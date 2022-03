Per i giocatori PC avere a disposizione le migliori opzioni grafiche può fare la differenza: prima di acquistare un titolo importante come Elden Ring, molti utenti vorranno essere sicuri che le loro postazioni non dovranno essere sacrificate per la propria esperienza.

Uno degli aspetti più importanti per alcuni giocatori è certamente la possibilità di impostare la risoluzione ultrawide, che consente di avere a portata di mano una visibilità molto superiore rispetto agli standard utilizzati dai comuni utenti.

In questa guida risponderemo dunque a quella che è una delle domande più comuni che un giocatore PC si pone prima dell’acquisto: Elden Ring supporta l’ultrawide su PC oppure no?

Elden Ring supporta l’ultrawide?

I monitor ultrawide sono estremamente lunghi e permettono di accedere a una risoluzione superiore a quella degli schermi tradizionali: solitamente questa proporzione viene indicata in 21:9, ma può essere differente in base agli schermi di vostra proprietà, arrivando a diventare perfino più grande.

In termini di pixel, una risoluzione ultrawide viene comunemente associata a un’impostazione da 3440 x 1440 pixel: in giochi che fanno del loro mondo un punto di forza, questo può consentire un’immersione videoludica senza pari.

Sfortunatamente, occorre sottolineare che Elden Ring non è tra questi: l’ultima produzione FromSoftware non dispone di una compatibilità nativa con la risoluzione ultrawide.

Se proverete a giocare con una risoluzione ultrawide, noterete infatti che sui bordi dello schermo compariranno delle barre nere per compensare questo evidente limite.

Si tratta di una scelta che indubbiamente deluderà molti giocatori: l’Interregno è sicuramente uno dei mondi aperti più belli mai realizzati negli ultimi anni ed è davvero un peccato che gli sviluppatori non siano riusciti a supportare nativamente questa opzione grafica.

Naturalmente resta sempre aperta la possibilità che FromSoftware possa decidere di implementarla in futuro con nuovi aggiornamenti, ma al momento non è arrivato alcun comunicato ufficiale a tal proposito: in attesa di ulteriori novità, i giocatori dovranno necessariamente accontentarsi degli strumenti messi a loro disposizione.