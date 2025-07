La serie di Need for Speed potrebbe essere giunta ai titoli di coda: Electronic Arts non sembrerebbe più interessata a riprendere in mano la serie di corse spericolate arcade, almeno per il momento.

L'ultima indiscrezione, segnalata da Engadget, arriva tramite il fotografo Matthew Everingham, che contribuiva al sito per appassionati di auto Speedhunters, anch'esso finanziato da Electronic Arts e che aveva una partnership proprio con la serie Need for Speed.

Nei suoi post social, il fotografo ha segnalato che il sito in questione — che non viene più aggiornato dallo scorso aprile — cesserà per il momento ogni tipo di operazione, proprio perché EA avrebbe sospeso i finanziamenti.

Allo stesso modo, anche la serie Need for Speed sarebbe stata "parcheggiata silenziosamente" sugli scaffali virtuali dell'azienda, che attualmente preferirebbe concentrarsi su altri franchise videoludici.

La decisione potrebbe essere arrivata a causa dei risultati deludenti di Need for Speed Unbound, che avrebbe dovuto rappresentare un rilancio per l'IP ma che non ha convinto diversi appassionati storici (oggi lo trovate a prezzo stracciato su Amazon).

Sembrerebbe che, nello specifico, EA preferisca che Criterion Games si concentri sullo sviluppo della serie di Battlefield: il publisher si aspetta tantissimo dal nuovo capitolo, al punto che i numeri previsti sarebbero semplicemente folli e probabilmente irrealizzabili.

Lo stesso team di sviluppo aveva pre-annunciato l'intenzione di tornare sulla serie, ma a questo punto potrebbe essere arrivato un clamoroso stop dai piani alti.

Proprio nelle scorse giornate il publisher aveva anche annunciato l'imminente chiusura dei server online per Need for Speed Rivals, anticipando di fatto tempi duri per il franchise che, se le indiscrezioni fossero confermate, potrebbe non tornare sui nostri scaffali per un lungo periodo di tempo.

Sarebbe sicuramente una grande perdita per gli appassionati, considerando che si tratta di una IP storica e ancora apprezzata da tantissimi utenti: in ogni caso, devo ricodarvi di prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso, dato che EA non ha ancora rilasciato alcun tipo di commento al riguardo.

Se arriveranno aggiornamenti ufficiali sulla questione, vi terremo informati il prima possibile sulle nostre pagine.