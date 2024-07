Dove trovare tutti i frammenti della mappa in Elden Ring: Shadow of the Erdtree

La mappa del Regno dell’Ombra di Shadow of the Erdtree è davvero immensa, tanto che, come vi raccontiamo nella nostra recensione, sembra più un gioco completo che un’espansione data la quantità di zone da esplorare.

Esplorare però può essere complicato se prima non si ha una chiara visione di tutta la mappa, e come succede nella versione base di Elden Ring bisognerà prima trovare tutti i frammenti sparsi per il mondo di gioco per ricomporla e poterla consultare liberamente.

Come trovare i frammenti di mappa in Elden Ring: Shadow of the Erdtree

In totale la mappa del Regno dell’Ombra di Shadow of the Erdtree è composta da cinque parti. Quando si entra in una regione in cui non si è ancora trovato il frammento, potrete consultare la mappa per vedere segnalata la posizione del frammento con un indicatore a forma di un piccolo obelisco, che rappresenta il punto in cui dovrete andare per recuperarlo. Non tutti i pezzi però sono facilmente raggiungibili e per alcuni dovrete scovare dei passaggi segreti davvero ben nascosti.

Frammento della Piana dei Sepolcri

Il primo frammento è quello più facile in assoluto e rappresenta la base da cui partire per comporre poi tutta la mappa del Regno dell’Ombra. Semplicemente, una volta che sarete arrivati nell’area dell’espansione, dal primissimo Sito di Grazia incontrato dirigetevi verso nord-est fino a incontrare la strada principale dell’area. Troverete subito il punto in cui recuperare il frammento.

Frammento di Altus Ombra

Anche questo frammento sarà piuttosto semplice da trovare, ma ci sono due modi per arrivarci partendo dalla Piana dei Sepolcri:

Il primo è attraversando il Castello di Ensis . Fatevi largo tra le schiere dei nemici fino al boss di questo legacy dungeon minore, ossia Rellana, la cavaliera delle lune gemelle. Una volta sconfitta uscite e andate dritti seguendo la strada principale e arriverete al punto in cui è presente il frammento.

. Fatevi largo tra le schiere dei nemici fino al boss di questo legacy dungeon minore, ossia Rellana, la cavaliera delle lune gemelle. Una volta sconfitta uscite e andate dritti seguendo la strada principale e arriverete al punto in cui è presente il frammento. L’altro metodo permette di aggirare il Castello di Ensis. Prendete la strada a sud del forte seguendo una strada che va in discesa fino a raggiungere una serie di pozze velenose lungo le scogliere a sud. Se proseguirete verso le scogliere più a est troverete una corrente d’ascensione per Torrente, che si attiverà distruggendo una pietra nei paraggi. Prendendo questa corrente arriverete nella zona di Altus Ombra, vi basterà poi seguire la strada principale per arrivare verso il frammento.

Frammento della Costa Cerulea

Per arrivare a questo frammento bisogna prima superare alcuni altri passaggi. Vi consigliamo di seguire la nostra guida legata alle quest di Igon e della Sacerdotessa della Comunione Draconica per capire come arrivare nel luogo dove si trova quest’ultima, subito dopo aver superato il dungeon chiamato Fossa del Drago. Dalla posizione della sacerdotessa, dove è presente l’enorme carcassa di un drago. Da qui proseguite verso sud-ovest fino a trovare prima i campi di fiori rossi e poi proseguendo ancora a ovest quelli azzurri. Seguite la posizione sulla mappa del frammento, che si troverà lungo la strada principale dei campi cerulei.

Frammento delle Rovine di Rauh

Questo frammento non è intuitivo da raggiungere. Per trovarlo dovrete partire da Altus Ombra, dal Sito di Grazia dopo aver sconfitto Rellana andate a est in direzione delle Rovine di Moorth. A nord di queste rovine potrete vedere una pozza d’acqua con in fondo una grotta. Addentrandovi in questa grotta, troverete un albero dorato e alcuni nemici, superateli per finire in un’area cosparsa di pozze velenose e con diversi uccelli dei sepolcri come nemici. La strada è principalmente dritta, vi basterà proseguire, stando attenti anche all’assalto di due grossi golem (tra cui uno armato di arco), per sbucare nella zona alla base delle Rovine di Rauh, situata appena a ovest della Rocca delle Ombre. Da qui vi basterà proseguire lungo la strada principale verso sud-ovest per trovare il frammento.

Frammento del Bosco Abissale

Questo è indubbiamente il frammento più complesso da trovare. Per raggiungerlo dovrete fare un lungo giro, partendo dall’entrata principale della Rocca delle Ombre. Arrivate fino alla zona piena di barche che stanno bruciando e invece di proseguire sulla strada dove c’è un Cavaliere di Fuoco a pattugliare proseguite fino alla fine della strada stando attenti agli agguati dei Masnadieri.

Qui troverete una scala che conduce verso il basso, prendetela, costeggiate la strada immersa nell’acqua stando attenti a non cadere e prendete la seconda scala. In questa zona troverete una stanza con uno dei dipinti legati a un'altra quest, e dal lato opposto del dipinto colpite un muro per svelare una via segreta. Prendete la tomba qui presente per essere trasportati in un’altra area. Vi ritroverete in una sorta di specchio d’acqua con delle rovine e alcuni colossi infuocati alla base della Rocca delle Ombre.

Da qui dovete proseguire verso sud di quest’area superando tutte le cascate e arrivando fino alla zona più in basso fino a incontrare un dirupo invalicabile, dove sarà presente una grotta con all’interno un dungeon chiamato Catacombe di Tetraluce. Dovrete superare tutto il dungeon e dopo il boss si aprirà un nuovo percorso che vi farà spuntare all’interno dell’inquietante Bosco Abissale. Da qui in poi vi basterà proseguire ancora verso sud fino a trovare il punto in cui si trova il frammento.