Cosa succede quando muori in Elden Ring

Come da tradizione per tutti i Soulslike, i giocatori non dovrebbero aspettarsi di rimanere in vita troppo spesso in Elden Ring: la brutale avventura open world di FromSoftware provocherà continuamente, con molta probabilità, la vostra morte.

La morte è però anche un aspetto fondamentale del gameplay e parte della stessa esperienza di gioco, anche se sarà necessario impegnarsi il più possibile per evitarla e non rischiare perdite molto importanti.

In questa guida vi spiegheremo dettagliatamente che cosa succede al vostro Senzaluce quando morirete e quali strumenti vi metterà a disposizione il gioco per tornare in partita.

Cosa succede quando muori

Se il vostro Senzaluce dovesse trovare la morte nell’Interregno di Elden Ring, verrete automaticamente riportati in vita presso l’ultimo luogo di grazia nel quale avrete riposato, che serviranno a tutti gli effetti come un checkpoint del gioco.

Qualora doveste morire vicino a una Statua di Marika, che sarà indicata da un apposito simbolo con arco e frecce nel mondo di gioco, potrete invece scegliere di ripartire immediatamente da quel punto, riducendo dunque il tempo necessario per tornare all’area in cui siete morti.

Infatti, dopo aver perso tutti i punti salute, il vostro personaggio perderà automaticamente tutte le rune raccolte fino a quel momento: il compito del giocatore sarà dunque quello di tentare di recuperarle ritornando in quella zona.

Sarà però necessario prestare la massima attenzione: se il Senzaluce dovesse morire nuovamente per qualunque altra ragione, le rune andranno perse per sempre e non sarà più possibile riuscire a riottenerle.

Come già accaduto per altri Soulslike, il gioco vuole dunque offrire una chance molto importante ai giocatori di rifarsi e ritornare in possesso di tutte le proprie risorse, ma sarà fondamentale studiare accuratamente la propria strategia e non adoperare mosse avventate.

Basterà infatti un solo ulteriore passo falso e i giocatori potranno dire addio per sempre a tutte le rune guadagnate: chiudiamo questa guida consigliandovi dunque di prestare sempre la massima attenzione in ogni singolo istante dell’avventura.