Come usare incantesimi in Elden Ring

In Elden Ring sarete sempre liberi di scegliere voi stessi l’equipaggiamento e le abilità ideali per completare la vostra avventura: questo significa che non avrete solo l’opportunità di utilizzare molteplici armi, ma anche diverse magie.

Il nostro Senzaluce avrà la possibilità di sfruttare incantesimi e stregonerie, due diversi tipi di attacchi magici che sfrutteranno rispettivamente gli attributi di Intelligenza e Fede per la loro evocazione.

In questa guida vi spiegheremo dunque le procedure necessarie per poter scagliare incantesimi e stregonerie contro i vostri avversari nell’Interregno.

Come usare incantesimi

Prima di poter iniziare a lanciare magie, sarà necessario che il nostro Senzaluce ne entri in possesso: potrete trovare diversi incantesimi e stregonerie proseguendo la vostra avventura in Elden Ring.

Sarà infatti possibile riuscire non solo a trovarli casualmente nell’open world, ma anche e soprattutto acquistando formule magiche da mercanti particolarmente abili nelle arti della stregoneria.

Quando avrete ottenuto una magia che vorrete equipaggiare, non dovrete fare altro che dirigervi in uno dei luoghi di grazia che avete già attivato: questo vi permetterà di riuscire a imparare gli incantesimi da lanciare.

Aprendo l’apposito menù di gioco presente soltanto nei luoghi di grazia, permettere al vostro Senzaluce di memorizzare gli incantesimi: grazie a questa schermata i giocatori avranno a tutti gli effetti la possibilità di equipaggiare magie.

Se vorrete però lanciare delle stregonerie, equipaggiarle nel loro apposito slot non sarà sufficiente: i vostri personaggi dovranno assicurarsi di avere a disposizione un bastone con il quale lanciare tali attacchi magici.

Inizialmente avrete la possibilità di equipaggiare soltanto due incantesimi, ma proseguendo la vostra avventura potrete sbloccare ulteriori slot grazie alle Pietre della Memoria: si tratta di oggetti particolarmente rari che sarà possibile ottenere, anche in questo caso, da specifici mercanti o sparsi nel mondo aperto del gioco.

Adesso siete in possesso di tutte le informazioni necessarie per poter utilizzare incantesimi e stregonerie: ora non vi resta fare altro che mettere in pratica i nostri suggerimenti e attaccare efficacemente i vostri avversari.