Elden Ring: Shadow of the Erdtree | Guida alle quest dei seguaci di Miquella

Sin dalla presentazione dello story trailer in cui comparivano i seguaci di Miquella era chiaro che questi sarebbero stato il fulcro della narrazione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Le aspettative non sono state deluse, e all’interno dell’espansione ognuno di questi sette personaggi ha una sua quest personale, spesso strettamente collegata agli eventi principali del titolo.

In questa nostra guida vogliamo consigliarvi i passi principali per riuscire a finire tutte le quest legate ai personaggi di Miquella, in modo da non perdervi nessun oggetto e nessun dialogo della storia, anche se, a causa di alcune scelte importanti da compiere, non sempre sarà possibile fare tutto in una singola run.

Tutte le quest dei seguaci di Miquella

I seguaci di Miquella sono in totale sette, alcuni di essi avranno diversi esiti per le loro storie a seconda delle vostre scelte in alcuni punti importanti del gioco, altri invece hanno una storia più lineare. In questa guida analizzeremo punto per punto tutte le posizioni in cui incontrare e far proseguire le quest di ciascun personaggio, fate solo attenzione a due momenti che potrebbero farvi perdere alcuni passaggi o persino far finire prematuramente le quest. I momenti a cui ci riferiamo sono:

Avvicinarvi alla Rocca dell’Ombra , momento in cui un messaggio apparirà dicendovi che un incantesimo e una Runa Maggiore sono stati spezzati.

, momento in cui un messaggio apparirà dicendovi che un incantesimo e una Runa Maggiore sono stati spezzati. Quando brucerete l’albero che sigilla il dungeon finale di Enir-Ilim con la fiamma di Messmer.

In questi due momenti la storia subirà un brusco acceleramento, portando i personaggi a muoversi dalle loro posizioni o ad avere nuovi dialoghi. Vediamo dunque come affrontare ciascuna quest.

Leda, Cavaliera dell’Ago

Leda è il personaggio principale che vi introdurrà all’espansione Shadow of the Erdtree. Il primo incontro con lei infatti avverrà nell’arena di Mohg dopo averlo sconfitto, e sarà proprio Leda a dirvi di toccare il braccio avvizzito per arrivare nel Regno dell’Ombra. Dopo questo primo contatto con Leda non la rivedrete per un po’, ma troverete delle note riguardo la posizione di Miquella lasciate da lei sia nell’insediamento di Belurat che a Forte Ensis.

Potrete poi evocare Leda per sconfiggere il boss Rellana, cavaliera delle lune gemelle. Una volta sconfitto questo boss la reincontrerete proprio al di fuori di Forte Ensis in un Sito di Grazia dove è presente anche una croce di Miquella. La cavaliera sarà in compagnia dell’Araldo del Corno. Parlatele più volte per scoprire nuovi dettagli su di lei e sui suoi compagni.

Dopo aver ricevuto il messaggio della rottura delle Runa Maggiore di Miquella, tornate da Leda sempre nel Sito di Grazia dove si trovava in precedenza. L’incantesimo che condizionava i seguaci di Miquella si è rotto e non tutti ora sono convinti di volerlo seguire. Leda però, essendo molto devota al semidio, continuerà a seguirlo con cieca fede e anzi, ora parlandoci vi dirà che è pronta a eliminare chi tra i suoi compagni ritiene sia una minaccia per Miquella.

Parlandoci nuovamente vi chiederà un parere su chi dovrebbe eliminare tra Thiollier e l’Araldo del Corno, in realtà sia che scegliate Thiollier o che non scegliate nessuno, la scelta ricadrà sempre sull’Araldo del Corno.

Arrivati all’interno della Rocca dell’Ombra, di fronte all’ascensore che porta al magazzino centrale, troverete due segni di evocazione, uno per aiutare Leda a eliminare l’Araldo del Corno e l’altro invece per aiutare l’Araldo a sconfiggere Leda.

Se sceglierete di aiutare Leda dovrete uccidere l’Araldo del Corno in combattimento. Otterrete tutto l’equipaggiamento di quest’ultimo ma interromperete la sua quest prematuramente. inoltre, tornando al Sito di Grazia di fronte Forte Ensis la guerriera vi premierà con un oggetto, il talismano Albero intrecciato lacerante che ha come effetto di potenziare gli attacchi in scatto.

dovrete uccidere l’Araldo del Corno in combattimento. Otterrete tutto l’equipaggiamento di quest’ultimo ma interromperete la sua quest prematuramente. inoltre, tornando al Sito di Grazia di fronte Forte Ensis la guerriera vi premierà con un oggetto, il talismano Albero intrecciato lacerante che ha come effetto di potenziare gli attacchi in scatto. Se scegliete di aiutare l’Araldo del Corno riceverete in premio da quest’ultimo una cenere di guerra la Runa di Leda che, oltre a darvi 40 mila rune se usata, avrà nella sua descrizione alcune nuove informazioni sulla cavaliera dell’ago. Così facendo però Leda scomparirà dalla sua posizione al di fuori da Forte Ensis e la ritroverete solo poco prima della fine dell'espansione.

riceverete in premio da quest’ultimo una cenere di guerra la Runa di Leda che, oltre a darvi 40 mila rune se usata, avrà nella sua descrizione alcune nuove informazioni sulla cavaliera dell’ago. Così facendo però Leda scomparirà dalla sua posizione al di fuori da Forte Ensis e la ritroverete solo poco prima della fine dell'espansione. Potrete anche ignorare i segni e non aiutare nessuno e le quest di entrambi i personaggi procederanno comunque.

Leda infatti tornerà al solito Sito di Grazia e stavolta deciderà di prendere di mira Sir Ansbach. Ancora una volta, andando al piano terra del magazzino della Rocca delle Ombre, nella posizione dove più tardi nel gioco troverete Ansbach. Qui saranno presenti ancora una volta i segni per aiutare Leda o l’anziano cavaliere del sangue.

Ancora una volta aiutando Leda interromperete prematuramente la quest di Ansbach ottenendo anche tutto il suo equipaggiamento.

interromperete prematuramente la quest di Ansbach ottenendo anche tutto il suo equipaggiamento. Se invece aiuterete Ansbach , Leda scomparirà dalla sua solita posizione e otterrete in premio la Runa di Leda e l’arco di Ansbach, e il cavaliere sarà disponibile per essere evocato nello scontro finale dell’espansione.

, Leda scomparirà dalla sua solita posizione e otterrete in premio la Runa di Leda e l’arco di Ansbach, e il cavaliere sarà disponibile per essere evocato nello scontro finale dell’espansione. Ancora una volta potrete scegliere di non aiutare nessuno, non riceverete nessun premio ma in compenso potrete comunque avere Ansbach come alleato nella parte finale del gioco.

L’ultimo incontro con Leda avverrà ad Enir-Ilim poco prima del boss finale. Non importa cosa avrete scelto in precedenza, Leda vorrà uccidervi per proteggere Miquella e vi attaccherà insieme ad altri suoi compagni che cambieranno a seconda delle scelte fatte nelle quest degli altri.

Dane Fogliamorta sarà sempre parte dello scontro in aiuto di Leda.

sarà sempre parte dello scontro in aiuto di Leda. Moore aiuterà Leda se nella sua quest gli avrete detto di lasciarsi tutto alle spalle.

aiuterà Leda se nella sua quest gli avrete detto di lasciarsi tutto alle spalle. Freyja dei Mantorosso aiuterà Leda se le avrete consegnato la lettera di Ansbach.

aiuterà Leda se le avrete consegnato la lettera di Ansbach. L’Araldo del Corno sarà un avversario se non lo evocherete contro Messmer e se non lo sconfiggerete nell’incontro alle rovine di Rauh.

sarà un avversario se non lo evocherete contro Messmer e se non lo sconfiggerete nell’incontro alle rovine di Rauh. Ansbach sarà un vostro alleato se gli avrete dato una pergamena importante trovata nella Rocca delle Ombre durante la sua quest.

sarà un vostro alleato se gli avrete dato una pergamena importante trovata nella Rocca delle Ombre durante la sua quest. Thiollier vi aiuterà se gli riferirete le parole che avrete sentito da Santa Trina.

Dopo questo epico scontro finale, Leda vi comunicherà le sue ultime parole prima di morire e lasciarvi tutto il suo equipaggiamento. Troverete infatti il suo corpo ormai esanime appena fuori dall’arena dove l’avrete affrontata.

Dane Fogliamorta

Il primo incontro con questo silenzioso monaco avverrà come personaggio evocabile nello scontro con il boss Rellana, cavaliera delle lune gemelle. Una volta sconfitta, nel Sito di Grazia appena fuori del Castello di Ensis, troverete un messaggio di Dane con una emote da imparare per il vostro personaggio. Nel messaggio vi dirà di andare a est se vorrete seguire la via del guerriero, così da poterlo sfidare, e soprattutto indicherà che non servono parole, un indizio importante per il vostro primo incontro con questo silenzioso monaco.

Dane si troverà infatti alle rovine di Moorth di fianco a una croce di Miquella, ma non vi dirà nulla se ci parlerete. Dovrete infatti usare l’emote trovata nel messaggio precedente per iniziare un combattimento con lui. Se vincerete otterrete l’arma Arti Fogliamorta, che vi permetterà di usare le arti marziali nel gioco, e il caratteristico cappello di Dane.

Ci saranno due incontri indiretti nel gioco, uno nella zona delle cascate a sud-est della Rocca delle Ombre, quella in cui dovrete trovare un sarcofago nei sotteranei del castello per accedere a quest’area chiamata Corso del fiume dei Reclusi. Troverete infatti un messaggio di Dane lungo la strada che vi narrerà di come si dedichi al temprare il proprio corpo e spirito sotto una cascata. Indagando in quest’area troverete infatti il resto del suo equipaggiamento proprio sotto una delle cascate presenti.

Arrivati nella zona delle Rovine di Rauh troverete un altro messaggio di Dane che vi indicherà la direzione da prendere per raggiungere Miquella insieme a una nuova cenere di guerra dedicata alle arti marziali.

L’incontro finale con Dane avverrà a Enir-Ilim durante lo scontro finale con Leda. Dane si schiererà sempre dalla parte della cavaliera e vi toccherà sconfiggerlo per forza per proseguire. Una volta battuto vi lascerà il suo equipaggiamento e un’altra arma chiamata Passi di Dane legata sempre alle arti marziali del gioco.

Freyja Mantorosso

Incontrerete questa prode guerriera dei Mantorosso per la prima volta al Sito di Grazia Croce del sentiero triforcato appena prima di imboccare la strada per Belurat. La donna vi racconterà del suo collegamento con il generale Radhan in quanto sua sottoposta e vi consiglierà di parlare con l’Araldo del Corno lì di fianco per avere maggiori informazioni sulle croci di Miquella.

Arrivati allo scontro con il boss Bestia Divina all’interno di Belurat, potrete evocare Freyja per farvi dare una mano. Una volta sconfitto il boss se tornerete a parlarci dove l’avete incontrata la prima volta vi racconterà altri dettagli del suo passato.

Dopo la rottura della Runa Maggiore, Potrete tornare a palare con Freyja sempre nello stesso posto, lei vi dirà che deve indagare su un patto che Miquella ha fatto con Radhan e che sarà per conto suo per un po’. Dopo aver esaurito i suoi dialoghi scomparirà e la potrete reincontrare soltanto più avanti alla Rocca delle Ombre, prima come evocazione per affrontare il boss Ippopotamo D’Oro. Poi all’interno del Magazzino, più precisamente di fronte al Sito di Grazia del sesto piano.

Qui Freyja sembrerà alla ricerca di qualcosa e vi chiederà di lasciarla stare, pentendosi di non aver chiesto una cosa quando poteva a Sir Ansbach. Fortunatamente Ansbach è al piano terra del Magazzino, ma fate molta attenzione a non dargli la pergamena che sta cercando per la sua quest prima di aver parlato con Freyja, altrimenti Ansbach sparirà e non potrete portare avanti la quest della Mantorosso.

Dovrete invece parlare con Ansbach e fare riferimento al dialogo di Freyja quando avrete la possibilità di scegliere un argomento da riferire all’anziano cavaliere. Ansbach preparerà una lettera da consegnare alla donna. Ora avrete due scelte:

consegnando la lettera a Freyja questa vi donerà uno scudo chiamato Scudo del leone dorato e sparirà. Potrete dunque riferire ad Ansbach della scelta della guerriera. Freyja tornerà dunque ad affrontarvi nello scontro finale ad Enir-Ilim insieme a Leda. Una volta sconfitti tutti gli avversari troverete tutto il suo equipaggiamento addosso al suo corpo nella stanza dove si è svolta la battaglia.

questa vi donerà uno scudo chiamato Scudo del leone dorato e sparirà. Potrete dunque riferire ad Ansbach della scelta della guerriera. Freyja insieme a Leda. Una volta sconfitti tutti gli avversari troverete tutto il suo equipaggiamento addosso al suo corpo nella stanza dove si è svolta la battaglia. Se invece non consegnerete la lettera, Freyja resterà nella Rocca delle Ombre fino alla fine dell’espansione. Arrivati a questo punto sparirà lasciandosi dietro lo Scudo del leone dorato, senza un’altra possibilità di essere incontrata.

Moore

Troverete Moore la prima volta nel Sito di Grazia di fronte alle porte di Belurat insieme ad Ansbach. Parlandoci la prima volta vi permetterà di comprare alcuni oggetti dal suo negozio, comprate qualcosa per far apparire una nuova opzione di dialogo in cui il robusto personaggio vi racconterà un po’ della sua passione per la ricerca di oggetti utili.

Consiglio importante: dopo aver parlato con Thiollier la prima volta tornate a parlare con Moore così che questi vi consegni un importante oggetto da consegnare poi a Thiollier. Quest’oggetto è fondamentale per un’altra quest dedicata alla sacerdotessa della Comunione Draconica.

Dopo la rottura della Runa Maggiore di Miquella, Moore si sentirà perduto e vi chiederà cosa fare, avrete tre opzioni:

Dirgli di lasciarsi tutto alle spalle . In questo caso Moore sparirà dalla sua solita posizione e lo rivedrete solo durante lo scontro finale con Leda, dove interverrà come vostro nemico. Una volta sconfitto potrete ottenere tutto il suo equipaggiamento.

. In questo caso Moore sparirà dalla sua solita posizione e lo rivedrete solo durante lo scontro finale con Leda, dove interverrà come vostro nemico. Una volta sconfitto potrete ottenere tutto il suo equipaggiamento. Dirgli che resterà triste per sempre . Moore resterà a rimuginare su questa risposta per un po’ e poi sparirà per sempre dal Sito di Grazia.

. Moore resterà a rimuginare su questa risposta per un po’ e poi sparirà per sempre dal Sito di Grazia. Dirgli non lo so. In questo caso le due opzioni precedenti saranno ancora disponibili parlando con Moore, ma se avanzerete ancora nella storia queste spariranno e Moore non si muoverà dal suo solito posto.

L’Araldo del Corno

Troverete l’Araldo del Corno insieme a Freyja al Sito di Grazia Croce del sentiero triforcato nella prima area dell’espansione. Nonostante i suoi modi poco collaborativi, vi darà una mappa in cui sono segnate le posizioni delle prime Croci di Miquella nelle zone adiacenti.

Dopo aver sconfitto Rellana, lo troverete insieme a Leda nel Sito di Grazia appena fuori da Forte Ensis dove, parlandoci, vi darà un’altra mappa con la posizione di nuove croci da trovare.

Una volta che la Runa Maggiore di Miquella sarà spezzata, l’Araldo del Corno capirà di essere stato influenzato dall’incantesimo, ma vi dirà che il suo obiettivo di vendicarsi di Messmer non è cambiato, intimandovi di non provare a fermarlo.

Ritroverete l’Araldo come PNG evocabile contro il boss Ippopotamo D’Oro all’ingresso della Rocca delle Ombre. Dopodiché troverete poco più avanti nella rocca due segni di evocazione, legati alla quest di Leda, in cui la cavaliera dell’ago proverà a uccidere l’Araldo. Qui avrete tre opzioni:

Se aiuterete Leda , ucciderete l’Araldo ottenendo tutto il suo equipaggiamento, ma interromperete prematuramente la sua quest.

, ucciderete l’Araldo ottenendo tutto il suo equipaggiamento, ma interromperete prematuramente la sua quest. Se aiuterete l’Araldo questi vi ringrazierà donandovi una Cenere di Guerra e la Runa di Leda.

questi vi ringrazierà donandovi una Cenere di Guerra e la Runa di Leda. Se ignorerete entrambi i segni, la quest dell’Araldo continuerà, così come quella di Leda.

A patto che non abbiate scelto di aiutare Leda, troverete l’Araldo del Corno evocabile come vostro aiuto contro Messmer in cima alla Rocca delle Ombre. Se lo evocherete, una volta sconfitto il boss potrete parlare con lui che vi dirà che non si sente ancora soddisfatto della sua vendetta.

Infine l’Araldo vi attacchera come invasore nelle Rovine di Rauh, proprio poco prima della boss fight contro Romina, santa del bocciolo. Qui sarete costretti a sconfiggerlo, facendolo l’Araldo morirà e vi lascerà tutto il suo equipaggiamento. State attenti a non sconfiggere Romina prima di aver sconfitto Messmer, altrimenti l’Araldo non comparirà in questo luogo. In questo caso, o se non lo avete evocato contro Messmer, l’Araldo parteciperà alla battaglia finale ad Enir-Ilim come vostro avversario.

Ansbach

Incontrerete il saggio Ansbach la prima volta nel Sito di Grazia di fronte alle porte di Belurat insieme a Moore. Questi vi dirà che era un servitore di Mohg, ma che è stato convinto da Miquella a unirsi alla sua causa. Trovando le Croci di Miquella sparse nella mappa potrete poi tornare da Ansbach per ottenere maggiori informazioni sugli eventi del gioco.

Una volta comparso il messaggio legato alla rottura della Runa Maggiore di Miquella, Ansbach cambierà completamente parere su Miquella raccontandovi alcuni aneddoti molto interessanti sulla sua storia con il semidio. Dopo questo dialogo scomparirà dalla zona di fronte ai cancelli di Belurat.

Lo ritroverete poi all’interno della Rocca delle Ombre, in una stanza al piano terra del magazzino intento a cercare informazioni sui resti del suo signore Mohg. Al quarto piano del magazzino è possibile trovare un oggetto chiamata Pergamena del Rituale Segreto, che è fondamentale da dare ad Ansbach per far proseguire la sua quest. Al sesto piano del Magazzino troverete anche Freyja, che farà riferimento ad Ansbach per alcune informazioni che le mancano per il suo obiettivo. Tornando da Ansbach potrete decidere di accennargli di quest’incontro per proseguire la quest della Mantorosso, ma fatelo prima di dare la pergamena ad Ansbach.

Ora potrete decidere di dare la pergamena ad Ansbach oppure no:

Se non gliela darete Ansbach si limiterà a rimanere al piano terra del Magazzino, e non farà più nulla per il resto del gioco.

Se invece deciderete di dargli la pergamena, il cavaliere del sangue vi ringrazierà dicendovi che ora ha le risposte che gli servono.

Se state seguendo anche la quest di Leda, questa vorrà eliminare Ansbach e troverete al posto del personaggio nel luogo in cui si trova nella Rocca delle Ombre due segni di evocazione per decidere da che parte schierarvi:

Aiutando Leda ucciderete Ansbach che vi lascerà tutto il suo equipaggiamento, ma in questo modo ne interromperete prematuramente la quest.

ucciderete Ansbach che vi lascerà tutto il suo equipaggiamento, ma in questo modo ne interromperete prematuramente la quest. Se aiuterete Ansbach questi vi premierà dandovi il suo arco e la Runa di Leda.

questi vi premierà dandovi il suo arco e la Runa di Leda. Potrete anche non fare nulla, non ricevendo ricompense, ma la quest di Ansbach proseguirà comunque.

Troverete infine Ansbach come PNG evocabile per aiutarvi a sconfiggere Leda e i suoi alleati. Dopo lo scontro potrete parlare ancora con Ansbach appena prima delle scale che conducono al boss finale. Qui vi rivelerà ulteriori dettagli sulla storia, inoltre potrete evocarlo ancora una volta nello scontro con il boss finale del gioco.

Una volta sconfitto il boss finale troverete il corpo di Ansbach nella zona dello scontro, dove potrete recuperare il suo equipaggiamento e un nuovo incantesimo di sangue.

Thiollier

Thiollier si trova nella parte più a est della Piana dei Sepolcri, presso il Sito di Grazia chiamato Croce del sentiero delle colonne. Per raggiungere questo luogo andate oltre il ponte che porta a Forte Ensis e poi proseguire verso sud. Thiollier sarà vicino anche a una Croce di Miquella. Parlategli e vi dirà che anche lui è un Senzaluce e che non ha grandi capacità a parte saper usare i veleni. Dopo ciò vi permetterà di comprare alcuni oggetti legati proprio al veleno, come anche l’arma dei profumieri in grado di avvelenare gli avversari.

Parlate con Moore dopo aver incontrato Thiollier per ottenere un oggetto da ridare a quest’ultimo. Una volta consegnato l’oggetto al Senzaluce otterrete l’infuso di Thiollier che vi servirà per una quest legata alla Sacerdotessa della Comunione Draconica.

Dopo il messaggio che annuncia la rottura della Runa Maggiore di Miquella, Thiollier si sentirà confuso e parlerà di Santa Trina, dicendo che vorrebbe rivederla un’ultima volta. Il Senzaluce dirà di volersi spostare verso la costa a sud per cercare questa figura mitica scomparendo dal luogo dove lo avete incontrato la prima volta.

Ora dovrete trovare la zona chiamata Faglia dei sarcofagi di pietra, che si trova nella penisola più a sud della mappa. Per raggiungerla dovrete scendere all’interno di una voragine stando attenti a non cadere. Qui dovrete arrivare fino alla fine dell’area battendone anche il boss, ossia il Cavaliere Putrescente, così da avere accesso alla grotta dove si trova Santa Trina. All’interno dovreste trovare anche Thiollier se siete avanzati con la sua quest fino a questo punto. Se non lo vedete provate a spostarvi in un altro Sito di Grazia e a tornare poi in questo luogo.

Parlate con Thiollier che vi dirà di voler bere il nettare di Santa Trina per poterne sentire la voce un’ultima volta. Parlando con Santa Trina avrete solo l’opzione di berne il nettare, facendolo morirete. Dovrete però farlo quattro volte per sbloccare una scena in cui Santa Trina vi parlerà. Potete ripetere il procedimento altre due volte per sentire un nuovo dialogo di Santa Trina.

Ora parlate con Thiollier dicendogli di aver sentito la voce di Santa Trina. Questo, geloso, si infurierà con voi intimandovi di non raccontargli più menzogne. Ignoratelo e raccontategli nuovamente di aver parlato con Santa Trina. Appena dopo aver riposato nel Sito di Grazia al di fuori della caverna vi invaderà e dovrete sconfiggerlo. Battendolo otterrete anche un Talismano di Santa Trina, che aumenta la potenza del vostro personaggio quando si verifica nelle vicinanze uno status Sonno.

Riposate nuovamente al Sito di Grazia al di fuori dalla caverna e tornate a parlare con Thiollier ora agonizzante dopo la sconfitta subita. Vi chiederà di dirgli cosa Santa Trina vi ha rivelato. Dicendoglielo resterà incredulo e non vi dirà molto altro.

Una volta giunti a Enir-Ilim durante lo scontro finale con Leda e i suoi seguaci, potrete ora evocare Thiollier per aiutarvi nel combattimento. Il Senzaluce esperto di veleni potrà essere evocato nuovamente nello scontro con il boss finale. Una volta sconfitto questo e riposato al nuovo Sito di Grazia comparso nell’aerna del boss, potrete trovare il corpo di Thiollier appena a nord-est, e da qui ottenere tutto il suo equipaggiamento.