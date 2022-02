Come fare respec in Elden Ring

Scegliere attentamente quali attributi potenziare sarà fondamentale per assicurarsi la sopravvivenza in Elden Ring: una scelta ottimale ci permetterà di accedere a Senzaluce più forti e in grado di utilizzare al meglio le proprie abilità.

Naturalmente può sempre capitare di commettere qualche errore di calcolo, ritrovandoci con un personaggio che vorremmo risistemare ricominciando da capo: per questo motivo potrà essere molto utile il respec del nostro avatar.

In questa guida vi spiegheremo come fare respec e le procedure da eseguire per sbloccare questa utilissima opzione di ribilanciamento.

Come fare respec

Prima di poter sbloccare l’abilità di fare respec in Elden Ring, sarà necessario aver raggiunto l’Accademia di Raya Lucaria, dove il nostro avatar sarà chiamato a sconfiggere Rennala, il secondo boss principale dell’avventura di FromSoftware.

Non si tratta dunque di un’opzione che potremo sbloccare durante i primi istanti del gioco, ma sarà necessario aver speso una certa quantità di ore per arrivare a utilizzare tale feature.

Dopo aver sconfitto Rennala in combattimento, avrete la possibilità di parlare con lei per scoprire che possiede l’abilità di riassegnare tutti i vostri punti abilità, richiedendo però in cambio una lacrima larvale.

Si tratta di uno degli oggetti più rari del gioco e che solitamente sarà protetto da nemici particolarmente ostici: utilizzare il respec è dunque una seconda chance per il vostro personaggio che dovrà essere conquistata da giocatori tenaci e abili.

Se riuscirete nell’impresa di guadagnarvi una lacrima larvale, Rennala riporterà le vostre statistiche ai punti base e vi consentirà di ridistribuire tutti i bonus attributo ottenuti fino a quel momento, tornando così al livello massimo guadagnato in precedenza.

Il respec è una feature particolarmente utile per chi deciderà di volersi concentrare su potenziamenti differenti per il prosieguo dell’avventura, ma andrà conquistato con la giusta tenacia: se fate parte di quei giocatori pronti per affrontare questa impresa, non possiamo che augurarvi buona caccia.