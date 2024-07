Dove trovare tutte le ceneri degli spiriti evocabili in Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Una delle novità di Elden Ring rispetto gli altri soulslike di FromSoftware è l’interessante possibilità di evocare degli spiriti da utilizzare contro i boss e in alcune aree speciali. Il gioco di base aveva già moltissimi di questi spiriti evocabili, ma ovviamente in Shadow of the Erdtree ne sono stati aggiunti moltissimi altri.

In questa guida vi spiegheremo come trovare tutte le ceneri presenti nella corposa espansione, così che potrete ampliare il vostro arsenale di essere spirituali pronti a venire in vostro soccorso in battaglia.

Dove trovare tutte le ceneri degli spiriti in Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Ci sono in totale quasi una ventina di spiriti evocabili all’interno di Shadow of the Erdtree, anche se questa cifra può cambiare molto in base ad alcune scelte compiute durante la storia del gioco. Vediamo dunque come prendere tutti gli spiriti.

Ceneri di mosca umana

Si trovano nella parte superiore del Villaggio delle Mosche. Per arrivarci dovrete sconfiggere degli stregoni d’ombra e diversi uomini mosca.

Ceneri di Scorpione Ragno

Si trovano all’interno delle Antiche Rovine di Rauh, in una zona interna dove si trovano in agguato diversi Scorpioni Ragno.

Ceneri di Larvadito

Dall’Entroterra dirigetevi verso le Rovine di Dita di Dheo. Troverete a sud-est verso l’altopiano a sinistra una buca con intorno diversi Larvadito. Entrate nella buca e le ceneri saranno al centro della grotta, ma state attenti perché una mano gigantesca è pronta in agguato.

Ceneri di folletto boccalarga

Nelle Catacombe di Tetraluce, scendete fino al secondo livello del dungeon per trovare un folletto Boccalarga che ha con sé queste ceneri.

Ceneri dell'Uccello becchino

La troverete nella zona della Tomba Nascosta di Charo, circondata da lapidi e da uccelli becchino in agguato.

Ceneri di guerriero con corna

Queste ceneri si trovano nel dungeon finale Enir-Ilim dopo il Sito di Grazia Guglia a Spirale, Salite le scale e dopodiché calatevi verso un’altra rampa di scale. All’interno della stanza in cima troverete tre corpi con degli oggetti uno di questi è in possesso delle ceneri.

Ceneri di fattucchiere Sanguidemone

Dalle Rovine della Città del Tempio, andate a sud fino a raggiungere il dungeon Caverna sulla foce del fiume. Qui, dovrete affrontare il boss alla fine del dungeon, il capo dei Sanguidemone per ottenere queste ceneri.

Ceneri di inquisitrice

Troverete queste ceneri a Enir-Ilim. Dal Sito di Grazia Prima Guglia proseguite fino ad aver incontrato il guerriero con la testa da Bestia Divina. Salite la grossa rampa di scale stando attenti all’Inquisitrice che vi attaccherà con varie spirali magiche. Eliminatela e poi andate verso la rampa di scale più a sinistra che scende verso il basso. Qui troverete una stanza con le ceneri.

Ceneri di Soldato di Messmer

Raggiungete il cortile del Forte delle Reprimende dove si trova il cacciatore di presagi. Da lì, voltatevi verso nord e vedrete un passaggio. Queste ceneri si trovano vicino a una tomba al di fuori di questo passaggio.

Ceneri del Vicecomandante dei Cavalieri Neri Huw

Nelle Catacombe del Fiume degli Scorpioni, proseguite fino a un corridoio a forma di L con una trappola composta dal soffitto pieno di punte acuminate. Dopo la prima di queste trappole troverete un fiore giallo, giratevi a destra e vedrete due soldati di Messmer e un Cavaliere Nero. Attenti a un’altra trappola di punte acuminate sul soffitto pronte a calare su di voi, e raggiungete i nemici. Una volta sconfitti i nemici dirigetevi verso la bara alla fine della stanza per trovare le ceneri.

Ceneri del Comandante dei Cavalieri Neri Andreas

All’interno delle Catacombe del Varco Nebbioso vi imbatterete in un Cavaliere Nero insieme a dei Soldati di Messmer. Una volta sconfitti, salite sulla trappola a punte e usatela per attraversare il corridoio. Vedrete alla fine una bara con queste ceneri all'interno.

Ceneri di Hilde dei cavalieri del fuoco

Nella Rocca delle Ombre, raggiungete il Magazzino fino ad arrivare alla zona più in alto con delle travi su cui salire e diversi grossi pipistrelli appostati nei paraggi come nemici. Verso la fine di questa parte vedrete degli ascensori. Attenzione al Cavaliere del Fuoco che vi lancerà l’incantesimo Ira Remota con il rischio di farvi cadere verso morte certa, cercate di eliminarlo prima. Una volta tolta di mezzo la minaccia, attivate un ascensore, ma senza salirci. Ne comparirà un altro, attivatelo senza salirci, ma invece saltate sul tetto del precedente ascensore. Ora potrete saltare su una piccola piattaforma dove troverete queste ceneri.

Ceneri del Cavaliere del Fuoco Queelign

Per ottenere questa cenere dovrete donare l'Iride di Grazia al Cavaliere del Fuoco Queelign quando lo incontrerete nel Quartiere della Chiesa nella Rocca delle Ombre. Maggiori informazioni in questa guida dedicata.

Ceneri della Lama di sventura Meera

Andate nel dungeon chiamato Prigione di Bonny e uccidete il boss Lama di sventura Labirith per ottenere questa cenere.

Ceneri dello spadaccino semiumano Yosh

Uccidete il boss chiamato Spadaccino semiumano Onze all'interno della Prigione di Belurat per ottenere questo spirito.

Ceneri di Taylew il golem fabbro

Nelle Rovine della forgia di Taylew, completate questo dungeon fino a raggiungere l’antica forgia per ottenere queste ceneri.

Ceneri del Guerriero dell’uccello divino Ornis

Dal sito di Grazia delle Rovine della Città del Tempio superate le pietre viola e dirigetevi verso nord nella zona dove è presente la Marcescenza Scarlatta. In cima a una collina, vedrete una corrente ascensionale da utilizzare con Torrente da attivare. Una volta attivata saltate fino alla piattaforma successiva. Qui troverete un cunicolo che conduce a una galleria. Usciti dalla galleria arriverete a un tempio con un forziere che contiene queste ceneri.

Ceneri della Spada della Notte Jolàn

Nella Cattedrale di Manus Metyr, completa la quest di Ymir e troverete Jolàn nelle vicinanze. Donatele l'Iride di Grazia per ottenere le sue ceneri. Maggiori dettagli su come ottenerla in questa guida.

Ceneri di Jolan e Anna

Dopo aver ottenuto le ceneri della Spada della Notte Jolàn, dovrete dirigervi nella zona dell’Entroterra fino al Villaggio degli Sciamani. Qui calatevi dal dirupo fino a trovare un’entrata nascosta della Torre di Rabbath. All’interno troverete la marionetta di Anna. Interagite con essa per fondere i due spiriti e ottenere queste ceneri.

Ceneri del Drago Antico Florissax

Per ottenere queste ceneri dovrete seguire la quest della Sacerdotessa della Comunione Draconica, ma invece del finale classico dovrete ottenere l’Infuso di Thiollier dal PNG e usarlo di notte sulla sacerdotessa. Una volta sconfitto Bayle lei si offrirà di diventare un vostro spirito. Potete trovare maggiori dettagli su come ottenere questa cenere in questa guida.