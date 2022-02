Elden Ring: dove trovare la Torre Divina di Caelid

Le Torri Divine sono uno dei luoghi più importanti che dovrete raggiungere durante la vostra avventura nell’Interregno di Elden Ring, ma che potrebbero rivelarsi particolarmente difficili da individuare.

La mappa del gioco è infatti particolarmente vasta e potrebbe causare confusione per diversi giocatori, rendendo ostico riuscire a proseguire l’epica narrazione dell’ultima fatica di FromSoftware.

In questa guida vi spiegheremo dunque come arrivare in cima alla Torre Divina di Caelid: di seguito potrete trovare invece la posizione esatta che abbiamo segnato per voi sulla mappa.

Dove trovare la Torre Divina di Caelid

La Torre Divina di Caelid vi permetterà di ripristinare la Grande Runa di Radahn, motivo per il quale varrà la pena di trovare questo luogo il prima possibile dopo aver sconfitto il pericoloso boss di Elden Ring.

Trovarla si rivelerà molto più semplice rispetto alla precedente Torre Divina di Liurnia, ma riuscire a raggiungerla richiederà una procedura sicuramente meno immediata, visto che i Senzaluce dovranno salire lentamente con le loro doti acrobatiche.

Prima di iniziare, vi suggeriamo di approcciarvi alla Torre Divina di Caelid da sud, seguendo la strada che vi condurrà in alto fino a quando non incontrerete un ramo d’albero sporgente.

A questo punto dovrete usare Torrente per saltare fino alla sporgenza corrispondenza, dove troverete una scala: saliteci sopra e muovetevi accuratamente fino a raggiungere una nuova sporgenza.

Sconfiggete il soldato che troverete a fare la guardia e continua la vostra scalata fino a raggiungere un luogo di grazia: attivarlo significa che da adesso potrete utilizzare il viaggio rapido per raggiungere la Torre Divina di Caelid tutte le volte che vorrete.

A questo punto, non dovrete fare altro che girare a destra per raggiungere la cima per ripristinare la Grande Runa: attivarla vi permetterà di potenziare salute, stamina e FP massimi in un colpo solo.

Se avete seguito attentamente le nostre istruzioni, non possiamo che farvi i nostri più sinceri complimenti per un’altra impresa ben riuscita e augurarvi buona fortuna per le vostre prossime sfide.