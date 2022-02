Elden Ring: che classe scegliere e guida alle classi

La scelta della classe iniziale in Elden Ring è un processo che non deve essere sottovalutato: trattandosi di un mondo aperto brutale, sarà necessario prendere fin da subito confidenza con il nostro personaggio e con le abilità in suo possesso.

Durante le vostre avventure nell’Interregno il vostro Senzaluce potrà possedere diverse specialità o statistiche elevate, motivo per il quale diventa certamente fondamentale capire quale set farà al caso vostro per iniziare l’avventura nel migliore dei modi.

Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare una guida che vi aiuti a comprendere cosa aspettarvi da ogni singola classe, aiutandovi così nella selezione finale e dandovi consigli sulle migliori da scegliere per le vostre prime run.

Guida alle statistiche

Prima di iniziare a illustrarvi le classi principali di Elden Ring, occorre spiegarvi nel dettaglio le diverse statistiche che potrà possedere il vostro Senzaluce. Ogni personaggio possiede infatti 8 caratteristiche principali, che vi riepilogheremo di seguito:

Vitalità: si tratta del valore che indica semplicemente la vostra vita. Più elevata sarà tale statistica e maggiore sarà la vostra quantità di punti salute.

si tratta del valore che indica semplicemente la vostra vita. Più elevata sarà tale statistica e maggiore sarà la vostra quantità di punti salute. Mente: questa statistica stabilità quanti punti mana potrete utilizzare per evocare magie, Ceneri di Guerra e altre abilità speciali.

questa statistica stabilità quanti punti mana potrete utilizzare per evocare magie, Ceneri di Guerra e altre abilità speciali. Tempra: serve a stabilire quanto potrà essere pesante il vostro equipaggiamento e la frequenza con la quale potrete utilizzare armi, rotolare e altre attività di movimento.

serve a stabilire quanto potrà essere pesante il vostro equipaggiamento e la frequenza con la quale potrete utilizzare armi, rotolare e altre attività di movimento. Forza: è il valore che indicherà non solo la nostra difesa fisica, ma anche l’efficacia dei nostri colpi a mani nude e armi basate sulla forza, come martelli e spadoni.

è il valore che indicherà non solo la nostra difesa fisica, ma anche l’efficacia dei nostri colpi a mani nude e armi basate sulla forza, come martelli e spadoni. Destrezza: riduce il danno da caduta e il tempo di attesa per lanciare attacchi magici, oltre a indicare quanti danni potrete infliggere con armi come pugnali e katane.

riduce il danno da caduta e il tempo di attesa per lanciare attacchi magici, oltre a indicare quanti danni potrete infliggere con armi come pugnali e katane. Intelligenza: serve a migliorare la vostra resistenza magica e viene utilizzata per l’evocazione di Stregonerie.

serve a migliorare la vostra resistenza magica e viene utilizzata per l’evocazione di Stregonerie. Fede: questa statistica serve unicamente per l’utilizzo di Incantesimi, l’altra forma di magia disponibile in Elden Ring.

questa statistica serve unicamente per l’utilizzo di Incantesimi, l’altra forma di magia disponibile in Elden Ring. Arcano: un valore più elevato vi permetterà di ottenere percentuali di drop più elevate dai mostri sconfitti in battaglia, oltre a essere una statistica per la magia ibrida.

Vigore, Mente, Tempra e Arcano sono statistiche che andranno tenute in considerazione per qualunque classe, mentre le altre 4 sono legate a magie e armi specifiche, e andranno naturalmente valutate in base allo stile di combattimento che vorrete adottare.

Guida alle classi

Ora che sapete quali sono gli aspetti migliori di ogni statistica, possiamo procedere con l’illustrarvi le classi di Elden Ring, aiutandovi così nella vostra scelta iniziale per l’avventura.

Di seguito vi illustreremo dunque tutte le classi che potrete scegliere e relativi pro e contro di ciascuna scelta, da controllare accuratamente per capire la selezione più indicata per le vostre esigenze:

Cavaliere errante: si tratta della classica classe bilanciata e adatta a ogni stile di gameplay . Non solo possiede il vigore più elevato tra tutte le selezioni, ma possiede anche il giusto bilanciamento di forza, destrezza, intelligenza e fede per utilizzare la maggior parte di armi e magie a vostra disposizione. Quello che è il suo più grande pregio è anche il suo più grande difetto: a causa del suo bilanciamento, non ha una vera e propria specialità.

si tratta della classica classe . Non solo possiede il vigore più elevato tra tutte le selezioni, ma possiede anche il giusto bilanciamento di forza, destrezza, intelligenza e fede per utilizzare la maggior parte di armi e magie a vostra disposizione. Quello che è il suo più grande pregio è anche il suo più grande difetto: a causa del suo bilanciamento, non ha una vera e propria specialità. Guerriero nomade: questa classe è indicata per chi vuole infliggere una grande quantità di danni in tempi rapidissimi. Ideale per i giocatori che vogliono dunque specializzarsi con l’utilizzo di pugnali e spade curve: possiede una elevata quantità di destrezza che lo rende estremamente agile, ma è anche molto fragile e non possiede abbastanza forza.

questa classe è indicata per chi vuole infliggere una Ideale per i giocatori che vogliono dunque specializzarsi con l’utilizzo di pugnali e spade curve: possiede una elevata quantità di destrezza che lo rende estremamente agile, ma è anche molto fragile e non possiede abbastanza forza. Eroe: si concentra prevalentemente sulla Strength ed è una classe incredibilmente forte e resistente ai colpi . Tuttavia, è anche estremamente lenta, ma è indicata per chi vuole continuare a infliggere colpi e subirli senza fare una piega.

si concentra prevalentemente sulla Strength ed è una classe incredibilmente . Tuttavia, è anche estremamente lenta, ma è indicata per chi vuole continuare a infliggere colpi e subirli senza fare una piega. Fuorilegge: è una delle classi più difficili da padroneggiare, dato che non possiede alcuna reale specializzazione offensiva e richiederà un gameplay molto furtivo . Tuttavia ha due aspetti che potrebbero essere molto interessanti per i giocatori in cerca di una sfida: la sua elevata quantità di punti Arcano significa che troverà oggetti rari molto spesso. Inoltre, è l’unica classe che vi permetterà di iniziare con l’arco corto, un’arma a distanza.

è una delle classi più difficili da padroneggiare, dato che non possiede alcuna reale specializzazione offensiva e richiederà un . Tuttavia ha due aspetti che potrebbero essere molto interessanti per i giocatori in cerca di una sfida: la sua elevata quantità di punti Arcano significa che troverà oggetti rari molto spesso. Inoltre, è l’unica classe che vi permetterà di iniziare con l’arco corto, un’arma a distanza. Astrologo: è una classe indicata per chi ama lanciare magie e Stregonerie, dato che possiede un’elevata dose di intelligenza. Possiede anche la giusta dose di destrezza per l’agilità e per le relative armi, ma bisogna anche tenere in considerazione la sua scarsa forza.

è una classe indicata dato che possiede un’elevata dose di intelligenza. Possiede anche la giusta dose di destrezza per l’agilità e per le relative armi, ma bisogna anche tenere in considerazione la sua scarsa forza. Profeta: proprio come l’Astrologo, anche questa è una classe magica che però utilizzerà la fede e dunque specializzata nell’evocazione di Incantesimi . Inoltre, possiede anche una buona dose di strength per attacchi corpo a corpo e per la difesa, ma sarà meno agile rispetto alla sua controparte.

proprio come l’Astrologo, anche questa è una classe magica che però utilizzerà la fede e dunque specializzata . Inoltre, possiede anche una buona dose di strength per attacchi corpo a corpo e per la difesa, ma sarà meno agile rispetto alla sua controparte. Samurai: è una classe ibrida molto simile al Guerriero nomade, ma specializzata in destrezza e tempra, caratteristiche che gli consentono di unire insieme diverse abilità e restare sempre pericoloso . È inoltre molto pericoloso anche dalla lunga distanza, dato che la sua arma di partenza è un arco lungo.

è una classe ibrida molto simile al Guerriero nomade, ma specializzata in destrezza e tempra, caratteristiche che gli consentono di . È inoltre molto pericoloso anche dalla lunga distanza, dato che la sua arma di partenza è un arco lungo. Prigioniero: è la scelta indicata per chi vuole lanciare una vasta quantità di magie in breve tempo , dato che combina insieme statistiche elevate di intelligenza e destrezza. Grazie alle sue abilità sarà possibile anche utilizzare con la giusta efficacia armi in mischia leggere, ma allo stesso tempo si tratta di una classe che non sarà in grado di indossare armatura pesante a causa della sua bassa Strength.

è la scelta indicata , dato che combina insieme statistiche elevate di intelligenza e destrezza. Grazie alle sue abilità sarà possibile anche utilizzare con la giusta efficacia armi in mischia leggere, ma allo stesso tempo si tratta di una classe che non sarà in grado di indossare armatura pesante a causa della sua bassa Strength. Confessore: è una classe ibrida molto simile al prigioniero, ma particolarmente indicata per l’utilizzo di magie grazie alla sua quantità di Fede, la statistica più elevata a sua disposizione. Inoltre possiede forza e destrezza più bilanciate, il che la rende una scelta più equilibrata e resistente , ma allo stesso tempo meno rapida nell’infliggere danni.

è una classe ibrida molto simile al prigioniero, ma particolarmente indicata per l’utilizzo di magie grazie alla sua quantità di Fede, la statistica più elevata a sua disposizione. Inoltre possiede forza e destrezza più bilanciate, il che la rende , ma allo stesso tempo meno rapida nell’infliggere danni. Sventurato: si tratta della selezione ideale per tutti coloro siano alla ricerca di una sfida ancora più impegnativa, dato che è la classe di Elden Ring più difficile da padroneggiare. Tutte le statistiche dello Sventurato sono infatti perfettamente equilibrate, il che significa che i giocatori dovranno costruirsi da soli il personaggio proseguendo nell’avventura, che richiederà grandi sforzi soprattutto durante le fasi iniziali del gioco.

Come avete potuto notare, ogni classe possiede dunque una distribuzione diversa di punti statistica, che li renderanno più o meno abili con diversi stili di gameplay presenti nell’Interregno. Significa che sarà necessario variare equipaggiamento e stile di gioco per ogni vostra scelta, dunque vanno valutate con attenzione tutte le opzioni.

Che classe scegliere in Elden Ring?

Adesso che sapete dettagliatamente quali sono pro e contro di tutte le classi, è arrivato il momento di scegliere quella ideale per la vostra prima avventura su Elden Ring. Riteniamo importante sottolineare che la scelta migliore è quella che si avvicina di più alle vostre preferenze di gioco: comprendere le diverse statistiche è fondamentale per avere le migliori chance di sopravvivenza.

Nel caso siate però ancora indecisi, di seguito vi illustreremo quelle che riteniamo essere le migliori classi per iniziare la vostra partita, spiegandovi anche i relativi punti di forza:

Cavaliere errante: nonostante non eccella in nessuna statistica precisa, possiede il giusto bilanciamento nelle statistiche principali che lo rendono ideale per i giocatori principianti. Si tratta dunque di un’ottima scelta per chi non è pratico dei Soulslike, o per chi vuole semplicemente avere maggiori possibilità di sperimentazione.

nonostante non eccella in nessuna statistica precisa, possiede il giusto bilanciamento nelle statistiche principali che lo rendono ideale per i giocatori principianti. Si tratta dunque di un’ottima scelta per chi non è pratico dei Soulslike, o per chi vuole semplicemente avere maggiori possibilità di sperimentazione. Samurai: proprio come il Cavaliere errante, anche questa classe possiede un equilibrio tale che permette le maggiori possibilità di sperimentazione, avendo però delle statistiche che gli consentono di essere non solo una versione più pesante di un combattente corpo a corpo, ma di essere pericoloso anche dalle lunghe distanze grazie all’arco lungo come arma di partenza.

proprio come il Cavaliere errante, anche questa classe possiede un equilibrio tale che permette le maggiori possibilità di sperimentazione, avendo però delle statistiche che gli consentono di essere non solo una versione più pesante di un combattente corpo a corpo, ma di essere pericoloso anche dalle lunghe distanze grazie all’arco lungo come arma di partenza. Prigioniero: a differenza delle altre nostre precedenti selezioni, il Prigioniero è indicato per chi ama lanciare magie, dato che la sua particolare distribuzione di statistiche gli consente di lanciarne nel minor tempo possibile. Come ulteriore bonus è abbastanza abile anche nel combattimento corpo a corpo, il che lo rende un’ottima classe di partenza.

Naturalmente, la scelta finale spetta soltanto a voi: controllate accuratamente tutte le classi a vostra disposizione, selezionate quella che si adatta maggiormente alle vostre caratteristiche o che vi ispira di più e preparatevi nella vostra brutale avventura nell’Interregno!