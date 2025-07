Santa Monica Studio, la fucina creativa dietro i pluripremiati God of War (2018) e God of War: Ragnarök, sembra essere in fase avanzata con il suo prossimo grande progetto. Sebbene non ci siano ancora annunci ufficiali sulla natura del nuovo titolo, le indiscrezioni suggeriscono che lo sviluppo stia procedendo "bene".

Le ultime informazioni arrivano da Jason Schreier di Bloomberg, noto giornalista del settore, che su ResetEra ha fornito un aggiornamento sullo stato del gioco di Cory Barlog, il direttore creativo di God of War.

Alla domanda sullo stato di sviluppo, Schreier ha risposto:

«Il gioco di Cory Barlog è la next big thing di SSM. L'ultima volta che ne ho parlato con qualcuno (un mese o due fa) stava andando bene.»

Nessun altro dettaglio è emerso dalla discussione, ma l'indicazione di un buon progresso è significativa.

Nonostante la segretezza che avvolge il progetto, Santa Monica Studio sta attivamente cercando nuovo personale per la sua IP non annunciata.

Nel frattempo, il franchise di God of War continua a essere al centro di voci e speculazioni. Ci sono state recenti indiscrezioni su un possibile spin-off in stile Metroidvania ambientato nella mitologia greca, dove i giocatori avrebbero vestito i panni del fratello di Kratos con tanto di bloess fight epiche.

Mentre i fan attendono con impazienza l'annuncio ufficiale del prossimo gioco di Santa Monica Studio e le eventuali evoluzioni del marchio God of War, il quadro attuale suggerisce che il talentuoso team californiano è al lavoro su qualcosa di ambizioso e che lo sviluppo procede spedito.

Se non altro la serie continua ad essere presente in vari modi, visto che la sua struttura è ancora oggi ispirazione per tutti quanti, anche per dei personaggi che sono tornati al centro della scena mediatica come Superman, tra gli altri.