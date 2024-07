Elden Ring: Shadow of the Erdtree | Guida alla quest del Conte Ymir

Tra i tanti interessanti personaggi introdotti all’interno di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, uno dei più enigmatici è il Conte Ymir, stregone cariano che permetterà ai giocatori di imparare anche alcune nuove stregonerie interessanti.

La sua quest è piuttosto complessa, ma di grande valore soprattutto per le rivelazioni legate alla lore generale di Elden Ring che ne conseguono, oltre che per le cospicue ricompense.

Vediamo come fare a completarla senza perdere nessun passaggio.

Come completare la quest del Conte Ymir

Troverete il conte Ymir nella Cattedrale di Manus Metyr, situata nella parte più ad est di Altus Ombra. Per arrivare a quest’area dovrete calarvi all’interno di una voragine al centro delle Rovine di Moorth, situate sempre ad Altus Ombra, poco a nord di Forte Ensis, e una volta giunti in fondo proseguire sulla strada fino ad arrivare al Villaggio di Bonny.

Nota importante: al Villaggio di Bonny recuperate il gesto “O Madre” che sarà fondamentale per finire la quest del Conte Ymir. Per ottenerlo vi basterà esplorare la zona limitrofa del villaggio, in un’area dove c’è solo della vegetazione, qui troverete una sorta di statua senza testa da cui potrete ottenere il gesto.

Proseguite verso nord dal Villaggio di Bonny, il sentiero è dritto ed è difficile perdersi, e finalmente troverete la Cattedrale di Manus Metyr immersa in uno specchio d’acqua e circondata da marionette piuttosto fastidiose. In questa zona troverete anche una tomba in cui duplicare le Rimembranze, come spiegato in un’altra nostra guida.

Una volta dentro la cattedrale troverete il Conte Ymir seduto su un trono. Parlategli e lui si dimostrerà molto amichevole chiedendovi di aiutarlo in una missione. Per farlo vi donerà una mappa delle rovine e una speciale collana. Continuate a parlargli fino a quando non esaudirà i suoi dialoghi, dopodiché diventerà un mercante che vi venderà alcune nuove stregonerie. Dopo ogni parte della sua quest completata aumenteranno le magie in vendita.

Ora la vostra missione sarà andare alle rovine delle dita sparse per la mappa per suonare la campana appesa al centro di queste. Prima di uscire dalla cattedrale noterete che di fianco alla porta laterale a destra rispetto al conte, appoggiata a una colonna si trova Jolàn, Spada della notte, la guardia del corpo di Ymir che si dimostrerà piuttosto ostile nei dialoghi. Potete poi chiedere a Ymir chi sia la donna per ottenere maggiori informazioni.

La prima rovina

Per trovare le prime Rovine delle Dita dovrete recarvi alla Costa Cerulea. Se siete nella zona dove è presente la Sacerdotessa della Comunione Draconica, importante per un’altra quest, andate a sud rispetto la sua posizione e poi sempre verso est fino ad arrivare alla strada che vi condurrà alle Rovine delle Dita di Rhia. La zona è molto ampia e piena di nemici fastidiosi, tra le varie vermidita e quegli orribili mostri simili a dei vermi con gli arti.

Alcuni di questi vi lanceranno da distanze enormi degli incantesimi in grado di paralizzarvi, e ogni volta che succede una di queste creature si teletrasporterà nella vostra posizione per attaccarvi. Fortunatamente è concessa la possibilità di evocare uno spirito per attraversare la zona delle rovine.

Dovrete semplicemente arrivare fino alla campana posta al centro di queste rovine e ben visibile anche sulla mappa per poi poterla suonare e completare la prima parte della quest. Facendo questo otterrete un Talismano del Seme Cremisi +1.

Tornate ora dal Conte Ymir che sarà già a conoscenza del vostro successo nel suonare la campana. Una volta esauriti nuovamente i dialoghi vi darà una seconda mappa per trovare delle nuove rovine. Parlate ancora con Jolàn per scoprire ulteriori dettagli su di lei.

Può succedere che a volte, tornando dal Conte Ymir non lo troverete seduto sul suo trono, ma nel piccolo cimitero appena all’esterno. In questo caso se toccherete il trono questo si aprirà rivelando un passaggio segreto. Scendete utilizzando la lunga scala e troverete un’altra zona simile alla Rovina delle Dita dove siete appena stati. Qui verrete attaccati dalla Spada della notte Anna che apparirà come invasore. Se la sconfiggerete otterrete la sua arma, ossia degli artigli. Proseguendo arriverete a un’altra campana, ma per il momento non potrete fare nulla.

Potrete tornare poi da Jolàn per avere dei dialoghi extra su quest’accaduto. Anche il Conte Ymir avrà dei dialoghi extra una volta tornato a sedere sul suo trono.

La seconda rovina

Il luogo in cui si trova la seconda rovina è un po’ più macchinoso del primo. Per arrivarci dovrete andare nella Rocca delle Ombre tramite il distretto della chiesa, drenare l’acqua e trovare il passaggio che vi porterà al Sito di Grazia chiamato Ingresso Posteriore. Qui troverete una statua di Marika in una stanza, utilizzate il gesto “O Madre” per aprire un passaggio segreto e arrivare all’area chiamata Entroterra. Qui vi basterà proseguire verso sud lungo la penisola per arrivare alle Rovine delle Dita di Dheo, Anche in questo caso attenti ai tanti nemici presenti, gli stessi delle prime rovine e altrettanto fastidiosi.

Una volta giunti alla campana suonatela per trovare il Talismano del Seme Ceruleo +1. Tornate ora dal Conte Ymir che oltre a rivelarvi altri dettagli preziosi sulla storia del gioco vi darà anche l’ultimo pezzo di mappa che vi serve.

La terza rovina

La terza zona indicata dalla mappa, chiamata Rovine delle Dita di Miyr, è proprio quella sotto il trono di Ymir. Per poterla visitare riposate in un Sito di Grazia, così da far spostare Ymir verso il cimitero. Ora potrete entrare e suonare la campana. Stavolta però verrete trasportati in una strana arena dove troverete un importante boss opzionale da affrontare: Metyr, Madre di Dita.

Nonostante sia un boss fastidioso, non è tra i più complessi di Shadow of the Erdtree, anzi. È molto vulnerabile al fuoco e al sanguinamento e in generale non ha molti punti vita. Basterà capire che tipi di attacchi ha per capire come evitarli e contrattaccare per sconfiggerla.

Una volta battuta Metyr otterrete la sua Rimembranza. Tornate ora dal conte, che non sarà presente sul suo trono, ma se interagirete con questo, verrete invasi da Jolàn che vi attaccherà per aver deluso Ymir. Una volta sconfitta sarà la volta proprio del Conte attaccarvi, diventando un vero e proprio boss. In realtà questo è molto facile da sconfiggere e probabilmente non avrete troppi problemi. Una volta battuto otterrete tutto il suo equipaggiamento. Riposando a un Sito di Grazia inoltre, potrete poi recarvi nel cimitero dove pregava Ymir per trovare una nuova stregoneria.