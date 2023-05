The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ripropone la dinamica della durabilità delle armi, per cui l'equipaggiamento di Link torna a rompersi dopo un po' che lo utilizzerete, ma non è detto che non si possano far durare di più le armi.

Ci sono due brutte notizie e una bella notizia per quanto riguarda la durabilità delle armi.

La prima brutta notizia è che le armi, ora, si rompono molto più in fretta. Per colpa del miasma generato dal ritorno di Ganondorf, le armi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sono tutte corrose e, pertanto, saranno meno solide.

La seconda brutta notizia è che non c'è un modo reale per poter impedire che le armi si rompano, Spada Suprema esclusa.

Ma la bella notizia è che ora avrete il pieno controllo delle vostre armi per cercare di farle durare il più possibile.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come far durare di più le armi

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ogni oggetto può essere combinato con le armi per aumentare il proprio output di danno, creare degli effetti secondari, ma anche aumentarne la resistenza.

Le parti dei mostri, in particolare, sono fondamentali per poter rendere le vostre armi più resistenti. Sia i pezzi dei mostri sia i pezzi dei golem zonau ricoprono completamente qualsiasi tipo di arma, dal mestolo alle spade più forti, creando delle armi del tutto nuove.

In questo modo anche una spada che si stava per rompere, per esempio, potrà durare molto più a lungo se riuscirete a ricoprila con un pezzo di mostro.

Potete unire anche due armi insieme ma, a parte creare oggetti decisamente strani, finirete per rovinare due armi allo stesso tempo. A meno che non abbiniate un'arma molto lunga ad un'arma molto corta.

Ad esempio, attaccando una lancia ad una spada, farete in modo che la parte che colpisce i mostri (e quindi si rovina) non è la spada ma la lancia, che sarà la prima a rompersi.

Insomma, sperimentate e divertitevi a collegare oggetti di ogni tipo con le armi, in modo da avere equipaggiamento molto più efficace e resistente.