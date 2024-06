Elden Ring: come si accede all'espansione Shadow of the Erdtree

Siamo finalmente giunti al momento che tutti i fan di Elden Ring stavano aspettando, ossia l'approssimarsi della prima e unica grande espansione del gioco chiamata Shadow of the Erdtree. Come detto anche nella nostra recensione, l’espansione sembra così grande da sembrare in tutto e per tutto un gioco completo. Viene dunque naturale chiedersi: come si fa ad accedere alla nuova area dove si svolgeranno gli eventi di Elden Ring: Shadow of the Erdtree?

L’ingresso per arrivare nel Regno d’Ombra è ben nascosto dietro a due potenti boss del gioco base, tra cui uno totalmente opzionale e molto ostico da battere. D’altronde sappiamo bene che a From Software non piace fare le cose semplici, anche quando si tratta di rendere accessibile a tutti la loro nuova espansione.

Come si accede a Shadow of the Erdtree

Come dicevamo, i requisiti minimi per raggiungere l’area in cui si svolgeranno gli eventi di Elden Ring: Shadow of the Erdtree sono la sconfitta di due boss: Radhan Il Flagello Celeste e Mohg Il Signore del Sangue.

Radhan è un boss non obbligatorio per finire il gioco, ma altamente consigliato da battere anche perché con la sua sconfitta si avrà accesso a una nuova area sotterranea importante per raggiungere uno dei finali del gioco.

Mohg è invece un boss totalmente opzionale per la storia e anche molto complesso da battere, essendo pensato per l’endgame. Una volta sconfitto però, la sua arena si trasformerà nella via d’accesso per giungere nel Regno dell’Ombra di Shadow of the Erdtree.

Come trovare e sconfiggere Radhan

Radhan è il boss principale della regione di Caelid, la terra rovinata dalla marcescenza scarlatta liberata da Malenia nello scontro con quest’ultimo. Troverete Radahn nel Castello Mantorosso nell’angolo a sud-est di Caelid.

Una volta giunti qui e superati i pericoli del castello inizierà il Radhan Festival, una peculiare boss fight in cui affronterete il generale Radahn in un ampio campo di battaglia insieme a molti altri PNG che si uniranno a voi nello scontro, sempre se deciderete di evocarli.

Il combattimento è impegnativo e vi consigliamo di avere un livello minimo di almeno 50, dato che Radahn è in grado di infliggere grossi danni sia dalla distanza che in corpo a corpo. Fate attenzione alle sue frecce all’inizio della battaglia riparandovi dietro agli ostacoli sparsi sul campo di battaglia, e nel frattempo evocate gli altri guerrieri così che possano distrarre il boss.

Una volta giunti corpo a corpo, paradossalmente durante la prima fase sarete più al sicuro stando attaccati al boss che stando a media o lunga distanza, a meno che non siate specializzati in combattimenti a lungo raggio.

La seconda fase diventa più complessa e pericolosa; siate pronti a usare Torrente quando Radahn vi lancerà contro delle meteore per evitarle e continuate a colpire duro con tutto quello che avete non appena si scopre e avrete sicuramente la meglio sul possente generale.

Come trovare Mohg

Ci sono due modi per accedere alla regione sotterranea chiamata il Palazzo di Mohgwyn:

Tramite un teletrasporto nei Campi di Neve Consacrati .

. Finendo la quest di Viso Bianco Varré. Il primo PNG che incontrate nel gioco una volta fuori dalla tomba di Sepolcride.

Il metodo più veloce per raggiungere il Palazzo di Mohgwyn è tramite la quest di Varré. Dopo il primo incontro al primo Sito di Grazia del gioco a Sepolcride, il PNG si sposterà alla Chiesa della Rosa situata nella regione di Liurnia. La chiesa è direttamente a sud dell’Accademia di Raya Lucaria. Qui Varré vi introdurrà al PvP e alle invasioni e vi chiederà di usare le Dita Sanguinanti per invadere altri giocatori. Non dovrete necessariamente vincere, basteranno infatti tre invasioni e indipendentemente dall’esito potrete progredire con la quest.

La seconda richiesta di Varré sarà quella di impregnare un fazzoletto bianco, chiamato il Favore del Signore del Sangue, con il sangue di una vergine. Per adempiere a questa richiesta ci sono due modi: uno violento in cui dovremo uccidere o Irina, PNG presente all’entrata della Penisola del Pianto o Hyetta, PNG fondamentale per la quest della Fiamma della Frenesia, che incontrerete la prima volta non appena fuori dal Castello di Grantempesta al Sito di Grazia chiamato Dirupo sul Lago. Dopodiché la fanciulla si sposterà in altri luoghi di Liurnia.

Se non volete spargere sangue, allora basterà recarsi alla Chiesa dell’inibizione nell’area a nord-est di Liurnia, situata poco prima del Grande Montacarichi di Dectus, per trovare una vergine già morta da cui potrete ottenere il sangue che vi serve. Attenzione ai pericoli e al Cavaliere Vicke che vi attaccherà non appena vi avvicinerete.

Una volta tornati da Varré con l’oggetto richiesto, questi vi darà un Dito Sanguinante, che permette invasioni illimitate e, soprattutto, la Medaglia del Cavaliere di Sangue Puro. Utilizzando questo oggetto verrete teletrasportati direttamente al Palazzo di Mohgwyn.

Badate bene però, questo luogo è pensato per essere raggiunto nell’endgame, ed è probabile che durante le prime fasi di gioco abbia una difficoltà proibitiva per i giocatori di livello più basso.

L’altro modo per raggiungere il luogo in cui si trova Mohg è più semplice, ma sarà disponibile solo verso la fine del gioco. Dovrete infatti raggiungere i Campi di Neve Consacrati, una delle ultime aree di Elden Ring, e trovare un’insenatura a Nord-Ovest dell’area, appena sotto il Sito di Grazia chiamato Rudere dell’apostata, per trovare un teletrasporto che vi porterà da Mohg.

Come sconfiggere Mohg

Mohg è un boss molto ostico e diviso in due fasi. Il semidio è dotato del potere della fiamma sanguinaria con cui riempirà il campo di battaglia rendendo difficili i movimenti. Nonostante sia il Signore del Sangue, in realtà è debole allo status Sanguinamento, mentre è più resistente al fuoco. Usare dunque attacchi che provocano Sanguinamento o Assideramento con attacchi basati sul ghiaccio (a cui è molto debole) potrebbe donarvi un grosso vantaggio in combattimento.

Dotatevi della Lacrima di cristallo purificante per resistere alla Maledizione del Sangue che Mohg utilizzerà una volta giunto al 50% dei punti vita, altrimenti subirete davvero molti danni. Questa Lacrima può essere trovata sconfiggendo il PNG Eleonora alla Seconda Chiesa di Marika situata nell’Altopiano di Altus. Se avete anche il Sigillo di Mohg (lo trovate nei sotterranei di Leyndell) potrete anche bloccarne i movimenti per massimo due volte per battaglia, così da potergli infliggere dei colpi extra gratuiti. Usare poi la Lacrima per creare un clone del proprio personaggio è sempre una tattica molto efficace per avere la meglio sul boss.

Una volta sconfitto Mohg potrete accedere all’altare con il bozzolo che contiene Miquella. Basterà toccare il braccio che sporge per poter essere trasportati finalmente nel Regno dell’Ombra di Shadow of the Erdtree.