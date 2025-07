Hot Wheels alza il livello e si lancia in pista: la nuova collezione Hot Wheels x Formula 1 Collection è una linea dedicata al mondo della Formula 1, con licenza ufficiale e una selezione di monoposto appartenenti ai principali team del campionato mondiale.

In occasione del 75° anniversario della nascita del Campionato di Formula 1 e dopo anni di assenza significativa, Mattel e Hot Wheels tornano a puntare con forza sulla Formula 1, arricchendo il proprio catalogo con un mix di modelli pensati per i più piccoli, ma per i collezionisti più esperti.

La collezione si distingue per un approccio accessibile: stessi stampi per tutte le auto ma livree ufficiali curate nei dettagli, licenze originali e una sorprendente ricchezza di sponsor.

Le confezioni

La nuova linea Hot Wheels x Formula 1 si articola in due formati diversi per quanto riguarda le confezioni:

Five-Pack da collezione. Confezione 'multipla' con cinque monoposto dei seguenti team: McLaren Formula 1 Team BWT Alpine F1 Team Visa Cash App Red Bull Racing Kick Sauber F1 Team MoneyGram Haas F1 Team



Modelli singoli blisterati. Le vetture della Red Bull Racing Oracle e della Williams Racing sono confezionate singolarmente nel canonico blister della Mainline.

Il contenuto delle confezioni

Ogni auto della collezione utilizza lo stesso stampo base ma viene arricchita da una livrea ufficiale e dettagli grafici accurati. Tra i punti di forza troviamo:

Licenze reali : Red Bull, McLaren, Alpine, Williams, Kick Sauber, Haas, Red Bull Racing.

Branding completo : Oracle, Komatsu, Gulf, Visa, Tag Heuer, Chipotle e molti altri sponsor appaiono sulle carrozzerie.

Dettagli tecnici: scocca in metallo, base in plastica, spoiler anteriori e posteriori integrati, pilota visibile con casco, cerchi Aero Wheel personalizzati.

Nonostante si tratti di modelli della Mainline, la qualità generale è elevata: le monoposto sono leggere ma solide, con un buon bilanciamento tra giocabilità e resa estetica

Considerazioni finali

La nuova collezione rappresenta una svolta per il marchio Hot Wheels. Se da un lato i modelli premium e in scala più grande (come quelli venduti su Mattel Creations) puntano su collezionismo e dettagli maniacali, la linea base F1 ha l’ambizione di educare e divertire, portando i bambini (e non solo) nel mondo della Formula 1 con un prodotto economico ma fedele.

Il ritorno di Ferrari nella licenza Hot Wheels apre le porte a future espansioni, e l’intenzione del team grafico, guidato da Leeway Chang, lascia ben sperare su una (eventuale) nuova tradizione annuale: collezioni F1 ogni stagione, con aggiornamenti, squadre nuove e forse anche celebrazioni storiche.

Conclusioni

La Hot Wheels x Formula 1 è un progetto ambizioso e vincente. Coniuga la semplicità del prodotto base alla complessità delle grafiche ufficiali, mantenendo un prezzo popolare e accessibilità totale. È un'occasione perfetta per avvicinare nuovi fan al brand Hot Wheels e celebrare il fascino intramontabile della Formula 1.