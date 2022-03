Come battere Margit in Elden Ring

I primi boss tendono a non essere particolarmente impegnativi da sconfiggere, ma i soulslike come Elden Ring hanno insegnato ai giocatori che non bisogna mai abbassare la guardia di fronte ai pericoli.

La prima vera minaccia che gli utenti affronteranno non è altri che Margit, il Presagio Implacabile: proprio come da tradizione, FromSoftware ha realizzato un boss molto difficile da affrontare, ma che allo stesso tempo non è invincibile e può essere sconfitto.

In questa guida vi spiegheremo dunque le migliori strategie per sconfiggere Margit, il primo vero ostacolo che dovrete affrontare nell’Interregno.

Come battere Margit

Trattandosi di una delle prime minacce che affronterete in Elden Ring, è probabile che non avrete a disposizione molte opzioni tra cui scegliere per il vostro equipaggiamento.

Prima di buttarvi in questa sfida, vi consigliamo di equipaggiare il miglior scudo che avete a vostra disposizione: gli attacchi di Margit possono essere particolarmente potenti e avere a disposizione uno strumento che ne assorba il danno si rivelerà una tattica che potrebbe salvarvi la vita.

Se uno scudo non fa per voi e preferite adottare uno stile aggressivo, allora vi suggeriamo di impugnare un’arma a due mani: se infliggerete abbastanza danni a questo potente nemico, lo renderete paralizzato per un breve periodo di tempo, che potrete utilizzare per attaccarlo alle spalle.

Margit il Presagio Implacabile non possiede mosse particolarmente complicate da memorizzare, ma sono aggressive e rischieranno di uccidervi in pochi colpi. Per questo motivo, riteniamo che la migliore strategia per sconfiggerlo in poche mosse sia quella di distrarlo.

Utilizzate le ceneri a vostra disposizione per evocare alleati e sfruttare tale occasione per colpirlo alle spalle: cogliete inoltre ogni occasione possibile per curare le vostre ferite, qualora la vostra salute dovesse arrivare a meno della metà. Una sola mossa sbagliata potrebbe infatti costarvi la vita, dunque meglio prevenire e restare sempre in forze.

Quando non sarete sicuri di avere a disposizione un colpo vincente, mantenete le distanze e osservate attentamente le sue mosse: questo vi permetterà di apprendere in breve tempo come evitare i suoi colpi più pericolosi.

Restate calmi il più possibile, studiate le mosse di Margrit e preparatevi a contrattaccare a ogni occasione: se seguirete alla lettera i nostri consigli, il primo boss di Elden Ring presto non sarà più un problema e sarete in grado di proseguire la vostra avventura.