L’Interregno di Elden Ring può rivelarsi un open world estremamente punitivo per i Senzaluce impreparati: fortunatamente, la possibilità di esplorare il vasto mondo consente anche di poter recuperare in breve tempo il miglior equipaggiamento possibile.

Riuscire a ottenere un’arma potente nei primi istanti della vostra nuova avventura potrebbe rivelarsi un’azione fondamentale e in grado di fare la differenza tra la vita e la morte: considerata la difficoltà del soulslike, vi farà certamente comodo avere tutto l’aiuto possibile.

In questa guida vi spiegheremo quali sono le migliori armi per iniziare Elden Ring, aiutandovi anche a individuarle il prima possibile.

Le migliori armi per iniziare in Elden Ring

L’arma ideale per iniziare le vostre esplorazioni in Elden Ring andrà valutata con attenzione anche in base alla vostra classe scelta: gli equipaggiamenti richiederanno infatti determinate statistiche e abilità per poter essere utilizzati nel migliore dei modi.

Tenendo conto delle diverse esigenze dei giocatori e stili di gameplay, abbiamo dunque deciso di selezionare armi con abilità diverse le une delle altre: toccherà a voi scegliere quella maggiormente adatta al Senzaluce che avete scelto.

Uchigatana

La katana Uchigatana è senza alcun dubbio una delle migliori armi di partenza di tutto il gioco: grazie alla sua abilità speciale potrete causare continuamente l’effetto sanguinamento ai vostri nemici, infliggendo dunque molti danni costantemente con la rapidità tipica di queste lame.

Il metodo più semplice per ottenere questa spada è quello di iniziare la partita come Samurai, dato che partirete immediatamente con questa opzione: in caso abbiate però scelto un’altra classe, potrete ottenere la Uchigatana nelle Catacombe Mortifere.

Reduvia

Un’altra scelta molto offensiva per chi ama muoversi velocemente è sicuramente il pugnale Reduvia, una delle migliori armi di Elden Ring in grado di sopperire alle vostre esigenze per una lunghissima parte della vostra avventura.

Anche in questo caso potrete provocare sanguinamenti in breve tempo, concentrandovi però maggiormente sullo schivare i colpi: l’arma potrà essere ottenuta come ricompensa per aver sconfitto Nerijus, un nemico che vi attaccherà a nord del lago di Sepolcride.

Spadone della lama innestata

Oltre ad essere un’arma estremamente potente, il design di questa lama non passerà inosservata: si tratta infatti di una citazione al Trono di Spade, in onore dello scrittore George R.R. Martin che ha contribuito alla narrazione di Elden Ring.

Tralasciando questo aspetto decisamente curioso, lo Spadone della lama innestata è una spada colossale che possiede un’abilità in grado di potenziare tutti i vostri attributi per un periodo limitato, come se aveste appena guadagnato molti livelli: ottenerlo non sarà però un’impresa facile, dato che dovrete battere Progenie Leonina, un potente boss secondario che troverete al castello di Morne.

Una delle migliori armi per iniziare Elden Ring.

Bastone di scintipietra Azur

Se preferireste invece specializzarvi sulla magia, il Bastone di scintipietra Azur è sicuramente l’arma di Elden Ring che farà al caso vostro: si tratta di un potente strumento in grado di diminuire il tempo necessario per ogni incantesimo, in cambio di un leggero incremento agli FP necessari per scagliarli.

Potrete trovare questo potente bastone all’Accademia di Raya Lucaria, sui tetti della Chiesa del Cuculo: quando dovrete andare alla ricerca della chiave di scintipietra, vi consigliamo di prestare particolare attenzione e di esplorarli attentamente.

Lunavelata

Questa potente katana si differenzia dalla Uchigatana per la sua abilità di tenere maggiormente a distanza gli avversari: grazie alla sua speciale abilità, potrete sacrificare i vostri FP per scagliare potenti attacchi magici a distanza.

Ottenere Lunavelata non sarà un’impresa estremamente facile, dato che dovrete sconfiggere il pericolosissimo Drago di Magma al Tunnel di Gael: se utilizzerete l’equipaggiamento giusto e guadagnerete un numero sufficiente di livelli per poter affrontare questa minaccia, la katana sarà in grado di darvi un notevole aiuto durante la vostra avventura.