasione giusta dopo un suo attacco, magari sfruttando anche Nepheli come utile distrazione.

Analizzate attentamente le sue mosse, mantenente la calma e non fatevi prendere dalla foga di sconfiggerlo: se riuscirete a mantenere il sangue freddo e seguirete alla lettera i nostri suggerimenti, presto l’Innestato non rappresenterà più un problema.