Elden Ring: Shadow of the Erdtree | Guida alle quest di Igon e della Sacerdotessa della Comunione Draconica

Abbiamo già visto come in Elden Ring: Shadow of the Erdtree ci siano molti nuovi PNG da incontrare. Quelli principali sono i seguaci di Miquella, che abbiamo già trattato completamente in un’altra guida. Eppure questi non sono gli unici personaggi disposti al dialogo sparsi per il Regno dell’Ombra.

Tra gli altri personaggi che hanno una storyline approfondita abbiamo anche la Sacerdotessa della Comunione Draconica e Igon, le cui quest sono strettamente interconnesse. Vediamo dunque come completarle senza perdersi nulla.

Come completare le quest di Igon e della Sacerdotessa della Comunione Draconica in Shadow of the Erdtree

Igon e la Sacerdotessa sono due PNG legati a una quest non obbligatoria per completare la corposa espansione di Elden Ring. Non facendola però si perderebbero molte informazioni sulla lore del gioco e si mancherebbe una delle boss battle più epiche dell’intero gioco, per questo consigliamo vivamente di farla per vivere appieno l’esperienza di Shadow of the Erdtree.

Igon

Il primo PNG dei due che probabilmente incontrerete è Igon, che si troverà nella zona del Sito di Grazia dove si trova anche Thiollier, appena poco prima della strada che conduce all’enorme colonna situata di fianco alla Piana dei Sepolcri. Lo sentirete lamentarsi per le sue ferite, ma non potrete interagirci più di tanto.

Fatto questo, ora dovrete dirigervi verso la zona del Picco Frastagliato che occupa la parte sud-est della mappa. Per raggiungerla dovrete superare il dungeon chiamato Fossa del Drago che potrete trovare proseguendo lungo la strada dove avete incontrato Igon. Finito il dungeon vi si aprirà la zona dove si trovano i picchi frastagliati.

Appena dopo il lago che incontrerete non appena fuori dal dungeon, facendo attenzione sarà possibile trovare su un’altura un messaggio lasciato da Igon, che all’apparenza sarà uguale a quello lasciato dagli altri giocatori, ma più luminoso e con una forma leggermente diversa. Nel messaggio Igon inveirà contro un misterioso nemico chiamato Bayle.

Il prossimo luogo in cui incontrerete nuovamente Igon arriverà dopo aver incontrato due draghi che si stanno affrontando. Una volta eliminati entrambi troverete Igon all’imbocco dell’unica strada utile per proseguire lungo il Picco Frastagliato. Parlategli fino a esaurire i dialoghi e il guerriero vi donerà il Dito Torto di Igon, che servirà per evocarlo durante lo scontro con Bayle, il drago più potente dell’espansione che sarà il boss finale del Picco Frastagliato.

Troverete il segno di Igon dentro l’arena, leggermente sulla sinistra una volta entrati. Fate attenzione perché Bayle ha il brutto vizio di caricarvi non appena entrati nell’arena, rendendo difficile trovare il tempo di richiamarlo. Se lo evocherete Igon, oltre ad aiutarvi nel duro scontro, esordirà con alcuni dialoghi davvero suggestivi che vi consigliamo di ascoltare durante quest’epica battaglia.

Quando, con grande fatica, sarete riusciti a sconfiggere Bayle, troverete il corpo purtroppo ormai senza vita (quando mai c’è un destino diverso per i PNG dei giochi di From?) di Igon nello stesso punto in cui lo avrete incontrato in precedenza dove combattevano i due draghi. Qui potrete ottenere tutto il suo equipaggiamento.

La Sacerdotessa della Comunione Draconica

Per incontrare la Sacerdotessa della Comunione Draconica, dopo aver superato il dungeon chiamato Fossa del Drago, nel punto in cui c’è il lago andate verso sud, fino a incontrare il corpo esanime di un drago gigantesco. Qui incontrerete la Sacerdotessa.

Parlandole lei vi chiederà di accettare la comunione draconica consumando dell’essenza di drago. Se rifiuterete non succederà nulla e parlandole avrete nuovamente la stessa opzione. Accettando invece la Sacerdotessa vi racconterà molti dettagli legati alla lore dei draghi nel mondo di Elden Ring che hanno a che fare con Placidusax, boss del gioco base a cui la Sacerdotessa è devota, e della sua faida con Bayle. La donna drago vi chiederà infatti di uccidere quest’ultimo temibile dragone in cima alla montagna e consumarne il cuore.

Avendo accettato di aiutarla vi darà in premio una Benedizione del drago antico, un consumabile che se utilizzato vi darà diversi potenziamenti alle statistiche. Potrete però portarne uno alla volta, ma se lo consumerete basterà tornare dalla Sacerdotessa per ottenerlo nuovamente.

Dopo aver incontrato Igon, se tornerete dalla Sacerdotessa questa vi racconterà un po’ della sua storia. Il prossimo passo è dunque quello di battere Bayle. Una volta sconfitto il temibile nemico, tornate dalla sacerdotessa e parlatele: questa vi donerà il Cuore di Sacerdotessa e il Martello Fiordipietra. Il primo vi consentirà di trasformarvi in un ibrido uomo drago somigliante alla forma della Sacerdotessa, l’effetto durerà fino alla morte. Il secondo è un’arma molto potente appartenuta alla donna drago.

Finale alternativo per la quest della Sacerdotessa della Comunione Draconica

Esiste anche un altro modo per finire la quest della Sacerdotessa della Comunione Draconica. Seguendo la quest di Thiollier – per maggiori dettagli fate riferimento alla nostra altra guida – otterrete un oggetto chiamato l’Infuso di Thiollier. Tornate ora di notte dalla Sacerdotessa e parlatele fino a quando non vi verrà data la possibilità di usare l’infuso su di lei. Fate passare ora uno o due giorni al Sito di Grazia li a fianco, troverete la Sacerdotessa rammaricata per aver infranto il suo voto verso il lord draconico, facendo questo sappiate che non potrete più ottenere delle benedizioni.

Ora tornate dalla Sacerdotessa dopo aver sconfitto Bayle. Questa vi donerà un incantesimo e proseguite il dialogo confessando che siete stati voi a farla addormentare. Ora scegliete di portarla con voi quando sarà presente l’opzione di dialogo, così facendo la Sacerdotessa si trasformerà nelle ceneri di un potente spirito chiamato Drago Antico Florissax, uno dei più potenti dell’espansione, in grado di potenziarvi non appena evocato con i suoi fulmini rossi.