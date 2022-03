Elden Ring: come battere Rennala

I boss di FromSoftware sono notoriamente tra i più difficili che gli utenti affronteranno nella loro carriera videoludica: anche Elden Ring non poteva certamente rappresentare un’eccezione, con tanti nemici che si riveleranno particolarmente ostici.

Uno dei primi ostacoli principali in cui i giocatori si imbatteranno è Rennala, la Regina del Plenilunio: trattandosi di una potentissima maga e di un boss con due fasi, sconfiggerla non sarà un’impresa così facile.

In questa guida vi daremo dunque una mano a battere Rennala una volta e per tutte, svelandovi i segreti da apprendere per conquistare la vittoria.

Come battere Rennala in Elden Ring

Dato che quasi tutti gli attacchi di Rennala sono incantesimi, il primo consiglio che ci sentiamo di darvi prima di affrontare questa pericolosa battaglia di Elden Ring è sicuramente quello di utilizzare tutto l’equipaggiamento a vostra disposizione in grado di fornirvi resistenza magica.

Se ne siete in possesso, assicuratevi di equipaggiare anche voi stessi degli incantesimi in grado di fornirvi una maggiore resistenza contro le sue magie.

La prima fase di Rennala non dovrebbe crearvi particolari problemi: il vostro obiettivo è semplicemente quello di sconfiggere il seguace che le fornisce l’invulnerabilità, individuabile facilmente grazie a un’aura dorata che lo circonda. Rennala in seguito trasferirà il potere agli altri seguaci fino a quando non cadrà a terra sfinita: quella è la vostra occasione per attaccare e infliggerle il maggior numero di attacchi possibili.

La seconda fase è quella che invece rischierà di farvi morire più volte, dato che il boss adesso è pronto a lanciarvi tutti gli incantesimi di cui dispone. Fortunatamente, la maggior parte dei suoi incantesimi potrà essere interrotta con attacchi corpo a corpo: vi consigliamo dunque di avvicinarvi a lei il più possibile e di utilizzare uno stile di combattimento aggressivo.

Naturalmente dovrete fare attenzione anche ai suoi attacchi più potenti per evitarli al momento giusto, ma potete tranquillamente ignorare gli incantesimi più leggeri per attaccare aggressivamente e interromperla. A volte Rennala potrebbe anche decidere di evocare uno scudo roteando il suo bastone: sfruttate questa occasione per curare le vostre ferite, dato che non altrimenti non avrete ulteriori momenti per riprendervi.

Quando sarete vicini alla vittoria, la Regina del Plenilunio potrebbe evocare lo spirito di un drago per proteggerla: si tratta dell’attacco più pericoloso che ha a disposizione, dunque vi consigliamo di restarne alla larga fino a quando la minaccia non sarà passata.

Se avrete seguito correttamente i nostri suggerimenti, sarete in grado di sconfiggere Rennala in breve tempo e ottenere le vostre meritatissime ricompense.