Elden Ring: quanto è grande la mappa?

Elden Ring è senza alcun dubbio il gioco più grande che FromSoftware abbia mai realizzato: l’Interregno è una gigantesca terra a mondo aperto che i giocatori possono divertirsi a esplorare.

L’immenso open world è talmente vasto da apparire spesso senza fine: ciò è un fattore che se da un lato può entusiasmare i giocatori più avventurosi, dall’altro potrebbe anche spaventare chi non dispone di abbastanza tempo per scoprirne tutti i segreti.

In questa guida cercheremo dunque di aiutarvi a comprendere quanto è grande la mappa di Elden Ring, descrivendovi cosa potrete aspettarvi da questa avventura.

La mappa di Elden Ring è estremamente grande e saranno necessarie ben più di 70 ore solo per riuscire a esplorare ogni singolo dettaglio del mondo aperto realizzato da FromSoftware.

L’Interregno è composto da molteplici aree principali, a loro volta suddivise in luoghi sotterranei che non sono nemmeno presenti nella mappa. Tuttavia, i giocatori dovranno tenere a mente che vi sono 5 regioni principali, che vi elencheremo di seguito:

La vostra avventura inizierà a Sepolcride, ma ben presto sarete in grado di esplorare tutte le altre aree che questo mondo in rovina avrà da offrirvi.

Di seguito troverete invece un’immagine che raffigura la mappa completa di Elden Ring: come potete osservare voi stessi, l’Interregno sarà un luogo molto difficile da esplorare fino in fondo.

In totale sarete in grado di trovare ben 14 aree nel mondo di gioco: di seguito troverete la lista completa, così potrete sempre assicurarvi di averle esplorate tutte.

Adesso avete tutte le informazioni che vi servono per comprendere quanto la mappa di Elden Ring sia effettivamente grande: se vorrete assicurarvi che non vi sfugga nemmeno un segreto, farete meglio a rimboccarvi le maniche e assicurarvi di avere abbastanza tempo libero a disposizione.

