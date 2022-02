Come evocare un amico e giocare in coop in Elden Ring

L’open world di Elden Ring è uno dei posti più brutali che incontrerete, ma non dovrete necessariamente affrontarlo da soli: l’ultimo capolavoro di FromSoftware offre infatti la possibilità di giocare in cooperativa, facendovi accompagnare da un vostro amico.

Questa volta potrete infatti non solo scegliere di giocare con persone provenienti da tutto il mondo per allearvi o sfidarvi a duello l’uno contro l’altro, ma anche chiedere a un vostro compagno fidato di unirsi al vostro server per farvi compagnia.

In questa guida vi spiegheremo dunque come invocare un amico in Elden Ring, spiegandovi anche come funzionano le meccaniche multigiocatore di questa grande avventura.

Come evocare un amico per giocare in cooperativa

Invocare un amico nella vostra partita è fortunatamente molto semplice: Elden Ring offre infatti la possibilità di attivare un sistema di password che vi consentirà di giocare solo con persone a vostra scelta.

Non dovrete fare altro che dirigervi nel menù di gioco alla categoria Sistema, per poi selezionare Network, Multigiocatore e poi cliccare il tasto corrispondente per entrare nelle impostazioni.

A quel punto, avrete la possibilità di impostare la password per la vostra partita: digitatene una a vostra scelta, assicurandovi che sia abbastanza complessa per impedire che sconosciuti possano indovinarla facilmente, segnalatela al vostro amico e attendete che si unisca al vostro match.

Fatto questo, potrete ufficialmente divertirvi in cooperativa e allearvi per sconfiggere i nemici più impegnativi dell’Interregno.

Come evocare altri giocatori

Proprio come molte altre produzioni di FromSoftware, resta naturalmente valida l’opzione di poter invocare alleati provenienti da tutto il mondo, o addirittura avversari da poter affrontare in duello.

Utilizzando il Rimedio del dito torto invocatore sarete in grado di scoprire i simboli di evocazioni presenti in determinate aree del gioco, che assomiglieranno a una pila di rocce sul terreno: se sono di colore dorato significa che i giocatori vorranno darvi una mano, se di colore rosso vorranno invece sfidarvi in duello.

Se invece vorrete essere evocati voi stessi, potrete utilizzare il Dito torto di Senzaluce per aiutare altri giocatori a sconfiggere boss ostici o il Dito torto di Duellante per provare a uccidere l’host che vi avrà chiamato nel suo mondo.

Se vorrete invece essere ancora più crudeli e invadere altri mondi, potrete decidere di utilizzare il Dito del Dissidente e tentare di uccidere i giocatori incontrati a tradimento: sta soltanto a voi scegliere da che parte stare.