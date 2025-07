Si torna a parlare di un possibile Nintendo Direct programmato per la fine di luglio, dopo le prime indiscrezioni di qualche giorno fa. La fonte di questa informazione è Nate the Hate, uno YouTuber che negli ultimi tempi ha dimostrato di avere contatti affidabili all'interno dell'industria videoludica. La sua credibilità è aumentata considerevolmente dopo aver predetto con precisione la data esatta in cui sarebbe stato rilasciato il trailer di annuncio di Switch 2.

Durante il suo ultimo episodio podcast, Nate ha rivelato di aver ricevuto informazioni secondo cui Nintendo starebbe pianificando un Direct per luglio, ma con una condizione specifica: l'evento non si terrebbe prima del rilascio di Donkey Kong Bananza, previsto per il 17 luglio 2025.

La tempistica suggerita da Nate non è casuale e si basa su considerazioni strategiche legate al calendario finanziario di Nintendo. L'ultima settimana di luglio rappresenterebbe infatti il momento ideale per un annuncio, considerando che venerdì 1° agosto 2025 è prevista la pubblicazione del rapporto trimestrale sui guadagni dell'azienda. Questa pratica di organizzare showcase poco prima delle comunicazioni agli investitori è diventata una consuetudine per Nintendo, che utilizza questi eventi per rafforzare la fiducia del mercato con nuovi annunci.

La situazione si complica ulteriormente considerando che il 22 luglio è già programmato un Pokémon Presents, l'evento dedicato esclusivamente al franchise dei mostriciattoli tascabili.

Sebbene non sia insolito per Nintendo organizzare eventi ravvicinati, la vicinanza temporale tra i due showcase potrebbe influenzare la programmazione o il contenuto del potenziale Direct. La casa di Kyoto dovrà bilanciare l'attenzione del pubblico tra due eventi distinti, evitando sovrapposizioni che potrebbero diluire l'impatto degli annunci.

Nel frattempo, Nintendo vuole sapere come state trovando i giochi fisici digitali. Siate sinceri.