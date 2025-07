Deckscape Dungeon è un escape room da tavolo compatto e subito giocabile, perfetto per gruppi casual e famiglie. Offre una narrazione coinvolgente, enigmi logici ben costruiti e una mappa modulare arricchita da pedine 3D che rendono l'esperienza più viva. I tre personaggi introducono varietà e rigiocabilità, seppur limitata. Meno adatto a chi cerca sfide complesse o una forte componente strategica, resta comunque un titolo brillante per una serata di gioco leggera e cooperativa.

Uno tra i format da tavolo più originali e apprezzati è sicuramente quello degli escape room. Esistono vari esempi di questo genere e tra le serie più longeve spicca Deckscape distribuito da dV Games e realizzata dagli italiani Martino Chiacchiera e Silvano Sorrentino. Nel momento della scrittura di questo articolo se ne contano ben 12, compreso il protagonista della recensione, nonché l'ultimo arrivato: Deckscape Dungeon.

Questo nuovo capitolo è ambientato in un mondo fantasy e mette i giocatori nei panni di tre archetipi classici dell’avventura, una maga, un guerriero e un arciere, impegnati nell’esplorazione di un misterioso dungeon. Come da tradizione per la serie, anche questo capitolo si gioca interamente tramite un mazzo di carte: niente app, niente manuali complicati, solo puro ingegno, cooperazione e una narrazione coinvolgente.

Il sistema di gioco è immediato, ma non banale: ogni carta propone enigmi, scelte e sviluppi narrativi che i giocatori dovranno affrontare insieme, cercando di risolvere il mistero nel minor tempo possibile e con il minor numero di errori. Prima di proseguire oltre, vi informiamo che, per evitare qualsiasi tipo di spoiler, non entreremo nei dettagli della trama né mostreremo immagini compromettenti poiché gran parte del piacere di gioco in Deckscape risiede proprio nella scoperta e nella sorpresa.

Packaging, componentistica e regolamento

La scatola di gioco è quella classica dei Deckscape, quindi formato tascabile facilmente trasportabile ovunque vogliate, ma al contempo difficile da richiudere a causa di un alto numero di componenti di gioco in relazione alla dimensione della scatola e di una chiusura non ermetica. Vi consigliamo, pertanto, di prestare attenzione durante il trasporto perché potreste trovare tutte le carte e le pedine sparpagliate. I componenti di gioco sono i seguenti:

60 carte extra-large

14 pedine eroi - mostri

La qualità è molto alta, nonostante la semplicità del titolo. Le carte presentano un'ottima grammatura e l'assenza di telatura non è un problema visto che non vanno mescolate. Le illustrazioni sono splendide e molto dettagliate, anche perché in non pochi casi vi è la necessità di osservare attentamente l'ambientazione per risolvere gli enigmi. L'aspetto più interessante riguarda la natura modulare del mondo di gioco che si mostra via via che si prendono strade o decisioni e che viene generato proprio dalle carte che vanno posizionate sul tavolo.

Le pedine tridimensionali, realizzate in cartoncino spesso, sono progettate per rappresentare con chiarezza visiva gli enigmi che coinvolgono movimenti su percorsi rappresentati dalle carte. Questi elementi non sono solo decorativi, ma funzionali: servono a tracciare con precisione la posizione dei personaggi o degli oggetti all’interno di sfide logiche e ambientali, dove ogni spostamento deve essere pianificato con attenzione. La presenza fisica delle pedine rende l’esperienza più immersiva, facilitando l’interazione con le meccaniche di gioco e contribuendo a mantenere alta la tensione durante la risoluzione dei puzzle.

Infine non è presente un regolamento, poiché ogni azione da compiere e ogni regola viene spiegata man mano che si prosegue nella lettura della storia semplicemente sfogliando le carte dalla numero 1 in poi. Saranno le carte, infatti, a spiegare quali pedine usare, come utilizzare le altre carte per creare la mappa di gioco ed eventuali regole extra. Al riguardo i testi sono molto semplici e di facile comprensione.

Setup e meccaniche di gioco

Deckscape Dungeon è un puzzle game tascabile che può essere giocato da 1 a 6 giocatori di età superiore ai 12 anni e le cui partite durano in media 60 minuti. Il setup è rapidissimo e consiste semplicemente nell'aprire la scatolina, prendere le carte e iniziare a sfogliarle. Eventualmente, per averle già pronte, si possono preparare le pedine incastrando i relativi pezzi di cartoncino così da dare la forma tridimensionale.

Il fulcro dell’esperienza di Deckscape Dungeon sta proprio nelle carte. Queste vanno lette in ogni dettaglio e ognuna di esse nasconde segreti e dettagli da memorizzare. Le carte permettono anche di costruire la sopracitata mappa modulare che si dispiega man mano delineando un labirinto sotterraneo ricco di sorprese. I giocatori guidano le miniature tridimensionali degli eroi, e talvolta quelle dei nemici, lungo percorsi mutevoli, affrontando enigmi articolati, trabocchetti ben congegnati e scelte narrative che influenzano il destino del gruppo.

La struttura del gioco premia il ragionamento e la pianificazione strategica: ogni progresso è il frutto di una cooperazione efficace, mentre ogni errore viene annotato e influisce sul punteggio finale, misurando la bravura del team. L'obiettivo del gioco è quello di recuperare le preziose gemme disseminate nel dungeon e scoprire il segreto che si cela dietro il destino del drago Kronaris.

Pregi e difetti

Questa nuova avventura fantasy introduce alcune novità nel ritmo e nella struttura degli enigmi, e offre un’esperienza adatta sia ai neofiti che ai veterani della serie. La presenza dei tre personaggi, ciascuno con abilità e prospettive differenti, aggiunge un interessante livello di varietà e rigiocabilità, elemento finora poco esplorato in questo formato.

Ancora una volta, la serie Deckscape conferma la sua capacità di proporre esperienze coinvolgenti e accessibili, in grado di racchiudere la tensione e l’adrenalina di una vera escape room nel formato compatto di un mazzo di carte. Una formula collaudata, ma tutt’altro che scontata, che riesce a sorprendere grazie alla qualità del design e alla cura per la narrazione.

Molto interessante il formato modulare della mappa di gioco impreziosito dalle pedine tridimensionali per dare un contesto più concreto agli enigmi che altrimenti si ridurrebbero a un mero esercizio mentale. Purtroppo, però, abbiamo notato un leggero sbilanciamento nella difficoltà di quest'ultimi.

Sebbene siano tutti di media difficoltà, quelli finali che dovrebbero rappresentare delle battaglie contro dei nemici via via più forti, ci sono sembrati inaspettatamente più semplici rispetto agli enigmi presenti nelle prime fasi. Inoltre permane il classico difetto di questo genere di giochi, ovvero la rigiocabilità limitata se giocato dopo poco tempo e con lo stesso gruppo di persone. È chiaro che verrebbe a mancare l'effetto sorpresa e la risoluzione degli enigmi risulterebbe molto più scontata.

Chi dovrebbe giocarci

Deckscape Dungeon si rivela una scelta eccellente per chi ama i giochi con enigmi rapidi e intelligenti e con un focus sulla cooperazione e sull’immediatezza. Perfetto per gruppi di amici o famiglie che desiderano vivere un’avventura fantasy compatta ma coinvolgente, il titolo offre un mix ben calibrato di puzzle logici, esplorazione e narrativa, tutto racchiuso in un formato tascabile e privo di regolamenti complessi.

È particolarmente consigliato a chi apprezza il concetto di escape room da tavolo, i giochi di deduzione e le esperienze one-shot in cui ogni decisione e l'effetto sorpresa contano. Il sistema “apri e gioca” permette di immergersi subito nell’azione, rendendolo accessibile anche a chi ha poca esperienza con i giochi da tavolo.

Al contrario, Deckscape Dungeon potrebbe non soddisfare chi è alla ricerca di un gioco dalla forte componente strategica, con una lunga progressione o una rigiocabilità elevata: trattandosi di un’avventura autoconclusiva, il titolo dà il meglio di sé alla prima partita. Anche chi predilige sfide competitive di alto livello potrebbe non trovare la giusta tensione che desidera essendoci enigmi di media difficoltà.

Conclusioni

Deckscape Dungeon rappresenta un'affascinante incursione del fantasy nel mondo degli escape room da tavolo, con una formula accessibile e ben collaudata che continua a dimostrarsi vincente. Questo capitolo, ambientato in un classico dungeon fantasy, offre una sfida ricca di enigmi logici, colpi di scena e momenti di genuino divertimento.

Pur mantenendo un livello di difficoltà adatto anche ai giocatori meno esperti, Deckscape Dungeon riesce a sorprendere con trovate brillanti e puzzle stimolanti, capaci di regalare piccole soddisfazioni senza mai sfociare nella frustrazione. Il sistema non bloccante consente infatti di godersi l’esperienza senza intoppi: se un enigma sembra ostico, è sempre possibile voltare la carta e proseguire, mantenendo alto il ritmo e il coinvolgimento del gruppo.

La componente cooperativa funziona al meglio con pochi giocatori, ma l’esperienza resta godibile fino a un massimo di sei partecipanti. Resta comunque un gioco perfetto per una serata particolare, magari come introduzione al genere per chi è curioso di esplorare il mondo degli escape room da tavolo senza troppe difficoltà.