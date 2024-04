Migliori CPU da gaming (aprile 2024)

Se desiderate acquistare o assemblare un PC da gaming, il processore (o CPU) è un componente fondamentale, essendo il "cervello" del sistema. Il processore elabora le informazioni, coordina le operazioni e invia comandi, come ad esempio alla scheda grafica.

Essendo cruciale per un PC da gaming di qualità, scegliere la CPU giusta può essere complicato a causa della vasta gamma di modelli disponibili. Per questo motivo, abbiamo creato questo articolo per guidarvi nella scelta della miglior CPU da gaming in base alle vostre esigenze e al budget, considerando vari parametri (spiegati dettagliatamente alla fine dell'articolo).

Per una trattazione ulteriormente approfondita, vi raccomandiamo anche le guide dei nostri siti gemelli Tom's Hardware e Tech Radar. Inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori schede grafiche per scegliere quale GPU andrà ad accompagnare la vostra CPU.

Come scegliere una CPU da gaming

Quando vi trovate di fronte alla scelta di una CPU da gaming, ci sono diversi aspetti fondamentali che dovreste considerare per assicurarvi che il cuore del vostro PC sia non solo potente, ma anche adatto alle vostre specifiche esigenze ludiche. Primo fra tutti, la velocità del clock è un indicatore cruciale delle prestazioni di una CPU: misurata in gigahertz (GHz), determina quanto rapidamente il processore può eseguire le istruzioni. Un valore più alto in questo parametro significa che la CPU può gestire i giochi più esigenti con maggiore fluidità, offrendovi un'esperienza di gioco senza interruzioni.

Non meno importante è il numero di core e thread. Un numero maggiore di core significa che la CPU può processare più dati contemporaneamente, il che è vitale per giochi moderni che richiedono molte risorse e per mantenere alte le prestazioni durante il multitasking, come giocare e trasmettere in streaming simultaneamente. I thread, dall'altra parte, aiutano nella gestione più efficiente dei compiti da parte dei core, migliorando ulteriormente le prestazioni in scenari multi-thread.

Considerate anche la compatibilità della CPU con la vostra scheda madre attuale o quella che prevedete di acquistare. Ogni CPU richiede un socket specifico (ad esempio, LGA 1151 per Intel o AM4 per AMD) che deve corrispondere a quello della scheda madre. Inoltre, verificate i requisiti di alimentazione e raffreddamento della CPU scelta per assicurarvi di avere l'hardware adeguato per supportarla.

Non trascurate il budget a vostra disposizione. Mentre è vero che una CPU di fascia alta può offrire le migliori prestazioni, ci sono molte opzioni sul mercato che offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo, fornendo le prestazioni necessarie per la maggior parte dei giochi senza svuotare il portafoglio. È importante valutare quale CPU si adatta meglio alle vostre esigenze specifiche, considerando sia le prestazioni che il costo.

Infine, tenete d'occhio le recensioni e i benchmark delle ultime CPU rilasciate. Queste informazioni possono darvi un'idea chiara di come una CPU si comporta in scenari reali di gaming e vi aiuteranno a fare una scelta informata basata su prove concrete piuttosto che su specifiche tecniche da sole.

È necessario overclockare la CPU per il gaming?

Quando si parla di migliorare le prestazioni del vostro PC da gaming, l'overclocking della CPU è spesso una delle prime strategie che viene in mente. Ma vi state chiedendo se sia davvero necessario spingere la vostra CPU oltre i suoi limiti nominali per godere appieno dei vostri giochi preferiti? La risposta a questa domanda non è semplice e dipende da una serie di fattori legati sia al tipo di giochi che preferite sia alle prestazioni attuali del vostro sistema.

L'overclocking, in effetti, permette alla vostra CPU di operare a una velocità superiore rispetto a quella stabilita dal produttore, offrendo potenzialmente un miglioramento delle prestazioni in gioco. Questo può tradursi in frame rate più elevati e tempi di caricamento ridotti, soprattutto in scenari di gioco intensivi che mettono a dura prova la vostra macchina. Tuttavia, è importante sottolineare che non tutti i giochi dipendono fortemente dalla potenza della CPU; in molti casi, la GPU (unità di elaborazione grafica) gioca un ruolo molto più significativo nel determinare le prestazioni di gioco.

Prima di procedere con l'overclocking, considerate attentamente il vostro sistema di raffreddamento. Aumentare la frequenza di clock della CPU comporta infatti un incremento del calore prodotto. Senza un adeguato sistema di raffreddamento, come un dissipatore ad aria di alta qualità o un sistema a liquido, potreste incontrare problemi di surriscaldamento che non solo compromettono le prestazioni ma possono anche ridurre la longevità della vostra CPU.

Inoltre, l'overclocking non è privo di rischi. Aumentare la frequenza di clock oltre i limiti raccomandati può portare a instabilità del sistema, crash improvvisi o, nei casi peggiori, danneggiare irreparabilmente il processore. Pertanto, se decidete di procedere, è cruciale fare ricerca, procedere con cautela e, possibilmente, consultare guide dettagliate o forum dedicati per evitare passaggi errati.

Va anche considerato che, con l'avanzare della tecnologia, molti dei processori più recenti offrono già prestazioni eccezionali per il gaming senza la necessità di overclock. Pertanto, valutate le specifiche del vostro sistema attuale e le esigenze specifiche dei giochi ai quali intendete giocare. Se la vostra CPU gestisce già i giochi desiderati a livelli di prestazione accettabili, l'overclocking potrebbe non essere necessario.

Quanto spesso si dovrebbe aggiornare la propria CPU da gaming?

La decisione di aggiornare la vostra CPU da gaming non è una scelta da prendere alla leggera e dipende da una varietà di fattori che vanno ben oltre il semplice desiderio di possedere l'ultimo modello sul mercato. Idealmente, l'aggiornamento dovrebbe essere guidato da un bisogno concreto piuttosto che dalla mera attrazione verso le nuove tecnologie. Ma allora, quanto spesso dovreste considerare seriamente questo passo?

Inizialmente, considerate le prestazioni attuali del vostro sistema. Se iniziate a notare che i giochi più recenti non girano così fluidamente come vorreste, o se le impostazioni grafiche devono essere notevolmente ridotte per mantenere una buona esperienza di gioco, potrebbe essere il momento di valutare un aggiornamento. Inoltre, con l'evolversi delle tecnologie e dei requisiti dei software, quello che una volta era un hardware di punta può diventare obsoleto più velocemente di quanto si pensi.

Un buon punto di riferimento è valutare le prestazioni della vostra CPU ogni due o tre anni. Questo non significa che dovete necessariamente sostituirla così spesso, ma è un buon intervallo di tempo per controllare come si posiziona rispetto alle nuove uscite e decidere se le prestazioni offerte rispondono ancora alle vostre esigenze. Ricordate che l'aggiornamento di una CPU spesso comporta costi aggiuntivi, come la necessità di una nuova scheda madre o di un sistema di raffreddamento più potente, quindi è importante considerare il rapporto costo-beneficio.

Un altro fattore da considerare è il vostro utilizzo specifico. Se utilizzate il PC principalmente per giochi che non sono particolarmente esigenti dal punto di vista della CPU o se siete soddisfatti di giocare a impostazioni medie, potreste scoprire che la necessità di aggiornare si presenta meno frequentemente. D'altra parte, se aspirate a sperimentare i giochi all'avanguardia con le impostazioni grafiche al massimo e volete assicurarvi di essere pronti per i titoli futuri, allora mantenere il passo con gli aggiornamenti della CPU diventa più rilevante.

Come influisce il consumo energetico della CPU sulle prestazioni di gaming?

Quando vi immergete nel mondo del gaming, la scelta di una CPU non riguarda solo la velocità del clock o il numero di core. Un aspetto cruciale che spesso passa inosservato è il consumo energetico della CPU, che gioca un ruolo significativo nell'esperienza di gioco complessiva. Ma come esattamente? Ebbene, il consumo energetico della CPU influenza direttamente sia le prestazioni di gaming che la durata del sistema in modi che potreste non aver considerato.

In primo luogo, un elevato consumo energetico comporta un aumento del calore generato dalla CPU. Questo calore extra richiede soluzioni di raffreddamento più potenti per mantenere le temperature operative in un intervallo sicuro. Se la CPU si surriscalda, potreste sperimentare il throttling termico, dove la velocità del clock viene ridotta per evitare danni al processore. Questo, naturalmente, può portare a una diminuzione delle prestazioni di gioco proprio quando avete più bisogno di stabilità e fluidità, come durante intense sessioni di gioco o competizioni.

D'altro canto, un consumo energetico ottimizzato significa che la vostra CPU può funzionare a prestazioni elevate senza generare eccessivo calore, riducendo così la necessità di un raffreddamento aggressivo. Questo non solo mantiene il sistema più silenzioso, ma può anche prolungare la vita utile della CPU e degli altri componenti, grazie a temperature operative più basse.

Inoltre, il consumo energetico influisce sulla scelta dell'alimentatore. Una CPU che consuma molta energia richiederà un alimentatore con una capacità maggiore, aumentando così il costo complessivo del sistema. Un consumo energetico più efficiente, invece, vi permetterà di optare per un alimentatore meno potente e potenzialmente più economico, senza compromettere la stabilità del sistema.

È meglio avere più core o una velocità di clock più alta per il gaming?

Quando si tratta di assemblare o aggiornare il vostro PC da gaming, una delle domande che spesso vi ponete riguarda la scelta tra una CPU con un maggior numero di core o una con una velocità di clock più elevata. La risposta a questa domanda non è univoca, poiché dipende strettamente dai tipi di giochi ai quali preferite giocare e dalle specifiche performance che desiderate ottenere.

Per i giochi che sono progettati per sfruttare un singolo core, una CPU con una velocità di clock più alta può offrirvi prestazioni superiori. La velocità di clock, misurata in gigahertz (GHz), indica quanto velocemente la CPU può eseguire ogni ciclo di istruzioni. Una frequenza più alta significa che la CPU può elaborare i dati più velocemente, il che si traduce in un gameplay più fluido e reattivo, particolarmente importante nei giochi ad alta velocità o nei titoli che richiedono una risposta istantanea, come i giochi di corse o gli sparatutto in prima persona.

D'altra parte, i giochi moderni e le applicazioni di streaming sono sempre più ottimizzati per utilizzare più core. In questo contesto, una CPU con più core e thread può gestire in modo più efficiente compiti multipli simultaneamente, migliorando non solo le prestazioni di gioco ma anche permettendovi di eseguire altre applicazioni in background, come la registrazione o lo streaming del vostro gameplay. Se siete appassionati di giochi di strategia in tempo reale, simulatori, o titoli che beneficiano di ambienti di gioco vasti e dettagliati, potreste trovare vantaggioso optare per una CPU con più core.

Inoltre, considerate il vostro uso del PC al di fuori del gaming. Se utilizzate il computer anche per lavoro, per esempio per editing video, modellazione 3D, o per eseguire software che si avvantaggiano di più core, una CPU con un numero maggiore di questi potrebbe essere la scelta più versatile e futura.