Elden Ring: consigli e trucchi per iniziare

Durante il nostro viaggio in Elden Ring ci siamo resi conto che il gioco, contrariamente a quanto sembrava dalle anteprime, riesce in realtà a proporre un importante livello di sfida, per cui non dovete mai sottovalutare i pericoli che l’Interregno vi metterà davanti.

Per questo motivo, abbiamo messo insieme una guida senza spoiler in cui vediamo i nostri consigli per iniziare Elden Ring e alcuni trucchi da tenere a mente durante le vostre scorribande, che vi aiuteranno a evitare le peggiori morti e a farvi strada più facilmente.

Tenete in mente le vostre caratteristiche come giocatori

Quando all’inizio del gioco scegliete la vostra classe – classi a cui dedichiamo una guida specifica – ricordatevi che questa influenza i valori iniziali del vostro personaggio – ma che in seguito potete anche decidere di cambiare idea e riassegnare tutti i vostri punti.

La cosa importante da tenere a mente è lo stile di gioco che vi è più congeniale. Individuate le caratteristiche che si legano meglio al vostro approccio e concentrare su quelle lo sviluppo: essere un po’ forti in tante cose rischia di non fare abbastanza la differenza, rispetto all’essere molto forti in abilità specifiche.

Questo, fermo restando che il gioco va molto a braccetto con la possibilità di sposare approcci multipli: avere un personaggio molto forte nelle abilità tank, ad esempio, non vi vieta di tanto in tanto di sviluppare anche le sue capacità magiche, per facilitarvi nell’uso di alcuni incantesimi. L’importante è che lo facciate sempre con criterio, senza rischiare di spendere troppi punti su qualcosa che poi usereste solo marginalmente, penalizzando le capacità chiave della vostra build.

Elden Ring potrebbe punirvi se vi sopravvalutaste

Trovate prima Melina, poi pensate al resto

Ricordatevi che, un po’ come in Bloodborne con l’automa, in questo gioco avete bisogno di Melina per spendere i vostri punti e fare level up.

Riuscirete a sbloccarla abbastanza presto (trovando i primi tre Siti di Grazia), quindi concentratevi prima di tutto su questo obiettivo, così da poter poi iniziare a costruire al meglio il vostro personaggio.

Sentitevi liberi di esplorare

Essendo il gioco un open world, questo significa che vi lascia una grande libertà di decidere dove volete andare. Se c’è una luce guida che vi fa capire più o meno come dovreste muovervi per andare avanti nel viaggio principale, è anche vero che il gioco potrebbe mettervi davanti a un ostacolo brutale come un boss che non riuscite a superare.

Se nei vecchi giochi questi boss richiedevano magari di far backtracking e girare in tondo in alcune zone solo per raccogliere anime/echi del sangue da spendere poi per migliorare le vostre statistiche, qui potete semplicemente andare altrove, senza necessariamente tornare indietro. Se il sentiero per proseguire a destra, per spiegare la cosa chiaramente, è bloccato da un boss troppo forte, andate in quello centrale, o in quello a sinistra, per vedere cos’altro vi aspetta lì, accumulando esperienza senza essere costretti a ripetere sempre gli stessi scenari.

Esplorare, oltretutto, vi permette spesso di scoprire nuovi personaggi che vivono nell’Interregno, nuove creature, ma anche e soprattutto nuove risorse utili – incantesimi compresi che potreste semplicemente perdervi per sempre, se aveste un approccio rigido e proseguiste solo sulla via maestra della storia principale.

Sfruttate lo stealth

Era stato anticipato nella presentazione di Elden Ring ed effettivamente l’approccio furtivo è una realtà all’interno del gioco. Questo significa che, se siete abbastanza scaltri, potete riuscire a colpire i nemici di soppiatto e alle spalle, riuscendo ad arrecare una grande quantità di danni.

Potete anche cercare di attirare i nemici per isolarli e poi colpirli alla schiena, quindi ricordatevi sempre di questa possibilità quando lo scontro frontale rischia di essere troppo proibitivo per il vostro livello attuale.

Ricordatevi anche che lo stealth è più efficace durante la notte, perché il buio vi viene incontro e vi viene in favore. Sfruttate questa caratteristica a vostro vantaggio, anche quando volete evitare uno scontro: se il nemico non vi vede, dopotutto non siete costretti ad affrontarlo…

Anche il più spaventoso dei nemici può andare giù

Non esagerate negli scontri

Ci sono dei momenti in cui il gioco vi mette di fronte a più nemici contemporaneamente. Non pensate di poter semplicemente ammazzare tutti: la cosa più saggia da fare, spesso, è allontanarsi per cercare di dividere i vostri avversari, perché è difficile tenere d’occhio tutti e schivare i loro attacchi, se state subendo un attacco frontale, uno laterale e uno alle spalle nello stesso momento.

Siate astuti e capovolgete la situazione a vostro vantaggio, magari allontanandovi per farvi seguire da un solo nemico, staccandolo dal gruppetto degli altri.

Il ritmo è importante

Sembra quasi un paradosso, ma non lo è: i giochi come Elden Ring a loro modo sono molto ritmati nei combattimenti. Questo significa che ci sono momenti in cui dovete imparare il pattern e i tempi degli attacchi del vostro nemico, per anticiparlo. Tanto passa per il premere il tasto giusto al momento giusto, magari per farvi indietro schivando un attacco e poi colpire sul fianco scoperto del vostro avversario.

Studiate chi avete di fronte e non fatevi prendere dalla fretta: sopravvalutarvi è il primo modo per morire malissimo in Elden Ring.

Comprate una torcia!

Come è facile immaginare, Elden Ring è strapieno di dungeon e spesso questi dungeon sono bui, il che rende difficile riuscire a muoversi e anticipare le mosse dei vostri nemici.

Per questo, subito dopo che terminate il tutorial e giungete al Primo Luogo di Grazia, vi raccomandiamo di parlare con Kalé per comprare una torcia. Può sembrare un oggetto banale, ma in un mondo come quello di questo gioco vi salverà la vita.

Usate Torrente quando ha senso

Sappiamo tutti che l’Interregno può essere attraversato anche a cavallo, sedendo sulla sella di Torrente. Attenzione, però, perché se pensate che questa sia sempre la miglior soluzione, vi sbagliate di grosso. Il cavallo, se subite dei danni, potrebbe infatti disarcionarvi e mandarvi gambe all’aria nel bel mezzo di uno scontro, quindi tenete conto.

Usate il cavallo con intelligenza!

È anche vero che contro nemici lenti attaccare rapidamente da cavallo può essere una geniale soluzione. Ricordatevi solo che, se siete stati colpiti, ci sono ottime possibilità che i prossimi fendenti nemici vi disarcioneranno dal cavallo, quindi vi conviene anticipare la cosa e scendere di vostra volontà, per non trovarvi a terra impossibilitati a difendervi per un po’ di secondi.

Usate i segnalini sulla mappa

La novità della mappa all’interno di questo gioco non semplifica affatto l’esplorazione, rendendola anzi più sensata e stimolante: ad aiutare in questo scopo è l’assoluta libertà di impostare puntine e segnalini sulla vostra mappa, così da appuntare luoghi di interesse in cui volete tornare in un secondo momento.

Potete anche usare icone diverse (magari per indicare un boss troppo forte, o un tesoro, o un NPC che vi ha fatto una richiesta) per fare in modo da ricordare facilmente cosa volevate appuntare.