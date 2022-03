L’Interregno di Elden Ring è un luogo estremamente vasto da esplorare e ricco di segreti: le ambientazioni sono così immense che spesso i giocatori potrebbero anche finire per perdersi, lasciandosi sfuggire dettagli molto importanti.

Fortunatamente esiste un utilissimo strumento che i fan potranno utilizzare a proprio vantaggio: si tratta della mappa interattiva, consultabile grazie a qualunque PC o smartphone durante la vostra avventura.

In questa guida vi spiegheremo dunque come accedere alla mappa interattiva di Elden Ring, descrivendovi anche le sue funzionalità e come esplorarla.

Come accedere alla mappa interattiva

La mappa interattiva di Elden Ring è stata realizzata da Map Genie, un sito specializzato nella ricreazione delle ambientazioni relative ai giochi open world più popolari disponibili sul mercato.

Dirigendovi al seguente indirizzo potrete dunque scoprire tutti i segreti che nasconde l’Interregno: non solo potrete vedere coi vostri occhi quanto è grande la mappa, ma potrete approfondire quali oggetti si nascondono in ogni singola regione e area presente nell’avventura.

A prima vista la mappa interattiva potrebbe apparire confusionaria, dato che troverete tantissimi segnali di colore diverso: ognuno di questi è legato a un particolare obiettivo individuabile, ma sarete liberi di personalizzare voi stessi la grafica in base alle vostre necessità.

Nel menù presente sul lato a sinistra dello schermo troverete infatti molteplici opzioni in lingua inglese, ognuna delle quali è associata a un particolare elemento come incantesimi, luoghi di grazia e portali: di default avrete tutte le opzioni attivate, ma potrete personalizzare la vostra selezione come meglio preferite.

La mappa interattiva non vi servirà soltanto per individuare luoghi o oggetti importanti, ma anche per scoprire immediatamente dove andare a parlare con personaggi non giocabili o dove sono situati i boss, così da potervi preparare al meglio per le battaglie più impegnative.

Lo strumento è in continuo aggiornamento e ben presto sarà completo con tutte le informazioni possibili per completare il gioco al 100%: avere sempre a disposizione la mappa interattiva può rivelarsi la strategia vincente per superare con successo le insidie dell’Interregno.