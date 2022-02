Come usare armi a due mani in Elden Ring

Elden Ring offre ai suoi giocatori la massima liberà possibile per la scelta del proprio equipaggiamento, consentendo di scegliere se portare o meno con sé più di un oggetto da impugnare.

Nel caso il Senzaluce decida di non aver bisogno di uno scudo o di un’altra arma secondaria, avrà la possibilità di utilizzare un’impugnatura a due mani su un unico equipaggiamento.

In questa guida vi spiegheremo dunque come usare armi a due mani e quali sono gli effettivi benefici di questa particolare tecnica offensiva.

Come usare armi a due mani

La maggior parte delle classi di Elden Ring vi consentirà di iniziare impugnando un’arma e uno scudo contemporaneamente, ma non sarete obbligati a mantenere tale impostazione.

Se sceglierete di puntare maggiormente su uno stile offensivo e vorrete rinunciare al vostro scudo, avrete la possibilità di effettuare una impugnatura a due mani: questo vi consentirà di mantenere una presa maggiormente salda, che in termini di gameplay si traduce in danni notevolmente migliorati.

Per attivare questa modalità sarà necessario attivare una determinata combinazione di pulsanti sui vostri controller, che vi riporteremo di seguito in base alle piattaforme utilizzate:

PlayStation (PS4 e PS5) : Triangolo + R1

: Triangolo + R1 Xbox (Xbox One e Xbox Series X|S) : Y + RB

: Y + RB PC (Mouse e Tastiera): E + tasto destro

Si tratta di una strategia particolarmente aggressiva e che consigliamo di adoperare soltanto in rarissimi casi, dato che il gameplay farà spesso affidamento sulla possibilità di schivare i colpi.

Fortunatamente questa meccanica potrà essere disattivata in qualunque momento: non dovrete fare altro che ripetere la stessa identica combinazione di tasti utilizzata per attivarla e tornerete alla classica impugnatura con una sola mano.

Un bravo Senzaluce dovrà capire accuratamente se e quando attivare questa particolare impugnatura, molto aggressiva e allo stesso tempo pericolosa per l’incolumità dello stesso protagonista: se vi sentite particolarmente coraggiosi, adesso potrete infliggere danni estremamente seri e rimettere in riga i vostri nemici.