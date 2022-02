Elden Ring: guida agli status

Gli avversari che affronterete in Elden Ring potrebbero rivelarsi anche più pericolosi di quanto inizialmente previsto: i loro attacchi non solo metteranno a dura prova le vostre abilità di combattimento, ma anche la vostra resistenza e capacità di sopravvivenza.

Alcuni colpi potrebbero infatti infliggere diverse alterazioni di stato, che pur non essendo permanenti rappresenteranno dei veri e propri malus dai quali sarà importante guardarsi le spalle, oltre che a capire che cosa comporteranno per il nostro Senzaluce.

In questa guida abbiamo dunque deciso di spiegarvi nel dettaglio quali sono gli status nei quali potreste imbattervi e quali minacce possono comportare durante gli scontri.

Guida agli status

L’interfaccia di Elden Ring sarà sempre in grado di fornirvi tutte le informazioni utili per il progresso della vostra avventura, ma se avete impostato la visualizzazione su Auto potrebbe essere nascosta ai vostri occhi.

In tal caso, basterà premere il pulsante Triangolo, Y o corrispondente su PC per farla comparire temporaneamente: al suo interno vedrete anche la finestra delle azioni, che saprà indicarvi in tempo reale le alterazioni di stato e quanto tempo sarà necessario per guarire o annullarla.

Di seguito vi riporteremo la lista completa degli status e vi spiegheremo nel dettaglio quali malus comporteranno al nostro personaggio:

Veleno: quando il vostro personaggio sarà avvelenato, continuerà a subire danno nel tempo fino alla sua guarigione o morte.

quando il vostro personaggio sarà avvelenato, continuerà a subire danno nel tempo fino alla sua guarigione o morte. Marcescenza rossa: proprio come il veleno, anche questa alterazione di stato continuerà a provocare danno al nostro Senzaluce nel tempo.

proprio come il veleno, anche questa alterazione di stato continuerà a provocare danno al nostro Senzaluce nel tempo. Emorragia: se il nostro avatar ha subito un’emorragia, subirà automaticamente una grande quantità di danni, bilanciata in base ai punti vita massimi.

se il nostro avatar ha subito un’emorragia, subirà automaticamente una grande quantità di danni, bilanciata in base ai punti vita massimi. Assideramento: anche con l’assideramento il nostro personaggio continuerà a subire danni nel tempo, ma ci sono degli aspetti aggiuntivi che andranno presi in considerazione. Non solo questo status durerà infatti per molto tempo, ma comporterà anche che il nostro Senzaluce subisca danni aumentati da altri attacchi specifici.

anche con l’assideramento il nostro personaggio continuerà a subire danni nel tempo, ma ci sono degli aspetti aggiuntivi che andranno presi in considerazione. Non solo questo status durerà infatti per molto tempo, ma comporterà anche che il nostro Senzaluce subisca danni aumentati da altri attacchi specifici. Sonno: il nostro personaggio cadrà automaticamente in uno stato di sonnolenza, ma se il vostro Senzaluce non è particolarmente forte potrebbe addirittura arrivare ad addormentarsi completamente.

il nostro personaggio cadrà automaticamente in uno stato di sonnolenza, ma se il vostro Senzaluce non è particolarmente forte potrebbe addirittura arrivare ad addormentarsi completamente. Follia: durante questo stato il nostro personaggio non solo perderà tantissimi PV e PA, ma finirà addirittura per impazzire.

durante questo stato il nostro personaggio non solo perderà tantissimi PV e PA, ma finirà addirittura per impazzire. Morte: questa alterazione di stato non ha certamente bisogno di particolari introduzioni ed è quello che, per ovvi motivi, va evitato con ogni sforzo possibile: durante uno stato di morte il nostro personaggio morirà all’istante.

Naturalmente ogni nemico e attacco potrebbe infliggere effetti diversi: non possiamo dunque che concludere questa guida consigliandovi di analizzare attentamente i vostri avversari e prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare il peggio.