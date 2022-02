Elden Ring: dove trovare la Torre Divina di Liurnia

La vostra avventura nell’Interregno di Elden Ring porterà i nostri Senzaluce alla ricerca di luoghi importanti, ma allo stesso tempo molto difficili da raggiungere.

Uno di questi è la Torre Divina di Liurnia, il secondo di questi edifici che può essere particolarmente complicato da individuare, soprattutto per i giocatori alle prime armi con un titolo di tale portata.

In questa guida abbiamo dunque deciso di darvi una mano e di spiegarvi dettagliatamente come arrivare alla Torre Divina di Liurnia: potrete trovare la sua posizione di seguito, segnata sulla mappa.

Dove trovare la Torre Divina di Liurnia

Prima di poter raggiungere la Torre Divina di Liurnia, sarà necessario attivare il piedistallo situato nella Sala studio cariana: a differenza della precedente torre di Elden Ring, conoscere la sua posizione non sarà dunque sufficiente per proseguire la vostra avventura.

Dopo aver sconfitto un boss e i nemici che ostacoleranno la vostra strada, nella Sala studio cariana incontrerete la strega Ranni: accettate di servirla e vi manderà in missione a Rokron per sconfiggere un boss. Dopo aver fatto quanto richiesto, tornate indietro e ascoltate tutto ciò che avrà da dirvi per sbloccare la Statua della Torre Invertita.

Ora che avete ottenuto questo particolare oggetto, potrete dirigervi al piedistallo per attivare una cutscene, dove vedrete l’intera sala capovolgersi al contrario: tale azione vi permetterà di raggiungere la cima e sbloccare il ponte che vi permetterà di arrivare una volta e per tutte alla Torre Divina di Liurnia.

A fare la guardia troverete però un nemico particolarmente ostico, dunque se deciderete di affrontarlo a viso aperto vi suggeriamo di prestare la massima attenzione ed evitare mosse azzardate.

Segnaliamo però che non sarà obbligatorio affrontarlo in combattimento per poter giungere alla vostra destinazione: potrete semplicemente evitarlo cavalcandogli accanto senza scontrarvi contro di esso.

Adesso avete a disposizione tutte le informazioni che vi servono per individuare e sbloccare la Torre Divina di Liurnia: non possiamo che concludere questa guida augurandovi buona fortuna e buon viaggio.