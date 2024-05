The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Il gameplay unisce, alle meccaniche di esplorazione e combattimento del gioco precedente, anche la possibilità di utilizzare dei dispositivi che permettono di costruire piattaforme, supporti e veicoli di ogni sorta. È anche possibile mescolare tra loro armi ed equipaggiamenti, per dare vita a creazioni uniche da usare a proprio piacimento.

Produzione del gioco

Annunciato nel 2019, Tears of the Kingdom nacque in realtà come idea di DLC per il gioco precedente. Una volta che il team di sviluppo si rese conto di avere, però, troppo materiale per una semplice espansione, decise di farne un gioco a tutto tondo.

Venne presentato all'E3 2019, ma solamente a settembre 2022 venne confermato il titolo. In precedenza, ci si riferiva al gioco come "il seguito di Breath of the Wild".

Nintendo aveva previsto di pubblicarlo nel corso del 2022, ma in seguito decise di annunciare il rinvio al 2023, con la data di debutto poi confermata per il 12 maggio durante un Nintendo Direct tenutosi a settembre.

Team di sviluppo

Producer: Eiji Aonuma

Director: Hidemaro Fujibayashi

Art direction: Satoru Takizawa

Colonna sonora: Manaka Kataoka

Accoglienza

Tears of the Kingdom ha avuto un'accoglienza molto forte da parte della critica, con una media voto di 96/100 secondo l'aggregatore Metacritic.

Al suo debutto in Regno Unito, inoltre, il gioco ha fatto registrare numeri da record, superando anche quelli del precedente Breath of the Wild e perfino di Hogwarts Legacy, che era stato il lancio migliore in UK nel 2023 fino a quel momento.

A cura di Stefania Sperandio