Dove trovare le 3 armi segrete di Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Shadow of the Erdtree, la nuova grande espansione di Elden Ring, porta con sé una quantità di nuove armi davvero incredibile. Oltre all’aggiunta di ben 8 nuove categorie di armi, tutte dotate di un nuovo move-set, ce ne sono tantissime altre appartenenti alle tipologie già presenti nel gioco originale. In totale insomma ci saranno all’incirca oltre 100 armi nuove, una quantità incredibile che permette di variare ancora di più la build del proprio personaggio.

Tra le tante armi presenti, molte sono facilmente recuperabili trovandole in bella vista durante le esplorazioni oppure sconfiggendo un boss, ma ce ne sono alcune davvero complesse da trovare se non si sa dove cercare. In questa guida vi riveleremo la posizione di tre armi uniche dotate di abilità davvero potenti.

Dove trovare le armi segrete in Shadow of the Erdtree

Queste tre armi presenti in Shadow of the Erdtree sono uniche per le loro capacità, con alcune che hanno meccaniche speciali quando le si utilizzano diverse da quelle di qualsiasi altra arma nel gioco.

Spada da Stregone Cariano

Trovare questa spada di tipo perforante non è troppo difficile, a patto di capire dove andare. Per trovarla dovrete partire dal Sito di Grazia appena fuori dalla stanza in cui si combatte il boss principale Rellana, la cavaliera delle lune gemelle e andate dritti seguendo la strada per un breve tratto per poi girare a sinistra e trovare una zona con una sorta di piccolo tempio circondato dall’acqua. Dietro questo piccolo tempio vi è uno strapiombo che permette di scendere su una torre del Castello di Ensis altrimenti inaccessibile. Calatevi e proprio qui troverete in un forziere la Spada da Stregone Cariano.

La particolarità di questa spada, oltre a essere un’ottima arma per i maghi basati su Intelligenza, è la possibilità di essere usata anche come catalizzatore per gli incantesimi Scintipietra. In pratica non avrete bisogno di equipaggiare un bastone per lanciare le magie con questa spada, dato che basterà utilizzare l’attacco pesante per lanciare molti degli incantesimi del gioco. In questo modo potrete sia attaccare con la spada fisicamente, che lanciando magie avendo libera l’altra mano per tenere uno scudo o un’altra arma simile.

Spada di Pietra/di Luce/di Ombra

Quest’arma è davvero peculiare all’interno di tutto Elden Ring, in quanto è possibile cambiarne le proprietà in base alle proprie preferenze. Innanzitutto bisognerà trovare la Spada di Pietra, ossia la forma base dell’arma, che è possibile recuperare all’interno di uno dei tre altari presenti nel gioco. Non importa quale visiterete per primo, perché indipendentemente da quale sarà la Spada di Pietra sarà la prima che vi verrà donata. Una volta ottenuta la Spada di Pietra, potrete poi visitare gli altri due altari: uno la trasformerà nella Spada di Luce e l’altro nella Spada di Ombra. Le posizioni di questi tre altari sono:

Catacombe del Valico Nebbioso : A un certo punto mentre esplorerete questo dungeon minore, vi ritroverete in una stanza molto lunga con in fondo un mago che vi scaglierà degli incantesimi. Attenti però al soffitto dato che questo è irto di spuntoni che si abbatteranno su di voi non appena correrete dritto verso il mago. Prendete il vostro tempo sconfiggete il mago e gli altri nemici e poi fate scattare la trappola e saliteci sopra dall’altare. Una volta sopra la trappola, in una nicchia sulla destra troverete la posizione in cui recuperare la spada.

: A un certo punto mentre esplorerete questo dungeon minore, vi ritroverete in una stanza molto lunga con in fondo un mago che vi scaglierà degli incantesimi. Attenti però al soffitto dato che questo è irto di spuntoni che si abbatteranno su di voi non appena correrete dritto verso il mago. Prendete il vostro tempo sconfiggete il mago e gli altri nemici e poi fate scattare la trappola e saliteci sopra dall’altare. Una volta sopra la trappola, in una nicchia sulla destra troverete la posizione in cui recuperare la spada. Rovine di Unte : Nel bacino di acqua della Rocca delle Ombre, accessibile tramite un passaggio segreto di cui vi abbiamo raccontato in un’altra guida, ci sarà subito davanti a voi una zona piena di rovine con un golem di fuoco spento accasciato sopra un edificio. Dovrete riattivarlo lanciandogli dentro il calderone una delle bombe incendiarie costruite utilizzando i grandi vasi. Questo si risveglierà e dovrete affrontarlo, ma una volta sconfitto scoprirete che l’area dietro di lui è ora accessibile e contiene uno degli altari legati alla Spada di Pietra.

: Nel bacino di acqua della Rocca delle Ombre, accessibile tramite un passaggio segreto di cui vi abbiamo raccontato in un’altra guida, ci sarà subito davanti a voi una zona piena di rovine con un golem di fuoco spento accasciato sopra un edificio. Dovrete riattivarlo lanciandogli dentro il calderone una delle bombe incendiarie costruite utilizzando i grandi vasi. Questo si risveglierà e dovrete affrontarlo, ma una volta sconfitto scoprirete che l’area dietro di lui è ora accessibile e contiene uno degli altari legati alla Spada di Pietra. Rovine di Rauh: Giunti in quest’area dopo aver superato un grosso ponte dove verrete bersagliati dalle frecce di un golem gigante in lontananza, dirigetevi nell’area a nord ovest fino a trovare un ascensore sorvegliato da diversi scorpioni giganti. Qui dovrete salire e arrivare in un punto in cui vedrete una sorta di torre dal lato opposto. Per arrivare a questa torre bisognerà trovare la via tramite un ponte invisibile (se giocate online sarà probabilmente segnalato da altri giocatori), andate dritti e giungerete nell’ultimo altare dove potenziare la Spada di Pietra.

Ora a seconda dell’altare visitato in cui avete ottenuto per la prima volta la Spada di Luce o di Ombra potete cambiare l’elemento quando vorrete. Entrambe le forme scalano con Forza, Destrezza e Fede, la loro particolarità è l’attacco delle loro Ceneri di Guerra davvero unico e davvero potente, in grado di ripulire intere stanze dai nemici o di infliggere ingenti danni ai boss, anche se bisogna stare attenti dato che la partenza è piuttosto lenta.

Euporia

Trovare quest’arma non è affatto facile, ma ne vale davvero la pena. La troverete nel dungeon finale di Enir-Ilim partendo dal Sito di Grazia chiamato Guglia a Spirale. Da qui tornate indietro verso le scale che vi hanno portato a questo Sito di Grazia, stando sempre attenti ai fastidiosi nemici in grado di bersagliarvi con incantesimi sacri che è meglio eliminare. Arrivati verso metà delle scale guardate verso destra in basso, fino a identificare sotto di voi un’altra scalinata mezza distrutta.

Lanciatevi qui stando attenti a non cadere nel vuoto e proseguite fino ad arrivare a una sorta di cupola con un piccolo altare all’interno. Da qui dovrete nuovamente gettarvi verso il basso calandovi sulle piccole piattaforme presenti, alcuni oggetti presenti su dei cadaveri vi indicheranno il percorso giusto, ma state attenti dato che lo spazio non è molto ed è facile sbagliare. Dopo essere scesi di due livelli andate all’estremità nord dello stretto cornicione su cui vi trovate e saltate verso la torre con le statue sporgenti che vedrete in basso di fronte a voi.

Qui ora potrete calarvi in maniera più facile verso un’altra scalinata, attenzione al nemico alle vostre spalle. Scendete le scale e noterete sulla vostra destra una finestra aperta: prendete la rincorsa e saltate e arriverete dentro una piccola stanza che si apre verso una sorta di grossa piazza, sorvegliata da un grosso scorpione nascosto. Se proseguirete dritti davanti a voi troverete un ascensore che vi porterà verso una scorciatoia utile in caso di morte (e presto capirete che i rischi sono tanti), ma la giusta direzione da prendere nella piazza è a destra verso le scale che puntano verso il basso.

Prendete l’ascensore e scendete le scale, non appena questo si fermerà, e vi ritroverete in una stanza con tre sacerdotesse che vi lanceranno degli incantesimi. Il vero pericolo è però oltre questa stanza, con uno dei guerrieri dalla testa di leone armato di una grossa spada in grado di scatenare contro di voi le forze della tempesta. Questo è uno dei nemici base più ostici del gioco, per fortuna, in caso non lo vogliate affrontare, potrete superarlo e proseguire fino a raggiungere un altro ascensore. Finalmente ci siamo, infatti basterà aprire il grosso portone situato di fronte a dove l’ascensore si è fermato, per trovare al suo interno la tanto agognata Euporia.

Quest’arma appartiene alla categoria delle lame gemelle e scala con Forza, Destrezze e Fede, potendo anche infliggere danni sacri ad ogni colpo. La sua abilità unica è la possibilità di caricarsi a ogni colpo inferto ai nemici, per poi poter lanciare un potente raggio d’energia sacra in grado di infliggere ingenti danni a qualunque avversario.