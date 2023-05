Dove trovare Zonanio rapidamente in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Come avrete notato, lo Zonanio è una risorsa molto preziosa nel mondo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Quest'ultimo, al quale venite introdotti fin dal prologo nell'Isola delle Origini, è infatti molto prezioso perché potete trasformarlo in carica per i vostri dispositivi Zonau – sfogando così la fantasia e costruendo veicoli o risorse davvero assurdi e originali.

Il primo passo, però, è uno: dove trovare lo Zonanio rapidamente?

Dove trovare Zonanio rapidamente in Zelda: Tears of the Kingdom

Purtroppo la risposta potrebbe non piacervi perché, dopo che venite introdotti allo Zonanio nel prologo del gioco, la realtà è che si trova facilmente nel Sottosuolo di Hyrule.

Armatevi di tutto punto, quindi, perché lì vi attenderanno creature pronte a farvi la festa e dovrete anche evitare il Miasma, che potrebbe ridurre temporaneamente i cuori massimi della vostra salute.

Per scendere nel sottosuolo, raggiungete una delle voragini evidenziate in rosso nella mappa del gioco. Attenzione ad aprire la Paravela, perché la caduta è davvero lunghissima.

Gironzolando qui sotto (vi consigliamo di usare i Semi di Luce uniti alle frecce per illuminare un po'), badate di avere dalla vostra un'arma contundente forte: potete magari unire un ramo a una roccia per avere un martello.

Sparsi per il sottosuolo, infatti, troverete dei giacimenti rocciosi che brillano di verde, simili a quelli che in superficie vi permettono di avere opali, ambra e topazi vari. Colpendo questi giacimenti rocciosi otterrete diversi pezzi di Zonanio.

State attenti a dove mettete i piedi e raccogliete tutto lo Zonanio che riuscite. Quando siete soddisfatti (e una viaggio nel Sottosuolo vi permetterà di raccoglierne un bel po'), aprite la mappa e selezionate un Sacrario o una Torre in superficie per tornare ad Hyrule con il vostro prezioso Zonanio.

In alternativa: tornate all'Isola delle Origini

Un'alternativa che vi fa ottenere molto meno Zonanio, ma che permette comunque di averne un po', è trasportarvi ai Sacrari sull'Isola delle Origini e affrontare i golem che vi hanno fatto da tutorial all'inizio del gioco.

Sconfiggendoli potreste raccogliere delle sfere e, di tanto in tanto, anche dello Zonanio. Non è la stessa cosa, ma chi si accontenta...