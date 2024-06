Come risolvere gli enigmi dei dipinti in Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Come il gioco base, anche Shadow of the Erdtree, l’espansione di Elden Ring è piena di segreti e misteri da svelare. Esplorare il nuovo Regno dell’Ombra è di sicuro uno dei piaceri più grandi del gioco, come descritto anche nella nostra recensione, ma non è facile riuscire a scoprire ogni cosa senza un piccolo aiuto.

Un esempio sono gli enigmi dei dipinti, già presenti nel gioco originale e che ritornano anche in quest’espansione. Se non sapete cosa siano, ve lo spieghiamo in breve. In Elden Ring è possibile scoprire dei dipinti che raffigurano una specifica zona della vasta mappa del gioco, se si trova il punto giusto indicato nel quadro si assisterà all’apparizione di uno speciale spirito che lascerà ai giocatori un oggetto solitamente prezioso.

Andiamo dunque a scoprire quali sono i dipinti da trovare in Shadow of the Erdtree.

Tutte le location dei dipinti da scoprire in Shadow of the Erdtree

In Shadow of the Erdtree sono presenti in totale tre diversi dipinti da scoprire.

La zona indicata da uno di questi inoltre è raggiungibile soltanto a fine gioco, quindi se non volete nessuna anticipazione sugli eventi dell’espansione di Elden Ring, neanche la frazione più piccola allora vi consigliamo di saltare l’ultimo dipinto in quest’elenco fino a quando non avrete raggiunto l’ultimo dungeon. Ad ogni modo vi rassicuriamo che le anticipazioni qui presenti sono molto minori e non svelano nulla di realmente importante sulla storia.

Primo dipinto – Piana dei Sepolcri

Per prima cosa dovrete trovare questo dipinto, che si trova nella Capanna dell’Artista, situata proprio sopra il primo Sito di Grazia della Piana dei sepolcri che incontrate non appena iniziata l’espansione. Per arrivarci però dovrete fare un po’ di giri. Innanzitutto recatevi verso il primo legacy dungeon, Belurat, insediamento della torre.

Invece di proseguire verso il Sito di Grazia di fronte a questo dungeon (dove troverete anche i PNG Ansbach e Moore) andate verso sud e seguite la strada lungo il precipizio fino a quando non raggiungerete un nuovo Sito di Grazia chiamato Fine della strada sulla rupe.

Da qui proseguite sempre verso sud oltre le rovine della Città Panoramica proseguendo fino alla zona con una collina rialzata, dove dovrete scalare delle semplici rocce. In questa zona troverete la Capanna dell’Artista con all’interno il dipinto.

Per risolvere l’indovinello andate a sud del laghetto posizionato sempre nella Piana dei Sepolcri a nord, riconoscibile per la presenza di un drago. Andate nel punto a sud-ovest appena sotto il lago, da dove si vede bene il ponte di roccia mostrato nel dipinto e incontrerete lo spirito che vi darà io scudo chiamato Scudo con stemma di serpe.

Questo è uno scudo ottimo per difendersi contro gli attacchi da fuoco, grazie alla sua resistenza del 63% alle fiamme. Perfetto contro i tanti nemici che usano questo elemento all’interno di Shadow of the Erdtree.

Secondo dipinto – Rocca delle Ombre

Per trovare questo dipinto dovrete entrare all’interno della Rocca delle Ombre e sconfiggere il primo boss chiamato Ippopotamo D’Oro. Da qui proseguite fino ad arrivare al grande ascensore che vi porterà al Magazzino, ma invece di imboccare la via pattugliata da un Cavaliere di Fuoco, proseguite fino in fondo alla via stando attenti alle imboscate dei masnadieri. Verso la fine troverete una scala che scende verso il basso, prendetela e scendete in una zona dove troverete un corso d’acqua.

State attenti a non cadere in acqua dato che la strada è stretta, costeggiate il muro e arriverete ben presto a un’altra stanza con una seconda scala. Scendete e qui troverete il dipinto all’interno di una sorta di magazzino.

Trovare il luogo indicato dal dipinto è un po’ più ostico stavolta. Questo è nel picco frastagliato, dominio dei draghi all’interno di Shadow of the Erdtree. Una volta avuto accesso a quest’area la strada è piuttosto lineare, dovrete attraversare un ponte di corda e proseguire salendo sempre più in alto sfruttando anche le correnti ascensionali con Torrente.

L’unico problema è che dovrete affrontare diversi draghi lungo il tragitto, anche se in realtà non è obbligatorio sconfiggerli. Dopo il Drago Antico Sennesax, proseguite fino a raggiungere il Sito di Grazia chiamato Versante del picco frastagliato (se lo avevate già sbloccato allora partite da qui) e proseguite verso la cima fino a trovare un’altra corrente con cui salire ancora più in alto.

Da qui vi basterà andare dritti fino a vedere una roccia sporgente che si affaccia verso un dirupo poco sotto. Dovete raggiungere il limite di quel dirupo più in basso per trovare il luogo in cui troverete lo spirito. Tenete sempre a mente l’immagine mostrata dal dipinto per regolarvi.

Lo spirito vi premierà con un Cuore di Pietra, un particolare oggetto che vi consente di trasformarvi in una sorta di uomo drago se lo utilizzerete mentre non indossate nessuna armatura e, inoltre, potenzia anche gli incantesimi della Comunione Draconica se riutilizzato ancora una volta.

Terzo dipinto – La sacra torre

Vi avvisiamo che ci possono essere possibili spoiler minori sulla storia legati a quest’ultimo dipinto.

In realtà questo dipinto è probabilmente il primo nel gioco in cui potrete imbattervi, ma potrete trovare la soluzione soltanto una volta arrivati a Enir-Ilim. Per trovarlo vi basterà partire dal primo Sito di Grazia del gioco nella Piana dei Sepolcri e proseguire verso nord-est fino a raggiungere la parete rocciosa oltre le rovine arse. Costeggiate le pareti per trovare una grotta con all’interno questo dipinto.

Per trovare la soluzione all’enigma del dipinto dovrete avanzare nel gioco fino a sbloccare la zona finale di Enir-Ilim. Una volta che questa sarà raggiungibile dovrete andare nella zona della Base di Rauh a nord-ovest della mappa.

Se avete sbloccato il Sito di Grazia appena a nord delle Rovine della città del tempio, partite da qui e andate verso est seguendo la strada che vi riporterebbe alla zona della Rocca dell’Ombra. Fermatevi molto prima, perché qui troverete verso la parete a est una corrente ascensionale bloccata, che dovrete liberare distruggendo la pietra che si trova proprio nei paraggi sulla collina a sud della sorgente di vento.

Una volta liberata utilizzate le due correnti per salire fino in cime a una collina con al centro il Mausoleo ignoto settentrionale, in cui è possibile sfidare un boss opzionale.

Questo però non è legato alla soluzione dell’enigma; per risolverlo dovrete invece costeggiare il dirupo a sud di quest’area, quello rivolto verso Enir-Ilim, fino a quando non troverete una strada che scenderà verso un livello leggermente più basso. Avvicinatevi verso due rocce poste di fronte alla torre bianca in lontananza e lo spirito si materializzerà.

Questo vi darà il Sigillo dello Spiralbero, un’arma con cui usare gli incantesimi di Fede che potenzierà tutti i nuovi incantesimi della Spirale.