Dove trovare la Chiave di Scintipietra in Elden Ring

Durante la vostra avventura nell’Interregno di Elden Ring vi troverete di fronte diversi pericoli e boss da sconfiggere, ma i vostri ostacoli non saranno solo nemici da dover sconfiggere.

Non appena arriverete all’Accademia di Raya Lucaria, troverete a sbarrarvi la strada un campo di forza impenetrabile: ben presto apprenderete che l’unico modo per oltrepassare i cancelli è procurarsi un oggetto molto raro.

In questa guida vi spiegheremo dunque dove trovare la Chiave di Scintipietra per entrare all’interno dell’Accademia di Raya Lucaria e proseguire la vostra avventura.

Dove trovare la Chiave di Scintipietra

La Chiave di Scintipietra si trova non molto lontano dall’Accademia di Raya Lucaria, ma sarà ben nascosta: immediatamente fuori dal cancello troverete su un cadavere una nota che servirà da indizio per riuscire a trovarla.

Dovrete assicurarvi di aver sbloccato il luogo di grazia di Quartiere del Tempio prima di riuscire a trovare questo oggetto: se non l’avete ancora trovata, tenete a mente che dovrete necessariamente dirigervi a ovest rispetto all’Accademia.

Dopo esservi teletrasportati o aver riposato al luogo di grazia, procedete a nord fino a quando non vedrete una roccia scoscesa: quando arriverete a destinazione, troverete un nemico di Elden Ring molto pericoloso.

Davanti a voi troverete infatti un drago pronto a sbarrarvi la strada, ma non siete obbligati ad affrontarlo: se volete essere sicuri di restare in vita e raccogliere semplicemente il vostro bottino, fate in modo di passargli accanto in maniera furtiva e senza farvi individuare. Dietro il drago troverete infatti la Chiave di Scintipietra sul corpo di uno stregone morto.

Il gioco vi richiederà poco dopo di raccogliere un’altra Chiave di Scintipietra per lo stregone Thops, ma potrete raccoglierla solo dopo essere entrati nell’Accademia ed aver proseguito con la storia.

Quando raggiungerete i tetti della Chiesa del Cuculo, troverete una finestra in cui potrete saltare: camminate sulle travi al suo interno prestando molta attenzione e osservate i lampadari che troverete in basso.

Un cadavere presente su uno dei lampadari possiederà l’altra Chiave di Scintipietra che vi occorrerà per completare la missione: raccoglietela e proseguite la vostra avventura senza ulteriori ostacoli.