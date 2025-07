La giornata odierna è evidentemente particolarmente indicata per gli aggiornamenti firmware delle console: avevo appena finito di segnalarvi l'update per Switch e Switch 2, ma anche Sony ha deciso che era arrivato il momento giusto per rilasciare il nuovo firmware per le console PS5.

Come ci segnala infatti MP1st, proprio pochissimi istanti fa è stato rilasciato l'update 25.05-11.60.00.05 per le console PlayStation 5, ma vi avviso fin da subito che non dovete aspettarvi grandi novità in arrivo.

Lo avrete probabilmente già capito da questa premessa, ma si tratta infatti di una semplice patch di manutenzione, con un'unica scritta che probabilmente gli appassionati di casa PlayStation avranno imparato a memoria:

«Abbiamo migliorato le prestazioni del software di sistema e la stabilità».

Evidentemente non si può mai fare a meno di migliori stabilità per le console, ma temo di dovervi dire che le novità dell'update sono tutte qui: le vostre console PS5 (che potete trovare anche su Amazon) dovrebbero dunque essere più fluide e con meno problemi, ma è improbabile che notiate immediatamente qualche differenza.

Ad ogni modo, l'aggiornamento 25.05-11.60.00.05 ha un peso di 1.34 GB: pur non trattandosi affatto di una patch pesante, è sempre meglio assicurarvi di avere abbastanza spazio a disposizione in memoria e, se necessario, cancellare qualche file o software superfluo.

L'update è già disponibile per il download da adesso: se non dovesse avviarsi automaticamente il download, potete sempre verificare manualmente l'ultima versione disponibile dalle apposite impostazioni di sistema.

Resta in piedi la possibilità che questo aggiornamento possa aver introdotto novità nascoste e non segnalate nel changelog, come spesso è accaduto con patch precedenti per le console di Sony: se dovessimo notare modifiche particolarmente rilevanti, non mancheremo di segnalarvele tempestivamente sulle nostre pagine.

Ricordo che appena una settimana fa era stato rilasciato a sorpresa anche un aggiornamento per PS4, probabilmente con l'intenzione di frenare le modifiche delle console.