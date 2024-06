Dopo che il vostro Senzaluce si è fatto una certa fama nel gioco base di Elden Ring, scorrazzando lungo l'Interregno, i tempi possono essere maturi per armarsi di coraggio e avventurarsi in Shadow of the Erdtree, la titanica espansione che vi porrà di fronte a nuove sfide per niente clementi.

Le nuove aree di gioco sono particolarmente generose, come abbiamo raccontato nella nostra video recensione, in termini di segreti, zone da esplorare e misteri da scoprire. Anzi, si fa proprio fatica a definire Shadow of the Erdtree come solo una "espansione", dal momento che per proporzioni si potrebbe considerare un gioco intero.

Se, quindi, state cercando di orientarvi e nemmeno i primi consigli per iniziare del nostro Silvio vi sono bastati, vediamo se può venirvi incontro una comoda mappa interattiva, che segnala i punti d'interesse verso i quali muoversi.

Mappa interattiva di Elden Ring: Shadow of the Erdtree

La mappa interattiva di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è stata realizzata da Map Genie, che ormai conoscerete in quanto specializzato nella ricreazione fedelissima delle mappe dei videogiochi più diffusi.

Potete consultare la mappa all'indirizzo:

La mappa, come potete vedere, vi permette di vedere tutti i dettagli della Terra delle Ombre, con anche la possibilità di attivare o disattivare le indicazioni per diverse tipologie di attrazioni (dungeon, ascensori, passaggi segreti e così via), o per oggetti chiave che possono farvi molto molto comodo, una volta rinvenuti.

Ovviamente, attivate i segnalini solo di ciò che state cercando se non volete troppi spoiler, considerando che Shadow of the Erdtree (pur in mezzo ai suoi tanti pericoli) tiene immacolato quel senso di scoperta che anche il gioco base regalava, e sarebbe un peccato muovervi sapendo sempre dove e quando troverete un dungeon.